Rusia trimite un submarin și nave militare în largul coastelor Irlandei pentru a escorta petrolierul Bella 1, pe care SUA vor să-l confiște, deși nu are încărcătură. Acțiunea poate fi percepută ca o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Rusia.
7 ianuarie 2026
Petrolierul Bella 1 (Marinera), a fost urmărit de autoritățile americane, timp de mai multe săptămâni, după ce a reușit să evite, în decembrie, o blocadă navală americană impusă Venezuelei, și să respingă o tentativă de pătrundere la bord a Gărzii de Coastă a SUA. Nava, reperată la aproximativ 400 de km în largul coastelor Irlandei, […]
• • •
Aglomerație pe DN1, pe sensul de mers de la munte spre Ploiești. S-au format coloane de autoturisme pe raza stațiunilor. Poliția recomandă folosirea rutelor alternative. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic anunță că, la ora 13:30, se înregistrează aglomerație pe sensul spre Ploiești al DN1, circulându-se în coloană pe raza stațiunilor Predeal, Azuga și Bușteni, dar și între localitățile Posada și Comarnic. De asemenea, pe sensul de urcare către Brașov, traficul rutier este îngreunat între Nistorești și Comarnic, dar și pe raza stațiunii Bușteni. […]
Casa Albă a alterat major detalii despre asaltul asupra Capitoliului, în cadrul unui site oficial nou lansat. Susține că forțele de ordine i-ar fi provocat de fapt pe “protestatarii pașnici”, promovează afirmații false despre fraudarea alegerilor și îl portretizează pe Donald Trump ca fiind un erou pentru grațierea a peste 1.600 de răsculați. Presa americană vorbește despre “o încercare de a falsifica istoria recentă”. # Biziday.ro
Washington Post și CNN explică faptul că noul site relatează, fără a oferi dovezi, că forțele de ordine, președinta Camerei Reprezentanților de la acea vreme, Nancy Pelosi, dar și alți democrați, au instigat “protestatarii pașnici” (prezentați, practic, ca victime) să comită violențele din data de 6 ianuarie 2021. Platforma îl portretizează pe Donald Trump ca […]
Iran. Cel puțin 36 de persoane au fost ucise în timpul protestelor din ultimele zile, conform unui ONG pentru drepturile omului. Manifestațiile au fost declanșate de deprecierea monedei și creșterea costului de trai. # Biziday.ro
Video from today in Tehran. The fact that the crowds have only grown in size in the protests in #Iran after the regime offered Iranians $7 per month (which is insulting given how much Tehran gives #Hezbollah operatives per month) in a gimmick to placate them is very telling. pic.twitter.com/Tp1rx7RhdH — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) […]
Departamentul american de Justiție a publicat mai puțin de 1% din conținutul “Dosarelor Epstein”, deși legea îl obliga să dezvăluie majoritatea documentelor încă de luna trecută. # Biziday.ro
Un document depus în instanță dezvăluie că au fost făcute publice, până în prezent, peste 12 mii de documente (care totalizează 125 de mii de pagini), adică 1% din cele peste două milioane de documente care alcătuiesc “Dosarele Epstein”. Totuși, legea impunea publicarea informațiilor până la data de 19 decembrie. Într-o scrisoare adresată judecătorului federal […]
Analiză. Capturarea lui Nicolas Maduro de către Armata SUA este o adevărată lovitură pentru Rusia și influența ei în America Latină, cel puțin pe termen scurt. Totuși, ar putea servi scopurilor propagandistice ale Kremlinului, ca justificare pentru invadarea Ucrainei. # Biziday.ro
Analiștii intervievați de publicația ucraineană Kyiv Independent nu exclud ca Vladimir Putin să se folosească de operațiunea militară a americanilor în Venezuela ca justificare pentru războiul împotriva Ucrainei, lansat în urmă cu aproape patru ani. Experții au mai indicat că Federația Rusă ar putea accepta o creștere a influenței americane în emisfera vestică, în schimbul […]
Venezuela va exporta către SUA petrol în valoare de două miliarde de dolari, conform unui acord anunțat de Donald Trump. Este vorba despre țiței care ar fi trebuit trimis în China în decembrie, dar nu a mai fost livrat din cauza blocadei americane asupra exporturilor venezuelene. # Biziday.ro
Înțelegerea presupune redirecționarea unei părți importante din exporturile de țiței venezuelean către rafinăriile americane, în special cele de pe coasta Golfului Mexic, care pot procesa petrolul greu produs de Venezuela. Este vorba despre petrol venezuelean care urma în mare parte să ajungă în China, dar care nu a mai putut fi livrat după ce SUA […]
Președintele american Donald Trump ia în calcul “o largă gamă de opțiuni” pentru a obține controlul asupra Groenlandei, inclusiv “eventuala utilizare a armatei”. # Biziday.ro
“Donald Trump a declarat, în mod clar, că achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este esențială pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa analizează o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă, iar utilizarea armatei americane este întotdeauna […]
Marea Britanie. Guvernul introduce controale oftalmologice obligatorii, la fiecare trei ani, pentru șoferii de peste 70 de ani. Până acum, erau testați medical doar când luau permisul, iar apoi trebuiau să raporteze singuri dacă problemele de vedere îi împiedică să mai conducă. # Biziday.ro
Guvernul a luat decizia în contextul unor statistici îngrijorătoare – aproape unul din patru șoferi de automobile uciși în accidente rutiere în 2024 avea 70 de ani sau peste, potrivit datelor oficiale. Noua strategie include și alte măsuri menite să crească siguranța pe drumurile publice, inclusiv reducerea limitei legale de consum de alcool la volan, […]
Politico: SUA au pregătit o listă de cerințe pentru Delcy Rodriguez, rămasă lider interimar în Venezuela, între care sistarea vânzărilor de petrol către rivalii americanilor și îndepărtarea rețelelor ostile. SUA vor avea discuții cu companiile americane de petrol pe tema sectorului energetic al țării sud-americane. # Biziday.ro
Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a declarat că SUA “dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei”, după înlăturarea lui Nicolas Maduro: ”Suntem la conducerea acestei țări, pentru că avem armata Statelor Unite staționată în afara ei. Noi stabilim termenii și condițiile. Avem embargo asupra petrolului și asupra capacității lor de a face […]
Amsterdam. Peste 2.500 de zboruri către și dinspre aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate ale Europei, au fost anulate în ultimele cinci zile. Ninsoarea a dat peste cap programul și a forțat devierea unor curse. # Biziday.ro
Potrivit datelor furnizate de compania FlightAware, începând de vineri și până marți dimineața, ponderea zborurilor anulate de pe aeroportul Schiphol a crescut de la 28% la peste 50% din totalul curselor programate, adică la peste 2.500. Reprezentanții aeroportului au transmis că situația este monitorizată constant, iar în prezent sunt posibile “doar operațiuni de zbor limitate”. […]
China interzice exporturile de bunuri cu dublă utilizare către Japonia, în urma tensiunilor legate de Taiwan. Este vorba de produse, tehnologii sau materiale care pot fi folosite atât în scop civil, cât și militar. În prezent, Japonia își asigură 60% din importurile de pământuri rare de la China. # Biziday.ro
Potrivit Ministerului chinez al Comerțului, măsura intră în vigoare imediat și vizează exporturile “care ar putea contribui la consolidarea capacităților militare ale Japoniei”. Autoritățile chineze au avertizat că inclusiv organizațiile sau persoanele care încalcă interdicția vor fi trase la răspundere, indiferent de țara în care se află. Bunurile cu dublă utilizare includ produse, software și […]
Declarație comună a mai multor lideri europeni privind Groenlanda: “Securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite”. Aceștia atrag atenția că doar Groenlanda și Danemarca pot decide în ceea ce le privește. # Biziday.ro
Scrisoarea comună a fost semnată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk, premierul spaniol Pedro Sánchez, premierul britanic Keir Starmer și de premierul danez Mette Frederiksen. Aceștia au transmis că “securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și […]
The Economist: Administrația Trump încearcă să impună Groenlandei un acord prin care să poată acționa liber în teritoriu. Oficialii americani cultivă ideea de independență și fac eforturi pentru a adânci diviziunea cu Danemarca. # Biziday.ro
După arestarea liderului venezuelean, Donald Trump și-a reluat declarațiile referitoare la necesitatea ca SUA să controleze Groenlanda, pe care le mai făcuse și anul trecut. De această dată, prim-ministrul insulei autonome, dar care aparține de Danemarca, a cerut încetarea presiunilor și a spus că “ajunge cu fanteziile despre anexare”. La rândul ei, prim-ministra Danemarcei a […]
Analiză Washington Post. Marco Rubio preia cea mai dificilă funcție de până acum, de implicare în conducerea Venezuelei. Șeful diplomației americane a militat, timp de peste zece ani, pentru schimbarea regimului în țară, iar acum începe partea dificilă. # Biziday.ro
În timpul președinției lui Donald Trump, Marco Rubio a devenit secretar de Stat, consilier pentru securitate națională, arhivist interimar și administrator al agenției pentru dezvoltare internațională, care între timp a fost desființată. Potrivit unor oficiali familiarizați cu planul misiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, Rubio a jucat un rol central în planificare. Sâmbătă seară, […]
Circulație îngreunată din cauza ninsorii abundente pe DN 67C, între Novaci și Rânca, marți. Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 67C Novaci – Rânca, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite deplasările […]
Avertizare de polei, ninsori însemnate cantitativ și ger, pentru aproape toată țara, cu excepția regiunilor din sud, până vineri. Pe timpul nopților, temperaturile vor coborî și la -15 grade în unele zone. # Biziday.ro
Conform ANM, în intervalul 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10-40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, […]
Generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane din Europa, atrage atenția că “SUA nu mai sunt de încredere, iar Europa trebuie să fie fermă” împotriva Administrației Trump, în special în privința Groenlandei: “După raidul din Venezuela, o operațiune în Groenlanda pare tot mai plauzibilă. Ar fi un scenariu dezastruos pentru NATO”. # Biziday.ro
Generalul (r.) Ben Hodges, care a comandat trupele americane din Europa între noiembrie 2014 și decembrie 2017, a acordat un interviu publicației poloneze TVP World în care a atras atenția că Europa nu s-a îngrijit de propria securitate, în trecut, iar acum trebuie să gestioneze o relație cu un partener nesigur, cu referire la președintele […]
Un trader a câștigat 400 de mii de dolari americani, după ce a pariat pe căderea liderului venezuelean Nicolas Maduro, înainte ca acesta să fie captura de SUA. Tranzacția ridică semne de întrebare, dacă cineva cu acces la informații clasificate a beneficiat de acestea. # Biziday.ro
O persoană neidentificată a plasat pariuri de 34 de mii de dolari pe Polymarket, o platformă de tranzacționare bazată pe criptomonede, înainte ca Armata SUA să efectueze atacuri asupra Venezuelei și să-i captureze pe președintele Nicolas Maduro și soția sa. Înregistrările tranzacțiilor arată că utilizatorul a plasat pariuri din decembrie anul trecut, prezicând că Nicolas […]
Nvidia a prezentat tehnologia Alpamayo, ce introduce AI pentru mașini autonome. Compania susține că ajută mașinile să facă față mai ușor evenimentelor neprevăzute și situațiilor complicate din trafic, după care va explica raționamentul din spatele fiecărei decizii. În plus, a prezentat și un cip ce poate oferi de până la cinci ori mai multă putere de calcul pentru aplicații AI, față de cipurile sale anterioare. # Biziday.ro
Nvidia a prezentat la târgul CES din Las Vegas tehnologia Alpamayo, prin care implementeză inteligență artificială pentru mașini autonome, promițând să aducă “raționament” în modul în care acestea conduc. Potrivit CEO-ului Jensen Huang, sistemul permite mașinilor să gândească în situații rare sau complicate, să explice de ce iau anumite decizii și să conducă mai natural, […]
SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor, sub coordonarea secretarului Sănătății Robert Kennedy Jr (antivaccinist), a redus semnificativ lista vaccinurilor recomandate copiilor, într-o schimbare majoră a politicii de sănătate publică. Vaccinuri precum Covid, hepatita A și B, rotavirus vor fi lăsate la latitudinea părinților și a medicilor, ceea ce, conform specialiștilor, “va crea foarte mare confuzie”. # Biziday.ro
Noul calendar de vaccinare scade numărul bolilor pentru care imunizarea este recomandată universal de la 18 la 11, mutând mai multe vaccinuri în zone de “decizie medicală individuală” sau recomandare doar pentru copiii cu risc crescut. Noua listă de vaccinuri recomandate, publicată de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), include în continuare vaccinurile împotriva rujeolei, […]
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au atacat cu drone rafinării rusești, noaptea trecută. Explozii au fost raportate în mai multe regiuni din Rusia, iar în Tver fragmente dintr-o dronă au lovit un bloc. O persoană a murit. # Biziday.ro
Ucrainenii au efectuat atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, noaptea trecută. Explozii și incendii au fost raportate în mai multe zone, potrivit canalelor rusești Telegram. În Tver, autoritățile regionale au declarat că un fragment dintr-o dronă a lovit un bloc înalt din centrul orașului în timpul atacului. O persoană a fost ucisă […]
Reuniune a șefilor de stat și de guvern ai ”Coaliției de Voință”, astăzi, la Paris, la care participă și președintele Nicușor Dan. Liderii europeni, ucraineni şi americani vor discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace. # Biziday.ro
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, vor participa la summitul liderilor țărilor din ”Coaliția de Voință”, de marți, de la Paris. La întâlnire vor participa șefi de stat și de guvern din aproximativ 30 de țări, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pe termen lung pentru […]
The Guardian: Un general american avertizează că Administrația Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, încearcă să politizeze conducerea armatei SUA “într-un mod fără precedent, comparabil cu epurările staliniste”. Demiterile din vârful Pentagonului și ordinele controversate (loviturile din apele Americii Latine) subminează independența armatei. # Biziday.ro
Paul Eaton, general-maior și fost șef al infanteriei armatei SUA, militar cu o carieră de 37 de ani, avertizează că Administrația Trump, alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, desfășoară un “efort agresiv de politizare a conducerii militare americane – o inițiativă care amintește de stalinism – cu posibile consecințe grave pe termen lung și ani […]
Ucraina. Președintele Zelenski continuă restructurările în fruntea agențiilor și serviciilor. L-a înlocuit pe șeful Serviciului de Securitate, responsabil pentru cele mai importante misiuni pe teritoriul Rusiei, cum ar fi distrugerea, anul trecut, a bombardierelor strategice. # Biziday.ro
The Guardian scrie că Vasîl Malîuk a fost forțat să demisioneze de către Volodimir Zelenski, care anul trecut i-a acordat titlul de “Erou al Ucrainei”, cea mai înaltă distincție a statului. Malîuk a cedat în fața poziției președintelui în cursul zilei, în urma unei întâlniri față în față. El va fi înlocuit de generalul Yevhen […]
New York. Nicolas Maduro și soția sa au pledat nevinovați pentru toate acuzațiile. Procesul a început la ora 19 (ora României), iar judecătorul le-a citit o versiune scurtă a rechizitoriului. Cei doi sunt îmbrăcați în uniforme de închisoare. # Biziday.ro
UPDATE, ora 19:30. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost duși în sala de judecată imediat după ora locală 12 (ora 19 a României). Cei doi poartă uniforme albastre de închisoare și, potrivit presei americane, Maduro are cătușe la picioare. După ce au luat loc, și-au pus căștile pentru traducere. Avocatul cuplului este […]
Un expert britanic în siguranța AI avertizează că guvernele statelor nu fac suficiente eforturi pentru a se adapta modificărilor cu care inteligența artificială vine. Evoluția rapidă a sistemelor AI ar putea depăși capacitatea autorităților de a gestiona eficient riscurile de siguranță. # Biziday.ro
The Guardian a discutat cu David Dalrymple, director de program și expert în siguranța inteligenței artificiale la agenția britanică Aria, care este finanțată din bani publici, dar independentă de guvern. David Dalrymple dezvoltă sisteme pentru a proteja utilizarea inteligenței artificiale în infrastructura critică, cum ar fi rețelele energetice. Acesta a atras atenția că guvernele statelor […]
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu aproape +4% în anul 2025, față de 2024. În luna decembrie, acestea au înregistrat o creștere de peste +54%, față de aceeași lună din 2024. # Biziday.ro
Conform datelor înaintate de Asociația Constructorilor de automobile din România (ACAROM), înmatriculările de autoturisme noi au crescut în decembrie 2025 cu +54,36% față de decembrie 2024, atingând un volum de 21.312 unități. Pe parcursul întregului an 2025, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 156.803 unități, o creștere de +3,77% față de 2024, respectiv 151.105 unități. Dintre acestea, 8.849 autoturisme noi […]
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează plata pensiilor private. Prevede că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, vor putea retrage inițial doar 30% din suma totală, iar restul eșalonat pe opt ani. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează că plata pensiilor private, după ce la sfârșitul lunii decembrie, Parlamentul a adoptat legea în acord cu decizia CCR. În noiembrie, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate care viza art. 55, alin 2., cel referitor la categoriile de persoane exceptate (bolnavii oncologici). Articolul prevedea că bolnavii […]
Ministerul german de Externe spune că Groenlanda este un teritoriu autonom danez, iar, ”din moment ce Danemarca este membră a NATO, insula este subiect al apărării NATO”. Declarația, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va anexa teritoriul. # Biziday.ro
Într-o discuție cu reporterii în Lituania, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Germania are întrebări cu privire la înlăturarea lui Maduro şi a subliniat că poporul venezuelean ar trebui să determine viitorul ţării în alegeri libere şi corecte, după ce Trump a spus că SUA vor conduce ţara. În contextul Groenlandei, Wadephul […]
Fotbal. Antrenorul Ruben Amorim a fost demis de Manchester United, după un an și două luni, în urma rezultatelor slabe, dar și a unor dispute cu conducerea legate de transferuri și de lipsa controlului asupra echipei. Clubul se află pe locul 6 în Premier League. # Biziday.ro
Manchester United a anunțat, luni, demiterea portughezului Ruben Amorim, după doar 14 luni în poziția de antrenor, deși avea contract până în iunie 2027, în urma unor dispute cu conducerea clubului, în special cu directorul sportiv Jason Wilcox. Concret, ruptura dintre Amorim și conducerea clubului s-a produs în special din cauza rolului său limitat în […]
Cotațiile aurului și argintului cresc cu peste 2%, respectiv peste 4%, în urma operațiunii SUA de capturare a președintelui Venezuelei. Investitorii se orientează către activele de refugiu. Prețul țițeiului european scade la 60 dolari/baril, după două săptămâni. # Biziday.ro
Prețul aurului a crescut cu 2%, ajungând la 4.420 de dolari pe uncie, continuând creșterea de vineri, pe fondul tensiunilor geopolitice create de capturarea lui Nicolas Maduro, sâmbătă dimineață, de către Armata Americană. Cotația argintului s-a aprecia cu circa 4%, până la 76 de dolari pe uncie. În condiții de instabilitate politică, investitorii sunt atrași […]
Olanda. Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, anulează 450 de zboruri, din cauza ninsorii și a gheții. # Biziday.ro
Reprezentanții Aeroportului Schiphol au detaliat că luni dimineață au fost anulate 450 de zboruri din cauza zăpezii, a gheții și a vremii geroase. De asemenea, au avertizat că sunt așteptate mai multe anulări pe parcursul zilei. Schiphol este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa și, din cauza vremii, a fost forțat să anuleze […]
Președintele Chinei atrage atenția că “acțiunile unilaterale și de intimidare afectează ordinea internațională”, cu referire la operațiunea SUA de capturare a lui Nicolas Maduro. Xi Jinping cere tuturor țărilor să respecte dreptul internațional. # Biziday.ro
Xi Jinping a transmis un mesaj de îngrijorare, în care nu menționează Statele Unite sau Venezuela, dar în care atrage atenția că “lumea trece printr-o perioadă de turbulențe și schimbări, iar acțiunile unilaterale și de intimidare au un impact serios asupra ordinii internaționale”. Mai departe, liderul chinez a insistat că toate țările “trebuie să respecte […]
Cuba anunță că 32 de membri ai forțelor sale de securitate au fost uciși în atacul american asupra Venezuelei. Aceștia desfășurau misiuni în Venezuela, la cererea autorităților din această țară. # Biziday.ro
Cuba a anunțat luni că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul raidului american asupra Venezuelei. Conform autorităților cubaneze, ”luptătorii” au fost uciși în timp ce ”îndeplineau misiuni” în numele armatei țării, la cererea guvernului venezuelean. ”Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și […]
Samsung vrea să dubleze în acest an numărul dispozitivelor mobile (smartphone-uri, tablete) dotate cu inteligență artificială bazată pe modelul Gemini al Google, până la opt sute de milioane. # Biziday.ro
Compania sud-coreeană, care implementase funcții de inteligență artificială bazate pe tehnologia Gemini pe aproximativ 400 de milioane de dispozitive mobile, inclusiv smartphone-uri și tablete, până anul trecut, intenționează să crească această cifră la 800 de milioane în 2026. ”Vom aplica inteligența artificială la toate produsele, toate funcțiile și toate serviciile cât mai repede posibil”, a […]
Circulație în condiții de iarnă, cu carosabil acoperit de zăpadă, pe drumurile din jumătate de țară, luni dimineață. Camioanele nu pot circula pe DN1, de la Nistorești (Prahova) până la limita cu județul Brașov, pentru a nu îngreuna operațiunile de deszăpezire. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informeză că, pe DN 1 pe tronsonul kilometric 102 – 138, între localitatea Nistorești, județul Prahova până la limita cu județul Brașov (porțiunea dintre Azuga și Predeal), este restricționată circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza precipitațiilor abundente, pentru a permite acțiunea de deszăpezire. […]
Donald Trump își extinde amenințările, după raidul din Venezuela. Afirmă că o intervenție militară în Columbia “sună bine” și îl numește pe președintele Gustavo Petro (un critic al lui Trump) “un om bolnav căruia îi place să vândă cocaină în SUA, dar care nu va mai face asta mult timp”. Separat, insistă că “avem în mod absolut nevoie de Groenlanda, iar UE are nevoie ca aceasta să fie a noastră”. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi amenințări cu folosirea forței militare în America Latină, de această dată vizând direct Columbia, într-un context internațional deja tensionat după operațiunea spectaculoasă a armatei americane în Venezuela. Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Trump a declarat că o eventuală operațiune militară a SUA în Columbia “sună […]
Donald Trump a amenințat-o pe lidera interimară a Venezuelei, despre care a spus că ar putea avea o soartă mai rea decât a lui Nicolas Maduro, dacă nu se va conforma cerințelor SUA. # Biziday.ro
Președintele american a acordat un interviu telefonic publicației The Atlantic, în cadrul căruia a declarat că Delcy Rodriguez, vicepreședinta Venezuelei și rămasă lider interimar în lipsa lui Maduro, “va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro, dacă nu face ceea ce este corect”. Trump a spus că nu va tolera atitudinea sfidătoare […]
Analiză. Numărul autoturismelor electrice îl va depăși pe cel al mașinilor pe motorină în UK, până în 2030. Londra va fi primul oraș fără mașini pe motorină, datorită zonelor cu emisii foarte scăzute. # Biziday.ro
Potrivit datelor analizate de New AutoMotive, un think tank axat pe tranziția la autoturisme electrice, în Marea Britanie erau 9,9 milioane de autoturisme pe motorină în iunie 2025, cu 21% mai puține față de nivelul maxim, de 12,4 milioane. Vânzările de autoturisme cu motoare diesel au scăzut la mai puțin de o sută de mii […]
Germania. Un grup de activiști de extremă stânga a revendicat incendierea infrastructurii electrice din Berlin, în urma căreia 45 de mii de locuințe au rămas fără curent. Susține că, în acest fel, luptă împotriva companiilor care exploatează combustibili fosili. # Biziday.ro
Presa germană a publicat o scrisoare semnată de activitștii de extremă stânga din Vulkangruppe, care și-au asumat responsabilitatea pentru incendierea, sâmbătă dimineață, a unui nod din rețeaua electrică a capitalei. Mesajul cuprinde detalii despre operațiunea de incendiere, dar și o critică pentru centrele de date pentru AI, care “exacerbează problema consumului de energie, ceea ce […]
Secretarul american de Stat declară că SUA controlează “doar politica” Venezuelei. Arată că americanii au la dispoziție diverse pârghii de influență, dar că Donald Trump nu exclude, la acest moment, trimiterea de militari în țară. # Biziday.ro
Întrebat dacă SUA controlează în prezent Venezuela, Marco Rubio a răspuns că SUA controlează doar politica venezueleană: “Vrem ca Venezuela să se îndrepte într-o anumită direcție. Considerăm că este mai bine atât pentru poporul venezuelean, cât și pentru interesul nostru național”. Oficialul nu a descris exact ce formă va lua controlul american în Venezuela și […]
Circulație îngreunată pe Autostrada A1, pe sensul spre Deva, între Timiș și Hunedoara, în zona nodului rutier Margina, unde s-a format o coloană de mașini de aproximativ 5 km. Rute alternative. # Biziday.ro
Poliția Română informează că este semnalată aglomerație pe autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ 5 kilometri, din cauza capacității reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina – Coșevița. În funcție de punctul de destinație, conducătorii auto pot […]
Statele OPEC+ au decis menținerea producției de petrol la nivelul actual, în ciuda tulburărilor interne și geopolitice. Susțin că, în cadrul ședinței de duminică, nu a fost luată în calcul situația din Venezuela. # Biziday.ro
OPEC+ a transmis, duminică, că va menține nivelul actual al producției de petrol, în ciuda tensiunilor politice dintre membri-cheie ai organizației, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar și a evoluțiilor geopolitice majore – printre care capturarea președintelui Venezuelei de către SUA. Decizia a fost luată în urma unei reuniuni online a celor opt […]
Trafic aerian perturbat în Grecia, din cauza unor probleme (neprecizate) la canalele de comunicație radio. Toate sosirile și plecările au fost suspendate. Cauza exactă a incidentului este în curs de investigare. # Biziday.ro
Aeroporturile din Grecia au suspendat, duminică, începând cu ora 9, toate sosirile și toate plecările, din motive de siguranță, din cauza unor probleme neprecizate care afectează frecvențele radio, transmite presa elenă de stat. De atunci, mai multe zboruri au fost deviate către țări vecine, iar spațiul aerian al Greciei a apărut aproape gol pe platformele […]
București. Apa caldă și căldura nu sunt livrate în parametri normali, în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5, din cauza unei avarii la CET Sud. Termoenergetica estimează remedierea problemei până miercuri. # Biziday.ro
Termoenergetica anunță că “o avarie la CET Sud, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă”. “Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și […]
Analiză. Prin înlăturarea lui Nicolas Maduro, Donald Trump demonstrează că SUA își vor impune voința emisfera vestică, așa cum prevede Strategia americană de Securitate. Unii experți nu exclud ca Venezuela să devină un precedent pentru alți lideri. # Biziday.ro
Președintele american a prezentat operațiunea de extragere a lui Nicolas Maduro drept o actualizare a Doctrinei Monroe din urmă cu peste 200 de ani, în fapt o declarație și o strategie care i-a aparținut lui James Monroe, al cincilea președinte american, și care stabilea că America Latină era “închisă” pentru alte puteri, adică pentru cele […]
Un cetățean român se numără printre cele 40 de persoane decedate în incendiul din Elveția, în noaptea de Anul Nou. Ministerul de Externe a confirmat informația, la două zile după ce a anunțat că acesta este căutat de familie. # Biziday.ro
Ministerul român de Externe a informat că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. Instituția a trimis și un mesaj de condoleanțe. Autoritățile elvețiene au informat, […]
Cod Galben de ninsori, în centrul, estul și sud-estul țării, până luni la ora 10. Până marți dimineață, vor fi precipitații mixte în mai mult de jumătate de țară. # Biziday.ro
Până luni la ora 10, sunt în vigoare avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, conform hărții. În zonele vizate de Cod Galben, vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, și se va depune strat de zăpadă de 10 – 20 cm și de 20 – 25 cm la munte. La munte, vântul […]
Circulație în condiții de iarnă, duminică dimineața, în mai multe județe unde, deși nu sunt restricții majore, carosabilul este umed sau acoperit de zăpadă. Traficul pe DN 6, la Domașnea (Caraș-Severin), este restricționat și deviat, în timp ce pe A1 București-Pitești carosabilul este umed. # Biziday.ro
Poliția Română informează că, duminică dimineața, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ un kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6, în zona localității Domașnea, județul Caraș-Severin, fiind deviat prin localitate. Se acționează pentru deszăpezire. La nivel național, sunt semnalate precipitații sub formă […]
