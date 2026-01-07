CIA reactivată: Capturarea lui Maduro și impactul asupra Americii Latine

19:50

CEO-ul Randstad avertizează că diploma de facultate devine din ce în ce mai puțin relevantă pentru găsirea unui loc de muncă, pe fondul avansului inteligenței artificiale. Tinerii sunt sfătuiți să se recalifice și să se specializeze în meserii calificate, în timp ce locurile de muncă entry-level dispar rapid.