Florin Niță, ofertă dintr-o ţară ajunsă în pragul revoluţiei. Ce decide portarul de 38 de ani

România se pregătește de barajul „de foc" cu Turcia, primul pas pentru o calificare mult așteptată la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii" îi vor înfrunta pe turci pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unei victorii, ai noștri vor juca pentru un loc la turneul final din SUA, Canada și Mexic cu câștigătoarea meciului dintre […]