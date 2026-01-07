Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro

14:30

Filipe Coelho ar putea pleca de la Universitatea Craiova mai devreme decât se aștepta, după ce a fost pus pe lista unei echipe din Liga Campionilor. Pafos, formația din Cipru pentru care evoluează Vlad Dragomir, este în căutare de tehnician după ce s-a despărțit de la Juan Carlos Carcedo, plecat în această iarnă la Spartak