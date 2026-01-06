O mamă și băiețelul ei, în vârstă de 5 ani, dispăruți de 3 zile. Apelul făcut de Poliție

12:30

Un incident tensionat a avut loc luni seară la UPU Pitești, unde prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a fost acuzată de pacienți că ar fi însoțit pe cineva și i-ar fi facilitat accesul „peste rând” la consult. Aceasta susține însă că lucrurile au fost interpretate greșit.