ULTIMA ORĂ Victorie pentru Netflix și drum liber spre achiziția HBO. Warner Bros a respins oferta ostilă de preluare a Paramount și merge mai departe cu Netflix
Profit.ro, 7 ianuarie 2026 16:20
Consiliul de administrație al grupului Warner Bros a respins în unanimitate oferta îmbunătățită de cumpărare a concurentului său Paramount, reafirmând în același timp preferința sa pentru propunerea primită din partea Netflix.
• • •
Acum 10 minute
16:40
Cea mai gravă pană de electricitate după al doilea război mondial din Berlin, care a afectat 50.000 de case, a fost rezolvată abia acum # Profit.ro
Militanții de extremă stânga germani au revendicat responsabilitatea atacului care a lăsat fără electricitate zeci de mii de locuințe din Berlin.
Acum 30 minute
16:30
Departamentele americane al Justiției și Securității Interne, în coordonare cu Departamentul Apărării, anunță confiscarea unui petrolier rusesc.
16:20
Confederația Patronală Concordia propune un pachet de relansare și creștere economică, cu politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate.
16:20
Consiliul de administrație al grupului Warner Bros a respins în unanimitate oferta îmbunătățită de cumpărare a concurentului său Paramount, reafirmând în același timp preferința sa pentru propunerea primită din partea Netflix.
Acum o oră
16:10
Bulgaria jubilează - a bătut România în rivalitatea către zona euro. Pare că nu există niciun cataclism pe prețuri. Poate Bucureștiul să recupereze? - titlul presei bulgare în aceste zile # Profit.ro
"Bulgaria o bate pe România la aderarea la zona euro – poate Bucureștiul să recupereze?", este titlul presei bulgare în aceste zile.
16:00
Zeci de mii de permise de călătorie gratuite, lansate pentru întreaga Europă de UE și destinate tinerilor # Profit.ro
Comisia Europeană a lansat cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU.
16:00
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, Au făcyt aceste lucru prin achiziții și cesiuni.
Acum 2 ore
15:40
Când te uiți la o mașină electrică, instinctul te duce spre baterie: capacitate, chimie, autonomie.
15:20
Grupul care deține Facebook amână lansarea globală a ochelarilor Ray-Ban Display, din cauza cererii ridicate din SUA și a limitărilor de producție # Profit.ro
Invocând o combinație de cerere foarte puternică în Statele Unite și constrângeri de ofertă, Meta Platforms a anunțat că va amâna extinderea internațională a ochelarilor săi inteligenți Ray-Ban Meta Display.
Acum 4 ore
14:30
Arabia Saudită face un nou pas pentru a atrage mai mult capital și deschide piața financiară tuturor investitorilor străini # Profit.ro
De la 1 februarie, Arabia Saudită va deschide piața sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunțat autoritatea de reglementare a pieței de capital din regat.
14:10
De astăzi, "fără înghețată sau pizza pe trepte!". Roma impune taxă la un obiectiv-capodoperă vizitat anual de milioane de turiști, după un an de discuții # Profit.ro
Primăria Romei impune de astăzi o taxă de acces la emblematica Fântână Trevi (Fontana di Trevi), vizitată anual de milioane de persoane.
14:00
Celebrul laser de la Măgurele primește din străinătate echipamente de ultimă generație, după falimentul unui contractor american # Profit.ro
Compania germană RI Research Instruments GmbH anunță că a obținut un contract de 16,8 milioane de euro pentru proiectarea și livrarea unui sistem de generare Gamma Beam de ultimă generație pentru infrastructura Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) din Magurele.
13:50
Retailerul suedez de mobilier IKEA va închide 7 magazine, în China.
13:40
Președintele Nicușor Dan va crea, la Palatul Cotroceni, un departament special având ca scop acțiuni împotriva dezinformării și fake-news.
13:30
Controale la ochi obligatorii, la fiecare 3 ani, pentru șoferii de peste 70 de ani, introduse de o țară europeană # Profit.ro
Potrivit datelor oficiale, aproape unul din patru șoferi de automobile uciși în accidente rutiere în 2024 avea 70 de ani sau peste.
13:10
FOTO S-au grăbit degeaba să achite taxele pe case, teren și mașini. Primii așezați la coadă au descoperit că, după plată, au rămas încă datori la stat # Profit.ro
Zeci de mii de români care s-au grăbitr încă din primele zile ale anului să achite taxele mult majorate pe locuințe, teren și mașini au constatat că, după ce au achitat suma afișată, le-a apărut o nouă sumă de plată, mai mare, fiind astfel în continuare datori la stat.
Acum 6 ore
12:40
Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi controlate de SUA, a declarat Donald Trump.
12:30
Apar roboții umanoizi în fabrici. Hyundai va introduce roboți umanoizi în fabrica din SUA # Profit.ro
Hyundai Motor Group intenționează să implementeze roboți umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, pas important către automatizarea sarcinilor repetitive și cu risc ridicat din producția auto, transmite Reuters.
12:30
Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depășit pragul de 25.000 puncte.
12:20
În acest an, România poate să doborare recordul de autostrăzi inaugurate, după 2024, cu aproape 195 kilometri deschiși circulației.
12:10
VIDEO Nicușor Dan, blocat la Paris. Aeronava cu care urma să revină în țară nu poate decola din cauza ninsorii # Profit.ro
Din cauza condițiilor meteo de la Paris, aeronava cu care președintele Nicușor Dan urma să revină din Franța nu poate decola.
11:50
A apărut de nicăieri și a depășit toți giganții din Silicon Valley. O companie japoneză are cea mai mare creștere pe bursă din lume # Profit.ro
Kioxia Holdings Corporation, un producător de cipuri de memorie listat la Tokyo, a profitat de explozia cererii de stocare a datelor generată investițiile în AI pentru a obține un randament uriaș, relatează revista Fortune.
11:30
Un stejar de 300 de ani, unul dintre cei mai vechi din București, parte din vechea pădure care acoperea o parte din teritoriul pe care se află azi Capitala, s-a prăbușit.
11:10
Samsung este în prima linie când vine vorba de extinderea disponibilității inteligenței artificiale dezvoltate de Google, ca urmare a parteneriatului dintre cele două companii.
10:50
HP a venit la CES 2026 cu un mini PC impresionant, care găzduiește toate componentele necesare într-o tastatură.
10:50
Acum 8 ore
10:30
Trump intenționează să cumpere Groenlanda, iar recentele amenințări militare au ca scop presarea Danemarcei către negocieri, spune Marco Rubio # Profit.ro
Recentele amenințări ale Administrației SUA împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă, iar obiectivul Washingtonului este de a cumpăra insula de la Danemarca, le-a spus secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani.
10:20
Motorola a prezentat succint la CES 2026 smartphone-ul pliabil „stil carte” Razr Fold.
09:40
09:10
DOCUMENTE Unul din cei mai influenți afaceriști din România postcomunistă, în topul pagubelor SUA de pe urma ″reconstrucției″ Afganistanului. Total general: peste 23 miliarde dolari # Profit.ro
Un proiect imobiliar neterminat și abandonat din Afganistan al unuia dintre cei mai influenți oameni de afaceri străini din România postcomunistă, ale cărui legături cu statul român datau de dinainte de 1989, figurează în topul celor mai păguboase ″investiții″ americane din bani publici destinate ″reconstrucției″ țării, din perioda de 20 de ani care a debutat în 2002, imediat după invazia armatei Statelor Unite, și s-a finalizat cu retragerea forțată a americanilor din 2021.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu din Valpolicella, cu note de gemuri de fructe de pădure, stafide, vișine amărui și ciocolată neagră. Un vin cărnos, cu textură plină, savuros alături de preparate din vită, miel, vânat sau brânzeturi cu mucegai # Profit.ro
Legacy Amarone della Valpolicella 2017, un vin profund și generos, a fost realizat în stilul clasic Amarone.
Acum 12 ore
08:20
Aeroport câștigat. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 24 ore
03:30
Aldrich Ames, ofițer de contrainformații al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice și, ulterior, a Rusiei, a decedat.
00:40
Președintele Nicușor Dan este blocat la Paris.
00:30
Casa Albă anunță că președintele american, Donald Trump, și echipa sa discută variante de „dobândire a Groenlandei”.
00:20
Omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul electro-IT Altex, a cumpărat de la oamenii de afaceri George Teleman, partener al fondului Equest, și Robert Vișoiu, fiul proprietarului Conarg, fostul Module Shopping Center, din Târgoviște, care cuprinde spațiile ocupate acum de Altex și Brico Depot, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Omul de încredere al lui Bolojan va aviza schimbările de acționariat cu străini în domenii ”sensibile” - precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media și AI. Taxa pentru companii scade, dar indemnizațiile criticate rămân mari # Profit.ro
Schimbările de acționariat cu un investitor străin, inclusiv din Uniunea Europeană, care astfel dobândește active de orice natură în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, vor fi avizate de comisia specială pentru investiții străine, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și analizate de Profit.ro.
6 ianuarie 2026
22:10
Capitala Republicii Moldova vrea să reglementeze situația parcărilor din oraș. Un proiect de lege a fost lansat în acest sens de fostul viceprimar al Chișinăului, Angela Cutasevici.
22:10
Primiți ajutor de la ANAF - Declarația Unică poate fi completată direct în browser, pe site # Profit.ro
Formularul 212 (Declarația Unică 2026) poate fi completată direct în browser, pe site-ul ANAF.
22:00
România nu va trimite trupe în Ucraina, transmite, din Paris, președintele Nicușor Dan.
21:40
Orban și exit-ul Ungariei din UE: Calitatea de membru este o oportunitate importantă, dar dacă am rămâne blocați într-un singur bloc, am bea doar suc. Nu părăsim UE, dar vom avea politică externă și politică economică suverană! # Profit.ro
Premierul ungar, Viktor Orban, respins varianta ca Ungaria să părăsească UE, susținând în schimb că Uniunea Europeană se va destrăma singură din cauza „haosului de conducere”.
21:20
VIDEO Venezuela: Un magnat american ex-acționar și la FP din România preia rafinăriile din SUA ale țării. Toată clasa politică, pro și anti-Maduro, se opune vehement # Profit.ro
Ambele tabere politice principale ale Venezuelei vor să păstreze în proprietatea gigantului petrolier de stat al țării, Petroleos de Venezuela (PDVSA), trei rafinării deținute și operate de acesta în Statele Unite, printr-o subsidiară de acolo, aproape de a fi preluată de un magnat american care în trecut a fost acționar semnificativ influent și la Fondul Proprietatea din România, însă dau vina una pe cealaltă pentru situația critică în care au ajuns activele americane ale PDVSA.
21:10
ULTIMA ORĂ VIDEO Acord major pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie vor desfășura forța multinațională în Ucraina imediat după o încetare a focului # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, premierul britanic, Keir Starmer, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina.
20:50
Ghinion pentru Dacia în Dakar: două mașini, aceeași problemă. „Sunt fericit că am ajuns la finish” # Profit.ro
Etapa a treia a Raliului Dakar a fost una cu ghinion pentru Dacia, pentru că a pierdut prima poziție câștigată cu o zi înainte de Nasser Al Attiyah. Deși spun că au rulat cu prudență, piloții Loen și Al-Attiyah au rămas fără roată de rezervă.
20:10
Compania americană Westlake Corporation a finalizat achiziția fabricilor de compounding (soluții de compunere mase plastice) ale portughezilor de la ACI/Perplastic, inclusiv unitatea din România.
19:20
Creșteri explozive la impozitele pe apartamente. Majorările încep de la 50% și trec în unele cazuri și de 100%. Situația pe marile orașe # Profit.ro
Majoritatea primăriilor au semnat deciziile de creștere a impozitelor pe locuință, la persoane fizice. Creșterile încep de la 50% și trec în unele cazuri și de 100%.
19:10
FOTO Un lac a inundat un cartier. Mai multe străzi din Târgu Jiu, sub apă. Localnicii au ieșit să curețe zona „doar când au venit televiziunile” # Profit.ro
Mai multe străzi din Târgu Jiu au fost inundate. Un lac situat într-un cartier de la marginea orașului s-a revărsat în urma precipitațiilor abundente.
18:50
Sute de turiști străini, aflați pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian, au rămas blocați.
18:40
Treningul în care președintele venezuelean, Nicolas Maduro, apare la bordul USS Iwo Jiwa a crescut căutările pe Google ale gamei Nike Tech.
18:30
Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România, spune președintele Nicușor Dan, aflat la 'Coaliția de Voință'.
