Trump avertizează că Iranul va fi „lovit foarte tare” dacă vor fi ucişi protestatari: „Urmărim situaţia cu mare atenţie”

09:10

Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia. Bunicul a lansat un apel sincer către martori, îndemnând pe oricine are informaţii despre tânără să îl sune, relatează CNN.