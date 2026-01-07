Controale la ochi obligatorii, la fiecare 3 ani, pentru șoferii de peste 70 de ani, introduse de o țară europeană

21:20

Ambele tabere politice principale ale Venezuelei vor să păstreze în proprietatea gigantului petrolier de stat al țării, Petroleos de Venezuela (PDVSA), trei rafinării deținute și operate de acesta în Statele Unite, printr-o subsidiară de acolo, aproape de a fi preluată de un magnat american care în trecut a fost acționar semnificativ influent și la Fondul Proprietatea din România, însă dau vina una pe cealaltă pentru situația critică în care au ajuns activele americane ale PDVSA.