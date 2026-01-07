Ianis Hagi, gol sensational din lovitură liberă; Craiova și Dinamo în victorie

14:00

Președintele Columbiei Gustavo Petro îl acuză pe Donald Trump de „creier senil" după ce acesta l-a numit haiduc al traficului de droguri. Disputa dintre cei doi continuă, iar Petro convocă o manifestație pentru suveranitate, avertizând împotriva amenințărilor externe și a capitalismului irațional. Președintele columbian Gustavo Petro îl acuză pe Donald Trump de a avea un …