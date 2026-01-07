ULTIMA ORĂ Victorie pentru Netflix și drum liber spre achiziția HBO. Warner Bros a respins oferta ostilă de preluare a Paramount și merge mai departe cu Netflix

09:10

Un proiect imobiliar neterminat și abandonat din Afganistan al unuia dintre cei mai influenți oameni de afaceri străini din România postcomunistă, ale cărui legături cu statul român datau de dinainte de 1989, figurează în topul celor mai păguboase ″investiții″ americane din bani publici destinate ″reconstrucției″ țării, din perioda de 20 de ani care a debutat în 2002, imediat după invazia armatei Statelor Unite, și s-a finalizat cu retragerea forțată a americanilor din 2021.