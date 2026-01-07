Primul caz cu euro falși după ce Bulgaria a adoptat moneda
Profit.ro, 7 ianuarie 2026 20:50
Experții criminaliști din orașul bulgar Șumen au identificat și arestat un bărbat în vârstă de 35 de ani care a încercat să plătească o băutură răcoritoare cu o bancnotă falsă de 50 de euro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
21:20
Thomas Ingenlath, cel care și-a pus semnătura pe unele dintre cele mai populare modele Volvo ale generației actuale și care a plecat în 2017 să conducă Polestar, s-a întors pentru a face echipă cu Hakan Samuelsson.
Acum 30 minute
21:10
FOTO Trump atacă NATO cu un mesaj în care își arată îndoiala că ar sări în sprijinul SUA # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, lansează un mesaj în care își arată îndoiala că NATO ar sări în sprijinul SUA în cazul unei agresiuni militare împotriva țării sale.
Acum o oră
20:50
Experții criminaliști din orașul bulgar Șumen au identificat și arestat un bărbat în vârstă de 35 de ani care a încercat să plătească o băutură răcoritoare cu o bancnotă falsă de 50 de euro.
20:50
Aeronava președintelui Nicușor Dan, de la Paris, a aterizat în România.
Acum 2 ore
20:30
NIL Tekstil, producător și distribuitor turc de textile pentru casă, intră pe piața românească.
20:00
O companie europeană face istorie: a lansat înaintea chinezilor prima baterie solid-state din lume. „De azi, motorul cu combustie devine irelevant!” # Profit.ro
Compania britanică Donat Lab a lansat oficial prima baterie cu electrolit solid din lume, în producție de serie. Performanța este cu atât mai importantă cu cât mai mulți producători mari din China pregătesc lansarea pe piață a acestui tip de baterii.
Acum 4 ore
19:30
Eșec la Volvo. Noul CEO venit să salveze situația nu a reușit să câștige pe întreg anul. Compania, nevoită să raporteze o nouă scădere, generată de segmentul electric # Profit.ro
Chiar dacă luna decembrie a marcat o revenire a situației generale la Volvo, compania suedeză deținută de grupul chinez Geely a încheiat anul 2025 cu o scădere importantă, care se adaugă celei din urmă cu un an.
18:50
Municipiul Iași vrea să renunțe la cărbune drept combustibil pentru producția de energie termică și electrică și să treacă pe gaze naturale și hidrogen.
18:30
FOTO „Depunerile de excremente de păsări“ au afectat podul hobanat din Parcul Drumul Taberei. Reparații de peste 700.000 de euro # Profit.ro
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, a lansat o licitația publică pentru lucrări de reparații curente la podul hobanat din Parcul Drumul Taberei.
18:00
FOTO Pedepse pentru taxe plătite degeaba pe case, teren și mașini. Primarul Sectorului 2 cerut cercetarea disciplinară # Profit.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 2 pentru 'bâlbâiala' în afișarea sumelor diferite de plată pe anul 2026 pentru contribuabili.
17:40
Echipajele Dacia Sandriders aliniate la startul etapei a patra din Raliul Dakar au avut un parcurs foarte bun și, de această dată, n-au mai avut parte de ghinioane. Toate mașinile au accelerat la maxim și au câștigat puncte noi în clasamentul general.
Acum 6 ore
17:20
Companiile energetice americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari pentru activele internaționale ale grupului rus Lukoil.
17:00
FOTO Bară la bară. Oamenii se întorc de la munte, aglomerație de mașini pe DN1. Poliția recomandă rute alternative # Profit.ro
Aglomerație de mașini pe DN1, pe sensul de mers de la munte spre Ploiești.
16:40
Cea mai gravă pană de electricitate după al doilea război mondial din Berlin, care a afectat 50.000 de case, a fost rezolvată abia acum # Profit.ro
Militanții de extremă stânga germani au revendicat responsabilitatea atacului care a lăsat fără electricitate zeci de mii de locuințe din Berlin.
16:30
Departamentele americane al Justiției și Securității Interne, în coordonare cu Departamentul Apărării, anunță confiscarea unui petrolier rusesc.
16:20
Confederația Patronală Concordia propune un pachet de relansare și creștere economică, cu politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate.
16:20
ULTIMA ORĂ Victorie pentru Netflix și drum liber spre achiziția HBO. Warner Bros a respins oferta ostilă de preluare a Paramount și merge mai departe cu Netflix # Profit.ro
Consiliul de administrație al grupului Warner Bros a respins în unanimitate oferta îmbunătățită de cumpărare a concurentului său Paramount, reafirmând în același timp preferința sa pentru propunerea primită din partea Netflix.
16:10
Bulgaria jubilează - a bătut România în rivalitatea către zona euro. Pare că nu există niciun cataclism pe prețuri. Poate Bucureștiul să recupereze? - titlul presei bulgare în aceste zile # Profit.ro
"Bulgaria o bate pe România la aderarea la zona euro – poate Bucureștiul să recupereze?", este titlul presei bulgare în aceste zile.
16:00
Zeci de mii de permise de călătorie gratuite, lansate pentru întreaga Europă de UE și destinate tinerilor # Profit.ro
Comisia Europeană a lansat cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU.
16:00
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, Au făcyt aceste lucru prin achiziții și cesiuni.
15:40
Când te uiți la o mașină electrică, instinctul te duce spre baterie: capacitate, chimie, autonomie.
Acum 8 ore
15:20
Grupul care deține Facebook amână lansarea globală a ochelarilor Ray-Ban Display, din cauza cererii ridicate din SUA și a limitărilor de producție # Profit.ro
Invocând o combinație de cerere foarte puternică în Statele Unite și constrângeri de ofertă, Meta Platforms a anunțat că va amâna extinderea internațională a ochelarilor săi inteligenți Ray-Ban Meta Display.
14:30
Arabia Saudită face un nou pas pentru a atrage mai mult capital și deschide piața financiară tuturor investitorilor străini # Profit.ro
De la 1 februarie, Arabia Saudită va deschide piața sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunțat autoritatea de reglementare a pieței de capital din regat.
14:10
De astăzi, "fără înghețată sau pizza pe trepte!". Roma impune taxă la un obiectiv-capodoperă vizitat anual de milioane de turiști, după un an de discuții # Profit.ro
Primăria Romei impune de astăzi o taxă de acces la emblematica Fântână Trevi (Fontana di Trevi), vizitată anual de milioane de persoane.
14:00
Celebrul laser de la Măgurele primește din străinătate echipamente de ultimă generație, după falimentul unui contractor american # Profit.ro
Compania germană RI Research Instruments GmbH anunță că a obținut un contract de 16,8 milioane de euro pentru proiectarea și livrarea unui sistem de generare Gamma Beam de ultimă generație pentru infrastructura Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) din Magurele.
13:50
Retailerul suedez de mobilier IKEA va închide 7 magazine, în China.
13:40
Președintele Nicușor Dan va crea, la Palatul Cotroceni, un departament special având ca scop acțiuni împotriva dezinformării și fake-news.
Acum 12 ore
13:30
Controale la ochi obligatorii, la fiecare 3 ani, pentru șoferii de peste 70 de ani, introduse de o țară europeană # Profit.ro
Potrivit datelor oficiale, aproape unul din patru șoferi de automobile uciși în accidente rutiere în 2024 avea 70 de ani sau peste.
13:10
FOTO S-au grăbit degeaba să achite taxele pe case, teren și mașini. Primii așezați la coadă au descoperit că, după plată, au rămas încă datori la stat # Profit.ro
Zeci de mii de români care s-au grăbitr încă din primele zile ale anului să achite taxele mult majorate pe locuințe, teren și mașini au constatat că, după ce au achitat suma afișată, le-a apărut o nouă sumă de plată, mai mare, fiind astfel în continuare datori la stat.
12:40
Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi controlate de SUA, a declarat Donald Trump.
12:30
Apar roboții umanoizi în fabrici. Hyundai va introduce roboți umanoizi în fabrica din SUA # Profit.ro
Hyundai Motor Group intenționează să implementeze roboți umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, pas important către automatizarea sarcinilor repetitive și cu risc ridicat din producția auto, transmite Reuters.
12:30
Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depășit pragul de 25.000 puncte.
12:20
În acest an, România poate să doborare recordul de autostrăzi inaugurate, după 2024, cu aproape 195 kilometri deschiși circulației.
12:10
VIDEO Nicușor Dan, blocat la Paris. Aeronava cu care urma să revină în țară nu poate decola din cauza ninsorii # Profit.ro
Din cauza condițiilor meteo de la Paris, aeronava cu care președintele Nicușor Dan urma să revină din Franța nu poate decola.
11:50
A apărut de nicăieri și a depășit toți giganții din Silicon Valley. O companie japoneză are cea mai mare creștere pe bursă din lume # Profit.ro
Kioxia Holdings Corporation, un producător de cipuri de memorie listat la Tokyo, a profitat de explozia cererii de stocare a datelor generată investițiile în AI pentru a obține un randament uriaș, relatează revista Fortune.
11:30
Un stejar de 300 de ani, unul dintre cei mai vechi din București, parte din vechea pădure care acoperea o parte din teritoriul pe care se află azi Capitala, s-a prăbușit.
11:10
Samsung este în prima linie când vine vorba de extinderea disponibilității inteligenței artificiale dezvoltate de Google, ca urmare a parteneriatului dintre cele două companii.
10:50
HP a venit la CES 2026 cu un mini PC impresionant, care găzduiește toate componentele necesare într-o tastatură.
10:50
Nicușor Dan, blocat la Paris. Aeronava cu care urma să revină în țară nu poate decola din cauza ninsorii # Profit.ro
Din cauza condițiilor meteo de la Paris, aeronava cu care președintele Nicușor Dan urma să revină din Franța nu poate decola.
10:30
Trump intenționează să cumpere Groenlanda, iar recentele amenințări militare au ca scop presarea Danemarcei către negocieri, spune Marco Rubio # Profit.ro
Recentele amenințări ale Administrației SUA împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă, iar obiectivul Washingtonului este de a cumpăra insula de la Danemarca, le-a spus secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani.
10:20
Motorola a prezentat succint la CES 2026 smartphone-ul pliabil „stil carte” Razr Fold.
09:40
Trump intenționează să cumpere Groenlanda, iar recentele amenințările militare au ca scop presarea Danemarcei către negocieri, spune Marco Rubio # Profit.ro
Recentele amenințări ale administrației împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă și că obiectivul său este de a cumpăra insula de la Danemarca, a spus Secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani.
09:10
DOCUMENTE Unul din cei mai influenți afaceriști din România postcomunistă, în topul pagubelor SUA de pe urma ″reconstrucției″ Afganistanului. Total general: peste 23 miliarde dolari # Profit.ro
Un proiect imobiliar neterminat și abandonat din Afganistan al unuia dintre cei mai influenți oameni de afaceri străini din România postcomunistă, ale cărui legături cu statul român datau de dinainte de 1989, figurează în topul celor mai păguboase ″investiții″ americane din bani publici destinate ″reconstrucției″ țării, din perioda de 20 de ani care a debutat în 2002, imediat după invazia armatei Statelor Unite, și s-a finalizat cu retragerea forțată a americanilor din 2021.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu din Valpolicella, cu note de gemuri de fructe de pădure, stafide, vișine amărui și ciocolată neagră. Un vin cărnos, cu textură plină, savuros alături de preparate din vită, miel, vânat sau brânzeturi cu mucegai # Profit.ro
Legacy Amarone della Valpolicella 2017, un vin profund și generos, a fost realizat în stilul clasic Amarone.
Acum 24 ore
08:20
Aeroport câștigat. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
03:30
Aldrich Ames, ofițer de contrainformații al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice și, ulterior, a Rusiei, a decedat.
00:40
Președintele Nicușor Dan este blocat la Paris.
00:30
Casa Albă anunță că președintele american, Donald Trump, și echipa sa discută variante de „dobândire a Groenlandei”.
00:20
Omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul electro-IT Altex, a cumpărat de la oamenii de afaceri George Teleman, partener al fondului Equest, și Robert Vișoiu, fiul proprietarului Conarg, fostul Module Shopping Center, din Târgoviște, care cuprinde spațiile ocupate acum de Altex și Brico Depot, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Omul de încredere al lui Bolojan va aviza schimbările de acționariat cu străini în domenii ”sensibile” - precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media și AI. Taxa pentru companii scade, dar indemnizațiile criticate rămân mari # Profit.ro
Schimbările de acționariat cu un investitor străin, inclusiv din Uniunea Europeană, care astfel dobândește active de orice natură în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, vor fi avizate de comisia specială pentru investiții străine, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și analizate de Profit.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.