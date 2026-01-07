CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile”

08:30

Robert Sălceanu (21 de ani) este dorit intens de Rapid. Giuleştenii sunt gata să îi cedeze, în schimbul lui, împrumut la Petrolul pe Cristian Ignat (22 de ani), Rareş Pop (20 de ani) şi Claudiu Micovschi (26 de ani). Pentru a-l ceda definitiv în Giuleşti, Petrolul vrea şi o sumă de bani, cerinţă cu care […]