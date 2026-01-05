România 2025: Creștere record în înmatriculări și top vânzări auto final de an

09:40

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, ca măsură de combatere a concediilor fictive. Această decizie va ajuta la economisirea bugetului sănătății, care pierdea anual 1,2 miliarde lei din abuzuri. Excepții vor fi făcute pentru pacienții oncologici.