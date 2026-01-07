Costel Gâlcă a analizat sezonul Rapidului de până acum, în Antalya: „Trebuie să suferim”

22:40

Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. Manchester City e gata să plătească suma de 75 de milioane de euro în schimbul starului din Premier League, Antoine Semenyo (25 de ani). Mijlocașul din Ghana, care evoluează la Bournemouth, a impresionat în acest sezon. Semenyo, cotat la suma de 65 de milioane de euro, mai avea contract […]