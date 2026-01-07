Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro
Antena Sport, 7 ianuarie 2026 20:50
Galatasaray vrea să transfere un român. Negocierie au fost avansate de turci, iar jucătorul vizat este Umit Akdag. În mod paradoxal, Umit este avantajat să ajungă la Galatasaray, datorită dublei cetăţenii. Campioana Turciei are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire […]
Transfer cu scandal în Liga 1. Jucătorul a semnat, dar fostul club atacă: “Nu s-a procedat corect” # Antena Sport
Christ Afalna, golgheterul celor de la Unirea Slobozia, s-a transferat la Hermannstadt. Mutarea a fost anunţată oficial. "Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de […]
Galatasaray vrea să transfere un român. Negocierie au fost avansate de turci, iar jucătorul vizat este Umit Akdag. În mod paradoxal, Umit este avantajat să ajungă la Galatasaray, datorită dublei cetăţenii. Campioana Turciei are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire […]
Dan Şucu, probleme la Genoa! Protest al fanilor împotriva patronului: “Răbdarea începe să se termine” # Antena Sport
Dan Şucu nu are viaţă uşoară la Genoa, iar fanii echipei din Serie A încep să îşi piardă răbdarea. Aflată pe locul 17 în Serie A, Genoa încearcă să iasă din criză, dar reacţia clubului nu a fost pe măsura aşteptărilor fanilor. Asta şi pentru că Dan Şucu, patronul clubului, le-a promis în luna decembrie […]
Dinamo, trei transferuri! Toţi fraţii Eissat vin în Ştefan cel Mare: “Să ia decizia corectă!” # Antena Sport
Dinamo pregăteşte o mutare interesantă pe piaţa transferurilor, toţi cei trei fraţi Eissat la pachet. Jucătorii sunt în negocieri cu gruparea din Ştefan cel Mare. Anunţul a fost făcut de mama lui Lisav Eissat, fotbalistul naţionalei României, prezentă în Antalya. La Dinamo se află acum al doilea băiat al familiei, Leam, care este în probe, […]
Denis Drăguş, jucător care a evoluat în prima parte a sezonului la Eyupspor, sub formă de împrumut de la Trabzonspor, şi-a găsit o nouă echipă. Internaţionalul român va evolua tot în Turcia, dar la Gaziantep. Potrivit informaţiilor Antena Sport, jucătorul s-a înţeles deja cu echipa pe care Marius Şumudică a antrenat-o în trecut, urmând să […]
Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian # Antena Sport
Mario Balotelli a rămas liber de contract în vara anului 2025, când contractul său cu Genoa a expirat, dar controversatul fotbalist italian nu s-a gândit la retragerea din activitate. Mai mult decât atât, Super-Mario a luat o decizie în premieră pentru cariera sa. Acesta a semnat cu o formație din afara Europei, dintr-un eșalon inferior. […]
Bere multă și „orgoliu exagerat”: cum a pierdut România „barajul” la Mondialul din 1938, când era printre favoritele la trofeu # Antena Sport
România se pregătește de barajul „de foc" cu Turcia, primul pas pentru o calificare mult așteptată la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii" îi vor înfrunta pe turci pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unei victorii, ai noștri vor juca pentru un loc la turneul final din SUA, Canada și Mexic cu câștigătoarea meciului dintre […]
CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile” # Antena Sport
CFR Cluj a dat lovitura în această iarnă și l-a vândut în Major League Soccer pe Louis Munteanu, pentru aproximativ șapte milioane de dolari. Acum, Neluțu Varga este pe punctul de a mai da o lovitură de proporții. DC United, echipa care l-a cumpărat pe golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut, mai este interesată să […]
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea # Antena Sport
În cantonamentul din Antalya al formaţiei Dinamo şi-a făcut apariţia şi mama lui Lisav Eissat, fotbalistul naţionalei României. Ea a surprins cu frumuseţea ei, dar şi cu apariţia tinerească, cu cercel în nas și poșetă Dolce&Gabbana. Ea a asistat la amicalul "câinilor" cu Young Boys, acolo unde a sperat să joace şi fratele lui Lisav, […]
Meciul dintre Barcelona şi Athletic Bilbao, din prima semifinală a Supercupei Spaniei, va începe la ora 21:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în ultimii ani, meciurile din Supercupa Spaniei se dispută în Arabia Saudită. Meciul dintre Barcelona şi Bilbao va avea loc pe King Abdullah Sports City […]
Lovitură de proporții dată de SCM Râmnicu Vâlcea. Căpitanul care a cucerit tot cu naționala vine în România # Antena Sport
SCM Râmnicu Vâlcea a făcut un transfer imens pentru handbalul feminin din România. Grace Zaadi Deuna, franțuzoaica ce a câștigat aurul olimpic, mondial și european, se va alătura echipei antrenate de Bent Dahl. Râmnicu Vâlcea dă lovitură după lovitură pe piața transferurilor. După ce a semnat la începutul anului cu norvegianca Emilie Arntzen, echipa olteană […]
Gigi Becali a primit o veste proastă înainte de reluarea campionatului. Clubul FCSB a fost dat în judecată de unul dintre foștii jucători, care reclamă faptul că nu ar fi primit un bonus pentru calificarea în cupele europene. Este vorba despre Andrei Vlad, portar care a părăsit campioana României la începutul anului 2025, după ce […]
Incidente la meciul Universitatea Craiova – Konyaspor. S-a lăsat cu îmbrânceli, iar arbitrul a întrerupt meciul # Antena Sport
Universitatea Craiova a trecut miercuri pe Konyaspor, scor 1-0, în primul meci amical din cantonamentul din Antalya. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52. Partida a fost una tensionată, iar arbitrul a trimis la cabine cele două echipe chiar mai repede. Meciul s-a jucat cu porțile închise, fără accesul […]
Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României # Antena Sport
Ianis Hagi a fost protagonistul unui moment interesant în timpul partidei dintre Alanyaspor și Metaloglobus, scor 2-0 în favoarea echipei din Turcia. După ce a fost schimbat de antrenorul său, mijlocașul nu s-a așezat pe banca de rezerve, ci a urcat în tribune, unde a stat alături de delegații FRF și a vorbit cu Mircea […]
Costel Gâlcă a analizat sezonul Rapidului de până acum, în Antalya: „Trebuie să suferim” # Antena Sport
Rapid a încheiat prima parte a sezonului pe locul al doilea, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă se luptă cu șanse reale la trofee în acest campionat, dar tehnicianul a cerut în repetate rânduri și întăriri. Până la urmă, conducerea l-a adus pe Daniel Paraschiv, care a ajuns deja în cantonamentul […]
Ajuns în vara anului 2023 pe banca celor de la Paris Saint Germain, Luis Enrique a câștigat tot ce era posibil alături de Paris Saint Germain. Tehnicianul spaniol mai are contract pe Parc des Princes până în iunie 2027, dar acesta a luat o decizie neașteptată. Concret, antrenorul a refuzat prelungirea acordului scadent în vara […]
“Evident că mă doare”. Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu # Antena Sport
Ciprian Deac a oferit o primă reacție după ce nu a fost inlcus în lotul CFR-ului pentru cantonamentul de iarnă din Spania. Deși decizia lui Daniel Pancu a fost contestată de multe voci din fotbal, jucătorul de 39 de ani a dat dovadă de clasă și nu a criticat în niciun fel alegerea făcută de […]
Cine este și din ce face bani Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1 # Antena Sport
Mulţi români se întreabă cine este Luiza, soţia lui Cătălin Zmărăndescu, de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1. Cei doi formează împreună o familie frumoasă și au doi copii. Luiza Zmărăndescu a reuşit să-l îmblânzească pe bestia Cătălin Zmărăndescu. Luiza Zmărăndescu, în vârstă de 42 ani, este manager și are grijă în permanență […]
Echipa care poate câștiga Cupa Africii fără victorie! Țara e sub dictatură militară, antrenorul face înconjurul Pământului # Antena Sport
Cupa Africii a ajuns în faza sferturilor de finală, iar naționala din Mali este până acum surpriza turneului. Selecționata „vulturilor" a ajuns între primele opt de pe continent fără să câștige niciun meci la turneul din Maroc. Concret, Mali a remizat în toate jocurile: 1-1 cu Zambia, 1-1 cu Maroc și 0-0 cu Insulele Comore […]
Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: “Sper să mai am câteva”. Anunţ despre viitorul său # Antena Sport
Ianis Hagi a marcat în meciul amical dintre Alanyaspor şi Metaloglobus, meci de pregătire care a avut loc în Turcia şi pe care echipa sa l-a câştigat cu 2-0. După ce a fost 0-0 în primele 45 de minute, Alanyaspor a deschis scorul prin internaţionalul român, care a marcat în minutul 56, din lovitură liberă. […]
Fotbalistul “de 10 milioane de euro” al lui Gigi Becali pleacă de la FCSB. Şi-a dat acordul # Antena Sport
Gigi Becali a bătut palma cu Marius Şumudică pentru împrumutul lui Octavian Popescu, iar sport.ro anunţă că şi fotbalistul a acceptat să părăsească echipa şi să meargă la arabi. Cum au decurs tratativele dintre Becali şi Şumudică? Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că antrenorul s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat […]
Conducerea lui Manchester United, întâlnire decisivă cu succesorul lui Ruben Amorim. Cine este marele favorit # Antena Sport
Manchester United l-a demis în cursul zilei de luni pe tehnicianul Ruben Amorim, iar acum conducerea lucrează la găsirea unui înlocuitor, care să aducă stabilitatea la echipă, dar și în rezultate. Oficialii de pe Old Trafford au în plan o discuție cu una dintre legendele care au îmbrăcat tricoul „diavolilor", întâlnirea decisivă urmând să aibă […]
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu după ce nu a zburat la Antalya până la declarația lui Messi legată de viitorul său după retragere. 1. Re
Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în amicalul cu Metaloglobus. Echipa românului, victorie în Antalya # Antena Sport
Ianis Hagi s-a făcut remarcat în amicalul disputat în Antalya dintre Metalolgobus, ultima clasată din Liga 1, și Alanyaspor. Căpitanul naționalei României din ultimele meciuri a înscris un gol superb din lovitură liberă și a fost protagonistul unui moment interesant alături de antrenorul său. Metaloglobus și Alanyaspor și-au dat întâlnire în cantonament în Turcia, iar […] The post Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în amicalul cu Metaloglobus. Echipa românului, victorie în Antalya appeared first on Antena Sport.
De Sfâtul Ion, Codin Maticiuc a făcut pe reţelele de socializare un mesaj de mulţumire pentru trei nume importante din România, care l-au ajutat în campanii umanitare. Printre acestea se numără Ion Țiriac și fiul acestuia, Ion Alexandru Țiriac. Codin Maticiuc a avut un mesaj emoţionant pe 7 ianuarie, şi a transmis un mesaj special […] The post Gestul lui Ion Ţiriac l-a marcat pe Codin Maticiuc: “Nu ne-a trimis doar bani…” appeared first on Antena Sport.
Neluțu Varga a intervenit, după ce Daniel Pancu l-a lăsat în România pe Ciprian Deac: „Sunt deranjat” # Antena Sport
Ciprian Deac nu face parte din lotul de jucători al celor de la CFR Cluj care au făcut deplasarea în cantonamentul din Spania, iar decizia luată de Daniel Pancu a surprins pe toată lumea, în condițiile în care fotbalistul își prelungise contractul în mai 2025. Mai mult, au fost mai multe zvonuri prin care s-ar […] The post Neluțu Varga a intervenit, după ce Daniel Pancu l-a lăsat în România pe Ciprian Deac: „Sunt deranjat” appeared first on Antena Sport.
Meciul Parma – Inter e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Cristi Chivu revine pe stadionul “Ennio Tardini”, într-un duel cu fosta lui echipă, Parma. Chivu a stat 13 etape pe banca Parmei, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare. Rezultatele bune de la Parma l-au […] The post Parma – Inter, 21:45, LIVE SCORE. Cristi Chivu se luptă cu fosta lui echipă appeared first on Antena Sport.
Dinamo – Young Boys şi Craiova – Konyaspor, 16:00, LIVE SCORE. Amicale tari în Antalya pentru echipele româneşti # Antena Sport
Meciurile Dinamo – Young Boys Berna şi Universitatea Craiova – Konyaspor sunt în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 16:00. “Câinii” o întâlnesc în Antalya pe fosta adversară din Europa League a FCSB-ului. Young Boys Berna a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe FCSB în grupa principală din Europa League. Joel Monteiro a […] The post Dinamo – Young Boys şi Craiova – Konyaspor, 16:00, LIVE SCORE. Amicale tari în Antalya pentru echipele româneşti appeared first on Antena Sport.
Cel mai nou transfer de la FCSB, marele regret al lui Adrian Mititelu: “FCU Craiova ar fi fost altă echipă” # Antena Sport
Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit recent despre Andre Duarte, cel mai nou transfer făcut de FCSB și în același timp prima mutare de iarnă a roș-albaștrilor. Oficialul a mărturisit că regretă că nu a făcut ce era necesar pentru a-l păstra pe fundașul portughez la echipa sa după sezonul 2022/23. […] The post Cel mai nou transfer de la FCSB, marele regret al lui Adrian Mititelu: “FCU Craiova ar fi fost altă echipă” appeared first on Antena Sport.
Ce lovitură poate da Filipe Coelho! E pe lista unei echipe de Champions League după 9 meciuri la Craiova # Antena Sport
Filipe Coelho ar putea pleca de la Universitatea Craiova mai devreme decât se aștepta, după ce a fost pus pe lista unei echipe din Liga Campionilor. Pafos, formația din Cipru pentru care evoluează Vlad Dragomir, este în căutare de tehnician după ce s-a despărțit de la Juan Carlos Carcedo, plecat în această iarnă la Spartak […] The post Ce lovitură poate da Filipe Coelho! E pe lista unei echipe de Champions League după 9 meciuri la Craiova appeared first on Antena Sport.
Lamine Yamal, primul în clasamentul celor mai valoroşi jucători din lume! Cine completează podiumul # Antena Sport
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro). În top 10 […] The post Lamine Yamal, primul în clasamentul celor mai valoroşi jucători din lume! Cine completează podiumul appeared first on Antena Sport.
Jucătorul care s-a despărţit de CFR Cluj, blocat pe aeroport! Mergea să semneze cu viitoarea echipă # Antena Sport
Marcus Coco (29 de ani), fotbalist care s-a despărţit de CFR Cluj, nu s-a putut îmbarca miercuri dimineaţă în avionul care trebuia să îl ducă în Israel. Coco s-a înţeles cu Hapoel Tel Aviv şi urma să plece în Israel pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu formaţia israeliană. Marcus Coco, blocat […] The post Jucătorul care s-a despărţit de CFR Cluj, blocat pe aeroport! Mergea să semneze cu viitoarea echipă appeared first on Antena Sport.
LeBron James și Luka Doncic, de neoprit în victoria lui Los Angeles Lakers. Rezultatele de peste noapte din NBA # Antena Sport
Los Angeles Lakers a obţinut o victorie pe parchetul celor de la New Orleans Pelicans, scor 111-103, într-un meci dinspre noaptea de marți spre miercuri în NBA. LeBron James şi Doncic au înscris împreună 60 de puncte graţie unei serii de coşuri reuşite pe final de meci. Doncic, care a mai avut şi 10 pase […] The post LeBron James și Luka Doncic, de neoprit în victoria lui Los Angeles Lakers. Rezultatele de peste noapte din NBA appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi a dezvăluit ce vrea să facă după ce se retrage din fotbal: “Asta mi-ar plăcea” # Antena Sport
Lionel Messi a vorbit despre viitorul său în fotbal într-un interviu pentru canalul argentinian Luzu TV. Superstarul argentinian a dezvăluit că după ce va agăța “ghetele în cui”, ar prefera să devină proprietarul unui club. Messi este unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, considerat de mulți chiar GOAT-ul acestui sport. Cariera jucătorului […] The post Lionel Messi a dezvăluit ce vrea să facă după ce se retrage din fotbal: “Asta mi-ar plăcea” appeared first on Antena Sport.
Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: “Îţi garantez” # Antena Sport
Ciprian Deac (39 de ani) a fost lăsat acasă de antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), în timp ce ceilalţi jucători ai echipei din Gruia au plecat în cantonamentul din Antalya. Dan Nistor (37 de ani), jucător al rivalei CFR-ului, U Cluj, a catalogat situaţia ca “umilitoare” pentru o legendă a formaţiei […] The post Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: “Îţi garantez” appeared first on Antena Sport.
Anthony Joshua “s-a retras din box”. Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident # Antena Sport
Unchiul lui Anthony Joshua, Adedamola, a făcut o declarație îngrijorătoare în presa din Nigeria după accidentul în care boxerul și-a pierdut doi apropiați. Potrivit rudei fostului campion mondial la categorie grea, boxerul nu va mai păși în ring după ce s-a întâmplat pe o autostradă în Nigeria. Anthony Joshua a fost implicat pe data de […] The post Anthony Joshua “s-a retras din box”. Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate # Antena Sport
Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu (80 de ani), a făcut primele declaraţii după ce şi-a amânat deplasarea în Antalya. Deşi se zvonea că ar putea merge la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş, din Antalya, Mircea Lucescu a dat de înţeles că nu va mai pleca deloc în Turcia. Mircea Lucescu: “Nu m-am dus în Antalya pentru […] The post Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate appeared first on Antena Sport.
La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane # Antena Sport
Sorana Cîrstea și Aryna Sabelenka se vor întâlni în noaptea dinspre miercuri spre joi în optimile de finală de la Brisbane într-unul dintre cele mai așteptate meciuri din această fază a turneului. Recent, organizatorii au stabilit programul pentru ziua următoare a competiției, iar cele două tenismene vor juca de la ora 03:00, o decizie bizară […] The post La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane appeared first on Antena Sport.
OFICIAL | Rivaldinho a semnat! Unde va juca fiul lui Rivaldo, fost fotbalist la Dinamo, Craiova şi Farul # Antena Sport
Atacantul Rivaldinho (30 de ani), fiul lui Rivaldo, a semnat cu formaţia thailandeză Bangkok United. Rivaldinho va fi jucătorul lui Bangkok United până în vara lui 2027. Sezonul trecut Rivaldinho a evoluat la formaţia chineză Qingdao Red Lions, care a retrogradat în al treilea eşalon al fotbalului chinez. Cotat în trecut la 1.1 milioane de […] The post OFICIAL | Rivaldinho a semnat! Unde va juca fiul lui Rivaldo, fost fotbalist la Dinamo, Craiova şi Farul appeared first on Antena Sport.
A picat un transfer dorit de Rapid! Veste proastă pentru giuleșteni: “Nu facem tranzacția” # Antena Sport
Rapid l-a transferat în această perioadă de mercato pe Daniel Paraschiv, însă giuleștenii voiau să facă mai multe mutări, iar una dintre ele se numea Marinos Tzionis. Din păcate pentru alb-vișinii, transferul jucătorului de bandă nu se va mai face, veste anunțată chiar de conducătorul celor de la UTA, Alexandru Meszar. Rapid și-a stabilit mai […] The post A picat un transfer dorit de Rapid! Veste proastă pentru giuleșteni: “Nu facem tranzacția” appeared first on Antena Sport.
Mihai Popescu a revenit la antrenamentele FCSB-ului! Florin Tănase, absent de la pregătirea colectivă # Antena Sport
FCSB a început să se pregătească în cantonamentul din Antalya, acolo unde o așteaptă un singur meci amical, iar din Turcia au venit imagini care cu siguranță o să stârnească speranță în rândul suporterilor. Mihai Popescu, jucătorul accidentat după o ruptură de ligament încrucișat, s-a întors la antrenamentele roș-albaștrilor. Campioana en-titre a României a ajuns […] The post Mihai Popescu a revenit la antrenamentele FCSB-ului! Florin Tănase, absent de la pregătirea colectivă appeared first on Antena Sport.
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român # Antena Sport
Ilie Năstase (79 de ani) a dat de înţeles că s-a împăcat cu soţia sa, Ioana Năstase (49 de ani), cu care se afla în plin proces de divorţ. Fostul lider mondial ATP a transmis că a petrecut sărbătorile cu Ioana, mergând împreună la mama Ioanei. Ilie Năstase susţine că s-a împăcat cu Ioana: “Totul […] The post Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român appeared first on Antena Sport.
Care este în prezent starea fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana, după ce şi-a salvat iubita # Antena Sport
Grav rănit în urma incendiului care a izbucnit la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în timp ce şi-a salvat iubita, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, a părăsit Germania marţi. Tânărul fundaş a fost transferat la Metz, unde a fost internat la spitalul Mercy, aproape de […] The post Care este în prezent starea fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana, după ce şi-a salvat iubita appeared first on Antena Sport.
Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu! # Antena Sport
Pep Guardiola (54 de ani) a fost întrebat de jurnalişti dacă se gândeşte să îi aducă înapoi pe Manuel Akanji (30 de ani) sau Vitor Reis (19 ani), jucători împrumutaţi. Akanji a devenit piesă de bază la Inter, Cristi Chivu folosindu-l în centrul defensivei la ultimele meciuri ale “nerazzurrilor”. Akanji s-a impus rapid în linia […] The post Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu! appeared first on Antena Sport.
“Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei # Antena Sport
Răzvan Lucescu (56 de ani) a reacţionat, la finalul partidei dramatice pe care PAOK a disputat-o cu Atromitos în Cupa Greciei. PAOK s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, dar mai greu decât se aştepta oricine. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus la loviturile de departajare. După timpul regulamentar, a fost 1-1. Atromitos a deschis […] The post “Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei appeared first on Antena Sport.
Eliza Samara – Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY # Antena Sport
WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt cele două jucătoare din România care participă la turneul cu premii totale de 500.000 de dolari. Cele două vor debuta miercuri, live în […] The post Eliza Samara – Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
