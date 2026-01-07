Alege ce citești
La reuniunea la Paris, oficialii europeni și americani păreau să fie de acord cu garanții de securitate pentru Ucraina în cazul încetării războiului cu Rusia. Coaliția celor dispuși s-a întrecut în afirmații triumfaliste: vor urma „măsuri de asigurare în aer, pe mare și pe uscat, precum și pentru regenerarea forțelor armate ale Ucrainei”. De asemenea, […] The post Garanțiile de securitate pentru Ucraina sună fals first appeared on Ziarul National.
19:50
Nicușor Dan a reușit din nou performanța de a transforma o deplasare externă într-un episod penibil, perfect realizat pentru viralizare. Imaginea președintelui modest, abandonat pe pistă, cu zăpadă sub tălpi și economie până la ultima șurubelniță, nu mai impresionează pe nimeni. Ba dimpotrivă: ne irită pe toți. Nicușor Dan, „românașul” lăsat pe pistă Filmulețul cu […] The post USR-ismul lui Nicușor Dan și ridicolul dus la extrem first appeared on Ziarul National.
19:40
Care este imaginea de fapt și de drept a României, la început de 2026? Dacă ar fi să privim tabloul de ansamblu, fără lozinci și fără comunicate lustruite, vedem o țară prinsă între două stări de spirit politice: haiducia și prostia. Pe de o parte, avem guvernarea. Pe de altă parte, avem președinția. Iar între […] The post România, între haiducie și prostie first appeared on Ziarul National.
19:40
Au existat motive în spatele capturării și arestării președintelui venezuelean Nicolas Maduro, dar un factor puțin discutat ar fi îngrijorarea Casei Albe cu privire la scăderea importanței globale a petrodolarului. Producția de petrol a Venezuelei este modestă, de abia un milion de barili pe zi, dar rezervele sale, aproximativ 300 de miliarde de barili – […] The post Venezuela și declinul petrodolarului first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
19:10
Raportul Institutului Național de Statistică (INS) privind tendințele în evoluția activității economice arată o imagine catastrofică. Astfel, în perioada decembrie 2025-februarie 2026, atât în sectorul construcțiilor, cât și în industria prelucrătoare, activitatea economică și numărul de salariați vor scădea. În același timp, prețurile în construcții, dar și în activitatea de comerț vor crește. Previziunile vin […] The post INS anunță apocalipsa. Scade producția, scad salariații, cresc prețurile first appeared on Ziarul National.
18:10
La scurt timp după ce forțele speciale americane l-au răpit pe Nicolas Maduro din Caracas, președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat că poporul său este pregătit să „își dea sângele, chiar și viața” pentru a apăra Venezuela și revoluția din Cuba. Economia Cubei este aproape de colaps. Din 2021, peste un milion de cubanezi – […] The post Cuba în mâinile Americii? first appeared on Ziarul National.
17:50
Liam Rosenior (41 de ani), instalat recent pe banca tehnică a lui Chelsea, a început mandatul cu o problemă extrasportivă. Tehnicianul englez a fost amendat și judecat pentru depășirea vitezei legale și neprezentarea la un curs de conștientizare rutieră. Rosenior a fost surprins de radar pe 7 iulie anul trecut, în Derbyshire, conducând cu 58 […] The post Noul antrenor al lui Chelsea – mai întâi la tribunal, apoi la antrenament first appeared on Ziarul National.
17:40
La aproape 6 ani de la adoptarea Planului de acțiuni pentru materii prime critice necesare Green Deal de către Comisia Europeană, nimic nu s-a schimbat. Curtea de Conturi Europeană atrage atenția că nici viitorul nu arată prea bine, având în vedere dependența uriașă de importurile din țările terțe, capacitatea limitată de extracție și prelucrare a […] The post Curtea de Conturi Europeană pune la zid Green Deal. Nu avem materii prime! first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
17:10
O multitudine de factori se combină pentru a genera boom-ul fuziunilor și achizițiilor din domeniul biotehnologic. Unele dintre cele mai bine vândute medicamente din lume se confruntă cu pierderea exclusivității în jurisdicții cheie, situație numită „prăpastia brevetelor”. Licitația de mare amploare dintre Pfizer și Novo Nordisk pentru producătorul de medicamente Metsera arată cât de competitive […] The post ”Prăpastia brevetelor”. Big Pharma în cursa pentru active biotehnologice first appeared on Ziarul National.
16:50
Genoa pregătește o mutare importantă pe piața transferurilor. Clubul deținut majoritar de Dan Șucu negociază aducerea stoperului argentinian Lucas Martinez Quarta (29 de ani), fundaș cu experiență solidă în Serie A, acumulată în perioada petrecută la Fiorentina. În vara lui 2025, Genoa a cheltuit doar 500.000 de euro pe piața transferurilor, sumă plătită pentru împrumutul […] The post Dan Șucu nu are bani de Rapid, dar sparge banca pentru Genoa! first appeared on Ziarul National.
16:30
Vikingul Eric cel Roșu a fost primul care, în anul 986 d.Hr., a observat potențialul Groenlandei. Dorea să colonizeze teritoriul nou descoperit. Donald Trump propune ceva similar: ”Deținerea Groenlandei este vitală pentru securitatea SUA și pentru securitatea economică”. În 1946, Statele Unite au încercat să cumpere Groenlanda, oferind 100 de milioane de dolari în lingouri […] The post După Eric cel Roșu, vin SUA și China. De ce marile puteri sunt atât de interesate să conducă Groenlanda first appeared on Ziarul National.
16:10
Angajamentul dintre Consiliul Concurenței și Grupul Schwarz, din care face parte Kaufland și Lidl, nu sună deloc bine pentru viitorul magazinelor La Cocoș. După ce a cumpărat singurul lanț de supermarketuri românești din țară, Grupul Schwarz a promis că nu va închide și nu va limita activitatea acestora timp de 5 ani. Și totuși, același […] The post S-a parafat înțelegerea. Patronii Kaufland și Lidl și-au rezervat dreptul de a închide magazinele La Cocoș first appeared on Ziarul National.
16:00
Calendarul de vaccinare din SUA a fost modificat radical săptămâna aceasta, după ce autoritățile federale au decis să elimine șase vaccinuri din lista celor recomandate în mod curent tuturor copiilor, potrivit Euronews. Decizia, aplicată imediat, a stârnit reacții dure din partea comunității medicale, care avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea publică. Ce vaccinuri nu mai sunt […] The post Calendarul de vaccinare din SUA, schimbare fără precedent: șase vaccinuri eliminate din recomandările pentru copii first appeared on Ziarul National.
16:00
Președintele Nicușor Dan a „reușit” să se remarce cu recenta sa deplasare la Paris, dar nu cu vreun aspect ce ține de politică externă, sau cu vreo discuție cu un lider important, ci prin faptul că este singurul șef de stat prezent la reuniunea din capitala Franței care nu a putut pleca din metropolă din […] The post Nicușor Dan a reușit să se „remarce”! E singurul șef de stat rămas blocat în Franța, din cauza vremii. Toți ceilalți lideri europeni au decolat încă de marți seară! first appeared on Ziarul National.
15:50
A fost lansată cartea de artă „Dreams of Art” , publicaţie biligvă – un omagiu adus lui Sigmund Freud (170 de ani de la naştere) şi teoriei sale despre vise. Regăsim de asemenea fragmente din opera lui Shakespeare „Visul unei nopţi de vară”, care prefaţează cele 7 capitole ce conţin 84 de lucrări de artă […] The post SIMONA TOADER aduce „Dreams of Art” în România first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
15:20
Pe final de minivacanță, apar nelipsitele aglomerații rutiere. La fel se întâmplă și miercuri, 7 ianuarie, pe DN1, când românii au pornit către casă după ce au petrecut vacanța la munte, în stațiunile de pe Valea Prahovei. Traficul rutier este aglomerat, miercuri după-amiază, 7 ianuarie, pe DN1, pe sensul spre Ploiești, unde se circulă în […] The post Aglomeraţie pe DN1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Circulație în coloană la Predeal, Azuga și Bușteni/Care sunt rutele alternative first appeared on Ziarul National.
15:20
Lolita a invadat TikTok-ul cu o viteză care ar trebui să dea fiori oricărui artist real, folosind o voce plină de jale și o frumusețe construită digital, prezentată drept „naturală”. Milioane de oameni se emoționează, distribuie și laudă fără să conștientizeze un lucru esențial: artista pe care o admiră nu există. O iluzie perfect ambalată, […] The post Lolita explodează pe TikTok și lovește direct în muzica reală first appeared on Ziarul National.
15:00
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro a funcționat perfect. Succesul acestei operațiuni îndrăznețe i-a adus lui Donald Trump a doua victorie militară din mandatul său. Dar, în timp ce succesul primei operațiuni – atacul aerian asupra Iranului din iunie, care a distrus instalații de îmbogățire a uraniului – și a fost obținut printr-un bombardament care a […] The post Trump riscă să trădeze America First first appeared on Ziarul National.
15:00
La doar două zile după summitul NATO de la București, Vladimir Putin i-a transmis direct președintelui american George W. Bush că extinderea Alianței spre Ucraina și Georgia reprezintă o amenințare directă la adresa Rusiei. Discuția, purtată la Soci pe 6 aprilie 2008 și consemnată într-un memorandum declasificat ulterior, arată fără echivoc că liniile de conflict […] The post Ce i-a spus Putin lui Bush după summitul NATO de la București? (I) first appeared on Ziarul National.
14:50
1. Un cititor mi-a trimis mesajul ”1907! Începe curând.” Se referea, probabil, la o revoltă generată de gonflarea abuzivă a impozitelor. Care 1907? Mi-e teamă să nu înceapă 1917 sau 1947. În 1917 sau 1947, comuniștii ziceau ce zice Bolojan. Că fac reforme. Sau cum a spus Buzoianu, care își îndeplinește misiunea, dar, fiind deșteaptă, […] The post 1907? Mai degrabă 1917 sau 1947 first appeared on Ziarul National.
14:10
Printre alte taxe și impozite pe care le au de achitat, locuitorii Capitalei care au mașină și vor să o parcheze cât mai aproape de casă au de plătit tarife mai mari, pentru parcarea de reședință, comparativ cu anul trecut. Așadar, pe lângă alte cheltuieli cu care se vor confrunta șoferii din Capitală, odată ce […] The post Tarife pentru parcarea de reședință în Capitală, în 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
13:20
Mai multe regiuni din Europa se confruntă cu un episod de iarnă grea, ce a adus ninsori și un strat consistent de zăpadă, generând probleme pe drumuri și dând totodată peste cap programul zborurilor. Sute de curse aeriene au fost anulate din cauza condițiilor meteo, mulți pasageri fiind blocați cu orele în aeroporturi. Din păcate, […] The post Vreme extremă în Europa, haos din cauza ninsorilor și a zăpezii. Șase morți, sute de zboruri anulate – VIDEO first appeared on Ziarul National.
12:40
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa. Se face o anchetă pentru a se stabili exact cum anume s-a produs tragedia, din primele precizări ale oamenilor legii reieșind că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul ei. Tânăra în […] The post Sfârșit tragic pentru o tânără de 23 de ani! A murit după ce i s-a făcut rău în casă/ Primele constatări ale polițiștilor first appeared on Ziarul National.
12:00
Actorul Sebastian Stan, cunoscut la Hollywood în special pentru rolurile din universul Marvel, dar și pentru recentele filme “The Apprentice” și “A Different Man”, este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios. Stan nu este străin de eroii și răufăcătorii costumați, având în vedere […] The post Actorul român, nominalizat la Oscar, distribuit în filmul „Batman” first appeared on Ziarul National.
11:40
Reușită remarcabilă pentru un cunoscut alpinist hunedorean, în primele zile ale anului 2026. Adrian Ahrițculesei (42 de ani) și-a trecut în palmares cucerirea celui mai înalt vârf din Antarctica. Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care și-a propus să urce […] The post Un alpinist român a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica: „Sunt pe Vinson” first appeared on Ziarul National.
11:30
Sărbătorile de iarnă se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026. De joi, copiii se întorc la şcoală, iar părinţii, la muncă. În cazul unor adulţi, petrecerile au lăsat “urme”. Totuşi, există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. În primul rând trebuie să încetăm să mai mâncăm […] The post Românii lasă Sărbătorile în urmă şi se repun pe picioare pentru a reveni la muncă. Cum te refaci, fizic, după petreceri, cu remedii naturale first appeared on Ziarul National.
11:10
Inspectorii sanitari din SUA şi cei din Uniunea Europeană au impus norme diferite de siguranţă pentru alimentele comercializate în cele două regiuni. Mai multe produse alimentare fabricate peste Ocean nu pot fi comercializate în UE din cauza diferențelor semnificative de standarde sanitare. Autoritățile europene aplică reguli mult mai stricte, ceea ce duce la interzicerea unor […] The post De ce mâncarea pe care o consumă americanii nu poate fi vândută şi în România. Substanțele permise în SUA, dar interzise în UE first appeared on Ziarul National.
10:40
Specialiştii în Resurse Umane au identificat domeniile în care România duce lipsă de angajaţi. Ţara noastră are un deficit de aproximativ 600.000 de angajați, pe care muncitorii străini îl acoperă parțial, cu atât mai mult cu cât contingentul pentru anul 2026 a scăzut cu 10.000 față de anul anterior. Dincolo de HoReCa şi construcţii, acolo […] The post Sectoarele de activitate în care România duce lipsă de angajaţi. Pentru aceste domenii suntem nevoiţi să importăm forţă de muncă din Asia first appeared on Ziarul National.
10:40
Oamenii legii din Capitală au început o anchetă, în urma descoperirii, într-o locuință din Sectorul 2, a trupului fără viață al unui bărbat. Polițiștii au ajuns acolo după ce fratele victimei a mers la secție, marți seară, și a făcut o declarație cutremurătoare. Cazul intrat în atenția oamenilor legii după ce un bărbat în vârstă […] The post Caz șocant în Capitală! Un bărbat s-a dus la poliție pentru a se preda, făcând o declarație cutremurătoare! Ce au descoperit oamenii legii first appeared on Ziarul National.
10:00
Românii au aflat că au de plătit impozite cu cel puțin 80 la sută mai mari, în 2026, și vor să își eșaloneze plățile sau cer lămuriri. Unii dintre ei s-au gândit chiar să boicoteze plata taxelor şi impozitelor impuse de stat, ca măsură de protest. Românii au mers, disciplinat, din prima zi în care […] The post E boicotarea plății taxelor şi impozitelor o soluţie eficientă de protest a românilor? Un economist avertizează că s-ar putea întoarce ca un bumerang first appeared on Ziarul National.
10:00
Zi de mare sărbătoare, miercuri, 7 ianuarie, pentru credincioșii ortodocși. Este prăznuit Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. În data de 7 ianuarie – a doua zi după Botezul Domnului (Boboteaza) – este cinstit Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut și ca „Întâimergătorul” lui Hristos. Această zi de mare sărbătoare […] The post Sfântul Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri în zi de mare sărbătoare, pe 7 ianuarie first appeared on Ziarul National.
09:40
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca, iar toate amenințările sale militare sunt, de fapt, o tehnică de negociere, anunţă secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani, potrivit WSJ și NYT. Reprezentantul administraţiei Trump spune că recentele ameninţări ale Casei Albe împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă şi că obiectivul său este […] The post Trump vrea să cumpere Groenlanda, dar folosirea armatei pentru a prelua insula e „întotdeauna o opțiune”, spun oficiali americani first appeared on Ziarul National.
09:10
Nicuşor Dan nu a putut reveni în ţară, marţi seara, după ce a participat la reuniunea “Coaliţiei de Voinţă”, care a avut loc la Paris. Condiţiile meteo nefavorabile din capitala Franţei au împiedicat decolarea aeronavei preşedintelui. Nicuşor Dan a “zburat” la Paris cu o aeronavă militară Spartan şi urma să revină la Bucureşti în cursul […] The post Nicușor Dan a rămas blocat la Macron. De ce n-a mai decolat aeronava preşedintelui spre Bucureşti first appeared on Ziarul National.
08:40
Crăciunul este sărbătorit în calendarul pe stil vechi pe 7 ianuarie. De asemenea, creștinii ortodocși de rit vechi întâmpină Anul Nou în noaptea din 14 spre 15 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 14 zile față de calendarul oficial și a fost folosit de întreaga creștinătate, timp de 15 secole. O […] The post Creştin ortodocşii de rit vechi sărbăroresc, miercuri, Crăciunul. Tradiţii şi obiceiuri first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
07:20
05:40
BERBEC Astăzi, s-ar putea să vă simțiți blocat sau reținut, totuși, și ar fi înțelept să încetiniți pentru a vă gestiona responsabilitățile înainte de a continua. Poate fi frustrant dacă te bazezi pe alții, deoarece este posibil ca oamenii să nu țină ritmul preferat. Este temporar, iar acesta poate fi un moment bun pentru a […] The post Horoscop 7 ianuarie 2026 – Este o idee bună să vă relaxați first appeared on Ziarul National.
6 ianuarie 2026
23:00
Viktor Orban a lansat noi critici la adresa Uniunii Europene, afirmând că blocul comunitar riscă să se „destrame singur” din cauza unui „haos de conducere” la nivelul instituțiilor de la Bruxelles. Liderul ungar a acuzat Uniunea Europeană că urmărește să limiteze accesul Ungariei la resursele energetice din Rusia, în special petrol și gaze, o măsură […] The post Viktor Orban avertizează UE: risc de dezintegrare din cauza conducerii first appeared on Ziarul National.
22:10
Ucraina se află în centrul unor negocieri intense între liderii europeni și americani, după reuniunea desfășurată la Paris în cadrul așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”. Principalele concluzii ale întâlnirii au fost prezentate de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a anunțat că statele occidentale sunt pregătite să sprijine un posibil armistițiu printr-un set de garanții […] The post Se pregătește armistițiul în Ucraina. Europa trimite trupe/Ce face România first appeared on Ziarul National.
21:40
Numirea șefilor SRI și SIE va fi analizată împreună cu desemnarea viitorilor conducători ai marilor parchete, potrivit unor surse politice. Discuțiile vizează un pachet mai amplu de numiri în structurile-cheie ale statului, într-un context în care deciziile sunt tratate cu maximă prudență la nivel politic și instituțional. Conform informațiilor, pentru funcțiile de director la Serviciul […] The post Numirea șefilor SRI și SIE, discutată la pachet cu marile parchete. Variantele luate în calcul de președinte first appeared on Ziarul National.
Ieri
21:00
20:10
Anul trecut, contextul politic a fost mai agitat sub Trump 2.0. În final, acțiunile internaționale au înregistrat o majorare de 18,3% în dolari, susținute de boom-ul inteligenței artificiale și de investiții care continuă să redefinească creșterea globală. Întrebarea cheie este acum dacă piețele pot prelungi această dinamică în 2026. Explozia cheltuielilor legate de IA se […] The post 2026 pe piețe: contururile lumii viitoare first appeared on Ziarul National.
19:40
Lumea nu se rupe întotdeauna prin războaie, uneori este de ajuns o propoziție spusă prea relaxat, pe scara avionului prezidențial. Sau e nevoie doar de o „operațiune militară specială” derulată într-o țară îndepărtată. Așa începe sfârșitul regulilor și așa se revine la o lume veche, brutal de sinceră: cea a trocurilor între imperii. Ideea că […] The post Troc Putin-Trump: Venezuela, la schimb cu Ucraina! first appeared on Ziarul National.
19:10
Rogobete ne prostește în față. Furtul banilor din concediul medical nu se practică în UE # National.ro
Explicația stupefiantă dată românilor de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru furtul banilor din prima zi de concediu medical, este pur și simplu o dezinformare. Acesta spune că mai multe țări din UE nu ar plăti nu una, ci chiar trei zile din acest tip de concediu. În realitate, zilele sunt plătite de angajatori, chiar și […] The post Rogobete ne prostește în față. Furtul banilor din concediul medical nu se practică în UE first appeared on Ziarul National.
18:40
Planul premierului Keir Starmer de a stimula creșterea economică a Marii Britanii prin apropierea de piața UE a fost întâmpinat cu scepticism la Bruxelles. Starmer, sub presiunea cabinetului de a forma o nouă uniune vamală cu UE, a încercat duminică să-i asigure pe pro-europenii din partidul său că va depune eforturi suplimentare pentru a „reseta” […] The post Anglia bate la ușa UE, dar Bruxelles are alte preocupări first appeared on Ziarul National.
18:10
Alexander Nouri, fost tehnician în prima ligă germană, a ales un drum complet neașteptat după ce a dispărut din circuitul marelui fotbal. La 46 de ani, Nouri s-a angajat la McDonald’s, unde ocupă din ianuarie funcția de manager a două restaurante ale celebrului lanț fast-food. Nouri nu a mai antrenat din 2022, când a pregătit-o […] The post De la antrenor în Bundesliga, la angajat într-un McDonald’s first appeared on Ziarul National.
17:30
Vastele rezerve de petrol ale Venezuelei au căzut acum în mâinile SUA. Pe măsură ce traderii ar fi asimilat știrile dramatice, acțiunile chinezești ar fi scăzut brusc. Prețul petrolului ar fi scăzut drastic, pe măsură ce lumea anticipa oferta masivă de țiței nou, sau, dimpotrivă, ar fi crescut, pe măsură ce riscul întreruperilor de aprovizionare […] The post Doar Trump își închipuie că pariul cu petrolul va avea succes. Venezuela e falită first appeared on Ziarul National.
17:20
2025 a marcat o creștere a consumului de cărbune pe plan global, cel mai mare consumator fiind China, care utilizează cu 30% mai mult cărbune decât restul lumii la un loc. De anul trecut, SUA au ieșit de sub încorsetarea tranziției verzi, datorită politicii noii administrații de la Casa Albă, înregistrând o majorare importantă a […] The post SUA și China pariază pe cărbune. Europa joacă în alt film first appeared on Ziarul National.
17:10
Campionatul Mondial din 2026 ar urma să debuteze pe 11 iunie, pe stadionul Azteca din Mexico City, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Sau poate nu, avertizează cotidianul german BILD, care vorbește despre o stare de alertă la nivelul FIFA după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Potrivit BILD, FIFA urmărește cu atenție evoluțiile […] The post SCENARII. Căderea Venezuelei anulează Cupa Mondială? first appeared on Ziarul National.
17:10
Bombardarea Caracasului, o capitală cu trei milioane de locuitori, a portului La Guaira, precum și altor ținte din Miranda și Aragua, împreună cu răpirea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, reprezintă escaladarea operațiunilor de război pe care Statele Unite le-au desfășurat în ultimele șase luni împotriva Venezuelei. Din august, Washingtonul a adunat o adevărată […] The post Combinația americană: hegemonia și dominația first appeared on Ziarul National.
