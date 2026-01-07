Administrația Trump lansează „război” pentru o nouă dietă americană

14:20

Funcționari din cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău și un preot au fost trimiși în judecată pentru mită, prejudiciind peste 70 de persoane cu peste 200.000 de lei. Acuzațiile includ corupere pasivă și trafic de influență. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă închisoare și amenzi considerabile. Trei funcționari și un preot de la cimitirul „Sfântul Lazăr” … Articolul Mită și prejudicii de 200.000 lei la cel mai mare cimitir din Europa apare prima dată în Main News.