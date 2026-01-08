Bursele americane au avut evoluții mixte în ultimele 24 de ore. Indicii S&P 500 și Dow Jones au închis în scădere, din cauza pierderilor din sectorul financiar și de apărare, după ce au atins maxime istorice pe parcursul ședinței. Nasdaq a reușit un mic avans, ajutat de revenirea interesului pentru AI.
Biziday.ro, 8 ianuarie 2026 10:50
La finalul ședinței de miercuri, S&P 500 a scăzut cu -0,34%, iar Dow Jones a pierdut aproape -1%, după ce ambele atinseseră maxime istorice în timpul ședinței. Scăderea a fost provocată în principal de sectorul financiar, unde acțiuni importante precum JPMorgan, Blackstone și Apollo Global Management au înregistrat pierderi semnificative. JPMorgan a coborât cu peste […]
6 ianuarie 2026
23:30
Președintele american Donald Trump ia în calcul “o largă gamă de opțiuni” pentru a obține controlul asupra Groenlandei, inclusiv “eventuala utilizare a armatei”. # Biziday.ro
“Donald Trump a declarat, în mod clar, că achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este esențială pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa analizează o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă, iar utilizarea armatei americane este întotdeauna […]
23:30
Marea Britanie. Guvernul introduce controale oftalmologice obligatorii, la fiecare trei ani, pentru șoferii de peste 70 de ani. Până acum, erau testați medical doar când luau permisul, iar apoi trebuiau să raporteze singuri dacă problemele de vedere îi împiedică să mai conducă. # Biziday.ro
Guvernul a luat decizia în contextul unor statistici îngrijorătoare – aproape unul din patru șoferi de automobile uciși în accidente rutiere în 2024 avea 70 de ani sau peste, potrivit datelor oficiale. Noua strategie include și alte măsuri menite să crească siguranța pe drumurile publice, inclusiv reducerea limitei legale de consum de alcool la volan, […]
19:30
Politico: SUA au pregătit o listă de cerințe pentru Delcy Rodriguez, rămasă lider interimar în Venezuela, între care sistarea vânzărilor de petrol către rivalii americanilor și îndepărtarea rețelelor ostile. SUA vor avea discuții cu companiile americane de petrol pe tema sectorului energetic al țării sud-americane. # Biziday.ro
Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a declarat că SUA “dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei”, după înlăturarea lui Nicolas Maduro: ”Suntem la conducerea acestei țări, pentru că avem armata Statelor Unite staționată în afara ei. Noi stabilim termenii și condițiile. Avem embargo asupra petrolului și asupra capacității lor de a face […]
17:40
Amsterdam. Peste 2.500 de zboruri către și dinspre aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate ale Europei, au fost anulate în ultimele cinci zile. Ninsoarea a dat peste cap programul și a forțat devierea unor curse. # Biziday.ro
Potrivit datelor furnizate de compania FlightAware, începând de vineri și până marți dimineața, ponderea zborurilor anulate de pe aeroportul Schiphol a crescut de la 28% la peste 50% din totalul curselor programate, adică la peste 2.500. Reprezentanții aeroportului au transmis că situația este monitorizată constant, iar în prezent sunt posibile “doar operațiuni de zbor limitate”. […]
17:00
China interzice exporturile de bunuri cu dublă utilizare către Japonia, în urma tensiunilor legate de Taiwan. Este vorba de produse, tehnologii sau materiale care pot fi folosite atât în scop civil, cât și militar. În prezent, Japonia își asigură 60% din importurile de pământuri rare de la China. # Biziday.ro
Potrivit Ministerului chinez al Comerțului, măsura intră în vigoare imediat și vizează exporturile “care ar putea contribui la consolidarea capacităților militare ale Japoniei”. Autoritățile chineze au avertizat că inclusiv organizațiile sau persoanele care încalcă interdicția vor fi trase la răspundere, indiferent de țara în care se află. Bunurile cu dublă utilizare includ produse, software și […]
14:10
Declarație comună a mai multor lideri europeni privind Groenlanda: “Securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite”. Aceștia atrag atenția că doar Groenlanda și Danemarca pot decide în ceea ce le privește. # Biziday.ro
Scrisoarea comună a fost semnată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk, premierul spaniol Pedro Sánchez, premierul britanic Keir Starmer și de premierul danez Mette Frederiksen. Aceștia au transmis că “securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și […]
13:30
The Economist: Administrația Trump încearcă să impună Groenlandei un acord prin care să poată acționa liber în teritoriu. Oficialii americani cultivă ideea de independență și fac eforturi pentru a adânci diviziunea cu Danemarca. # Biziday.ro
După arestarea liderului venezuelean, Donald Trump și-a reluat declarațiile referitoare la necesitatea ca SUA să controleze Groenlanda, pe care le mai făcuse și anul trecut. De această dată, prim-ministrul insulei autonome, dar care aparține de Danemarca, a cerut încetarea presiunilor și a spus că “ajunge cu fanteziile despre anexare”. La rândul ei, prim-ministra Danemarcei a […]
12:40
Analiză Washington Post. Marco Rubio preia cea mai dificilă funcție de până acum, de implicare în conducerea Venezuelei. Șeful diplomației americane a militat, timp de peste zece ani, pentru schimbarea regimului în țară, iar acum începe partea dificilă. # Biziday.ro
În timpul președinției lui Donald Trump, Marco Rubio a devenit secretar de Stat, consilier pentru securitate națională, arhivist interimar și administrator al agenției pentru dezvoltare internațională, care între timp a fost desființată. Potrivit unor oficiali familiarizați cu planul misiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, Rubio a jucat un rol central în planificare. Sâmbătă seară, […]
12:10
Circulație îngreunată din cauza ninsorii abundente pe DN 67C, între Novaci și Rânca, marți. Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 67C Novaci – Rânca, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite deplasările […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Avertizare de polei, ninsori însemnate cantitativ și ger, pentru aproape toată țara, cu excepția regiunilor din sud, până vineri. Pe timpul nopților, temperaturile vor coborî și la -15 grade în unele zone. # Biziday.ro
Conform ANM, în intervalul 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10-40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, […]
10:00
Generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane din Europa, atrage atenția că “SUA nu mai sunt de încredere, iar Europa trebuie să fie fermă” împotriva Administrației Trump, în special în privința Groenlandei: “După raidul din Venezuela, o operațiune în Groenlanda pare tot mai plauzibilă. Ar fi un scenariu dezastruos pentru NATO”. # Biziday.ro
Generalul (r.) Ben Hodges, care a comandat trupele americane din Europa între noiembrie 2014 și decembrie 2017, a acordat un interviu publicației poloneze TVP World în care a atras atenția că Europa nu s-a îngrijit de propria securitate, în trecut, iar acum trebuie să gestioneze o relație cu un partener nesigur, cu referire la președintele […]
09:00
Un trader a câștigat 400 de mii de dolari americani, după ce a pariat pe căderea liderului venezuelean Nicolas Maduro, înainte ca acesta să fie captura de SUA. Tranzacția ridică semne de întrebare, dacă cineva cu acces la informații clasificate a beneficiat de acestea. # Biziday.ro
O persoană neidentificată a plasat pariuri de 34 de mii de dolari pe Polymarket, o platformă de tranzacționare bazată pe criptomonede, înainte ca Armata SUA să efectueze atacuri asupra Venezuelei și să-i captureze pe președintele Nicolas Maduro și soția sa. Înregistrările tranzacțiilor arată că utilizatorul a plasat pariuri din decembrie anul trecut, prezicând că Nicolas […]
08:50
Nvidia a prezentat tehnologia Alpamayo, ce introduce AI pentru mașini autonome. Compania susține că ajută mașinile să facă față mai ușor evenimentelor neprevăzute și situațiilor complicate din trafic, după care va explica raționamentul din spatele fiecărei decizii. În plus, a prezentat și un cip ce poate oferi de până la cinci ori mai multă putere de calcul pentru aplicații AI, față de cipurile sale anterioare. # Biziday.ro
Nvidia a prezentat la târgul CES din Las Vegas tehnologia Alpamayo, prin care implementeză inteligență artificială pentru mașini autonome, promițând să aducă “raționament” în modul în care acestea conduc. Potrivit CEO-ului Jensen Huang, sistemul permite mașinilor să gândească în situații rare sau complicate, să explice de ce iau anumite decizii și să conducă mai natural, […]
08:30
SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor, sub coordonarea secretarului Sănătății Robert Kennedy Jr (antivaccinist), a redus semnificativ lista vaccinurilor recomandate copiilor, într-o schimbare majoră a politicii de sănătate publică. Vaccinuri precum Covid, hepatita A și B, rotavirus vor fi lăsate la latitudinea părinților și a medicilor, ceea ce, conform specialiștilor, “va crea foarte mare confuzie”. # Biziday.ro
Noul calendar de vaccinare scade numărul bolilor pentru care imunizarea este recomandată universal de la 18 la 11, mutând mai multe vaccinuri în zone de “decizie medicală individuală” sau recomandare doar pentru copiii cu risc crescut. Noua listă de vaccinuri recomandate, publicată de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), include în continuare vaccinurile împotriva rujeolei, […]
08:20
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au atacat cu drone rafinării rusești, noaptea trecută. Explozii au fost raportate în mai multe regiuni din Rusia, iar în Tver fragmente dintr-o dronă au lovit un bloc. O persoană a murit. # Biziday.ro
Ucrainenii au efectuat atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, noaptea trecută. Explozii și incendii au fost raportate în mai multe zone, potrivit canalelor rusești Telegram. În Tver, autoritățile regionale au declarat că un fragment dintr-o dronă a lovit un bloc înalt din centrul orașului în timpul atacului. O persoană a fost ucisă […]
07:50
Reuniune a șefilor de stat și de guvern ai ”Coaliției de Voință”, astăzi, la Paris, la care participă și președintele Nicușor Dan. Liderii europeni, ucraineni şi americani vor discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace. # Biziday.ro
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, vor participa la summitul liderilor țărilor din ”Coaliția de Voință”, de marți, de la Paris. La întâlnire vor participa șefi de stat și de guvern din aproximativ 30 de țări, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pe termen lung pentru […]
5 ianuarie 2026
23:10
The Guardian: Un general american avertizează că Administrația Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, încearcă să politizeze conducerea armatei SUA “într-un mod fără precedent, comparabil cu epurările staliniste”. Demiterile din vârful Pentagonului și ordinele controversate (loviturile din apele Americii Latine) subminează independența armatei. # Biziday.ro
Paul Eaton, general-maior și fost șef al infanteriei armatei SUA, militar cu o carieră de 37 de ani, avertizează că Administrația Trump, alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, desfășoară un “efort agresiv de politizare a conducerii militare americane – o inițiativă care amintește de stalinism – cu posibile consecințe grave pe termen lung și ani […]
21:00
Ucraina. Președintele Zelenski continuă restructurările în fruntea agențiilor și serviciilor. L-a înlocuit pe șeful Serviciului de Securitate, responsabil pentru cele mai importante misiuni pe teritoriul Rusiei, cum ar fi distrugerea, anul trecut, a bombardierelor strategice. # Biziday.ro
The Guardian scrie că Vasîl Malîuk a fost forțat să demisioneze de către Volodimir Zelenski, care anul trecut i-a acordat titlul de “Erou al Ucrainei”, cea mai înaltă distincție a statului. Malîuk a cedat în fața poziției președintelui în cursul zilei, în urma unei întâlniri față în față. El va fi înlocuit de generalul Yevhen […]
19:40
New York. Nicolas Maduro și soția sa au pledat nevinovați pentru toate acuzațiile. Procesul a început la ora 19 (ora României), iar judecătorul le-a citit o versiune scurtă a rechizitoriului. Cei doi sunt îmbrăcați în uniforme de închisoare. # Biziday.ro
UPDATE, ora 19:30. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost duși în sala de judecată imediat după ora locală 12 (ora 19 a României). Cei doi poartă uniforme albastre de închisoare și, potrivit presei americane, Maduro are cătușe la picioare. După ce au luat loc, și-au pus căștile pentru traducere. Avocatul cuplului este […]
19:00
Un expert britanic în siguranța AI avertizează că guvernele statelor nu fac suficiente eforturi pentru a se adapta modificărilor cu care inteligența artificială vine. Evoluția rapidă a sistemelor AI ar putea depăși capacitatea autorităților de a gestiona eficient riscurile de siguranță. # Biziday.ro
The Guardian a discutat cu David Dalrymple, director de program și expert în siguranța inteligenței artificiale la agenția britanică Aria, care este finanțată din bani publici, dar independentă de guvern. David Dalrymple dezvoltă sisteme pentru a proteja utilizarea inteligenței artificiale în infrastructura critică, cum ar fi rețelele energetice. Acesta a atras atenția că guvernele statelor […]
18:20
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu aproape +4% în anul 2025, față de 2024. În luna decembrie, acestea au înregistrat o creștere de peste +54%, față de aceeași lună din 2024. # Biziday.ro
Conform datelor înaintate de Asociația Constructorilor de automobile din România (ACAROM), înmatriculările de autoturisme noi au crescut în decembrie 2025 cu +54,36% față de decembrie 2024, atingând un volum de 21.312 unități. Pe parcursul întregului an 2025, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 156.803 unități, o creștere de +3,77% față de 2024, respectiv 151.105 unități. Dintre acestea, 8.849 autoturisme noi […]
17:00
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează plata pensiilor private. Prevede că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, vor putea retrage inițial doar 30% din suma totală, iar restul eșalonat pe opt ani. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează că plata pensiilor private, după ce la sfârșitul lunii decembrie, Parlamentul a adoptat legea în acord cu decizia CCR. În noiembrie, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate care viza art. 55, alin 2., cel referitor la categoriile de persoane exceptate (bolnavii oncologici). Articolul prevedea că bolnavii […]
16:40
Ministerul german de Externe spune că Groenlanda este un teritoriu autonom danez, iar, ”din moment ce Danemarca este membră a NATO, insula este subiect al apărării NATO”. Declarația, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va anexa teritoriul. # Biziday.ro
Într-o discuție cu reporterii în Lituania, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Germania are întrebări cu privire la înlăturarea lui Maduro şi a subliniat că poporul venezuelean ar trebui să determine viitorul ţării în alegeri libere şi corecte, după ce Trump a spus că SUA vor conduce ţara. În contextul Groenlandei, Wadephul […]
13:40
Fotbal. Antrenorul Ruben Amorim a fost demis de Manchester United, după un an și două luni, în urma rezultatelor slabe, dar și a unor dispute cu conducerea legate de transferuri și de lipsa controlului asupra echipei. Clubul se află pe locul 6 în Premier League. # Biziday.ro
Manchester United a anunțat, luni, demiterea portughezului Ruben Amorim, după doar 14 luni în poziția de antrenor, deși avea contract până în iunie 2027, în urma unor dispute cu conducerea clubului, în special cu directorul sportiv Jason Wilcox. Concret, ruptura dintre Amorim și conducerea clubului s-a produs în special din cauza rolului său limitat în […]
11:10
Cotațiile aurului și argintului cresc cu peste 2%, respectiv peste 4%, în urma operațiunii SUA de capturare a președintelui Venezuelei. Investitorii se orientează către activele de refugiu. Prețul țițeiului european scade la 60 dolari/baril, după două săptămâni. # Biziday.ro
Prețul aurului a crescut cu 2%, ajungând la 4.420 de dolari pe uncie, continuând creșterea de vineri, pe fondul tensiunilor geopolitice create de capturarea lui Nicolas Maduro, sâmbătă dimineață, de către Armata Americană. Cotația argintului s-a aprecia cu circa 4%, până la 76 de dolari pe uncie. În condiții de instabilitate politică, investitorii sunt atrași […]
10:50
Olanda. Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, anulează 450 de zboruri, din cauza ninsorii și a gheții. # Biziday.ro
Reprezentanții Aeroportului Schiphol au detaliat că luni dimineață au fost anulate 450 de zboruri din cauza zăpezii, a gheții și a vremii geroase. De asemenea, au avertizat că sunt așteptate mai multe anulări pe parcursul zilei. Schiphol este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa și, din cauza vremii, a fost forțat să anuleze […]
10:10
Președintele Chinei atrage atenția că “acțiunile unilaterale și de intimidare afectează ordinea internațională”, cu referire la operațiunea SUA de capturare a lui Nicolas Maduro. Xi Jinping cere tuturor țărilor să respecte dreptul internațional. # Biziday.ro
Xi Jinping a transmis un mesaj de îngrijorare, în care nu menționează Statele Unite sau Venezuela, dar în care atrage atenția că “lumea trece printr-o perioadă de turbulențe și schimbări, iar acțiunile unilaterale și de intimidare au un impact serios asupra ordinii internaționale”. Mai departe, liderul chinez a insistat că toate țările “trebuie să respecte […]
09:50
Cuba anunță că 32 de membri ai forțelor sale de securitate au fost uciși în atacul american asupra Venezuelei. Aceștia desfășurau misiuni în Venezuela, la cererea autorităților din această țară. # Biziday.ro
Cuba a anunțat luni că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul raidului american asupra Venezuelei. Conform autorităților cubaneze, ”luptătorii” au fost uciși în timp ce ”îndeplineau misiuni” în numele armatei țării, la cererea guvernului venezuelean. ”Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și […]
09:00
Samsung vrea să dubleze în acest an numărul dispozitivelor mobile (smartphone-uri, tablete) dotate cu inteligență artificială bazată pe modelul Gemini al Google, până la opt sute de milioane. # Biziday.ro
Compania sud-coreeană, care implementase funcții de inteligență artificială bazate pe tehnologia Gemini pe aproximativ 400 de milioane de dispozitive mobile, inclusiv smartphone-uri și tablete, până anul trecut, intenționează să crească această cifră la 800 de milioane în 2026. ”Vom aplica inteligența artificială la toate produsele, toate funcțiile și toate serviciile cât mai repede posibil”, a […]
08:30
Circulație în condiții de iarnă, cu carosabil acoperit de zăpadă, pe drumurile din jumătate de țară, luni dimineață. Camioanele nu pot circula pe DN1, de la Nistorești (Prahova) până la limita cu județul Brașov, pentru a nu îngreuna operațiunile de deszăpezire. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informeză că, pe DN 1 pe tronsonul kilometric 102 – 138, între localitatea Nistorești, județul Prahova până la limita cu județul Brașov (porțiunea dintre Azuga și Predeal), este restricționată circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza precipitațiilor abundente, pentru a permite acțiunea de deszăpezire. […]
07:20
Donald Trump își extinde amenințările, după raidul din Venezuela. Afirmă că o intervenție militară în Columbia “sună bine” și îl numește pe președintele Gustavo Petro (un critic al lui Trump) “un om bolnav căruia îi place să vândă cocaină în SUA, dar care nu va mai face asta mult timp”. Separat, insistă că “avem în mod absolut nevoie de Groenlanda, iar UE are nevoie ca aceasta să fie a noastră”. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi amenințări cu folosirea forței militare în America Latină, de această dată vizând direct Columbia, într-un context internațional deja tensionat după operațiunea spectaculoasă a armatei americane în Venezuela. Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Trump a declarat că o eventuală operațiune militară a SUA în Columbia “sună […]
