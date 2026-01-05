„Regele tonului” a plătit o sumă record pentru un ton roşu gigant, la o licitaţie în Japonia: „Am fost surprins de preţ”
DigiFM.ro, 5 ianuarie 2026 16:50
Proprietarul unui lanţ de restaurante a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru un ton roşu gigant în cadrul prestigioasei licitaţii de Anul Nou de la principala piaţă de peşte din Tokyo, scrie AFP.
