Palestina are ambasadă la Londra. Marea Britanie a recunoscut oficial Statul Palestina

14:00

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, ar avea pregătit un plan de rezervă pentru a părăsi țara în cazul în care protestele interne scapă de sub control, potrivit unui material publicat de The Times, care citează surse din servicii de informații occidentale, inclusiv din Israel. Scenariul, descris drept „Planul B”, ar presupune evacuarea rapidă a lui Khamenei și a unui cerc restrâns de apropiați către Rusia.