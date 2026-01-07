FOTO Trump atacă NATO cu un mesaj în care își arată îndoiala că ar sări în sprijinul SUA

00:20

Schimbările de acționariat cu un investitor străin, inclusiv din Uniunea Europeană, care astfel dobândește active de orice natură în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, vor fi avizate de comisia specială pentru investiții străine, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și analizate de Profit.ro.