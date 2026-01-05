Radu Paraschivescu, în prima ediție a matinalului din 2026: de la Maduro la scandalul iscat în jurul concertului de Anul Nou de la Viena

11:40

Explozii puternice, însoţite de zgomote asemănătoare cu cele produse de avioane care survolează zona, au avut loc în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, a constatat un jurnalist AFP. Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane.