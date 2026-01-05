Politico: Statele Unite ar putea prelua controlul asupra Groenlandei înainte de 4 iulie (cea de-a 250-a aniversare a independenței americane)

16:10

După mesele bogate din perioada sărbătorilor de iarnă mulți români vor să slăbească mult și cât mai repede, dar unele metode drastice pot face mai mult rău decât bine. Nutriționistul și antrenorul de fitness Cori Grămescu explică, într-un interviu pentru Cancan, care sunt pașii realiști pentru o slăbire sănătoasă și de ce dietele-minune pot fi […]