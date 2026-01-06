Protestele continuă în bazarul din Teheran. Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții
Adevarul.ro, 6 ianuarie 2026 20:15
Poliția iraniană a intervenit marți, 6 ianuarie, cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și unor imagini video publicate pe rețelele de socializare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum o oră
20:15
Protestele continuă în bazarul din Teheran. Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții # Adevarul.ro
Poliția iraniană a intervenit marți, 6 ianuarie, cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și unor imagini video publicate pe rețelele de socializare.
20:15
O mamă și băiețelul ei, în vârstă de 5 ani, dispăruți de 3 zile. Apelul făcut de Poliție # Adevarul.ro
O mamă din județul Teleorman și fiul ei, în vârstă de cinci ani, au fost dați dispăruți marți, 6 ianuarie, după ce, în urmă cu trei zile, au plecat de acasă și nu s-au mai întors.
20:00
Laureata Nobelului pentru Pace îl laudă pe Trump după capturarea lui Maduro și vrea să împartă Premiul cu el # Adevarul.ro
La două zile după operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro la Caracas, lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a salutat public acțiunea președintelui american Donald Trump.
Acum 2 ore
19:15
Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu o alta, pe E 85, în județul Neamț. Doi copii și trei adulți sunt răniți # Adevarul.ro
Un grav accident rutier avut loc marți după-amiază pe E 85, în comuna Săbăoani din județul Neamț. Un bărbat a murit şi alte cinci persoane, între care doi copii, au ajuns la spital, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.
19:15
Numirea șefilor SRI și SIE, analizată „la pachet” cu conducerea marilor parchete. Există mai multe variante pe masă, spune Nicușor Dan # Adevarul.ro
Numirea viitorilor directori ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) va fi analizată „la pachet” cu desemnarea șefilor marilor parchete, au declarat marți surse politice.
19:00
Florinel Coman a marcat pentru Al-Gharafa și este lider în Qatar. Brăileanul prinde minute puține # Adevarul.ro
Florin Coman a marcat azi pentru echipa lui, Al-Gharafa.
Acum 4 ore
18:45
O româncă, blocată alături de sute de turiști pe o insulă pustie din Yemen: „Nimeni nu știe nimic” # Adevarul.ro
Sute de turiști străini au rămas blocați pe insula Socotra, în Oceanul Indian, după ce tensiunile dintre facțiunile aflate în conflict în Yemen și susținătorii lor regionali au paralizat legăturile aeriene. Printre cei aflați în această situație se numără și o româncă, potrivit Reuters.
18:45
Tânăr blocat de două zile într-un canal din Sectorul 5. Intervenție de amploare după ce trecătorii i-au auzit țipetele # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost găsit blocat într-un canal adânc de aproximativ șase metri, în Sectorul 5 al Capitalei, după ce doi trecători i-au auzit țipetele și au alertat autoritățile. El ar fi acolo de două zile.
18:30
Un fotbalist de umplutură al naționalei și-a anulat nunta, ca să meargă la Mondiale: „Nu vreți să știți ce mi-a zis soția, ce ceartă am acasă” # Adevarul.ro
Deian Sorescu este legitimat la formația turcă de fotbal Gaziantepspor.
18:15
Taxe duble și pentru premierul Bolojan. Cât plătește șeful Guvernului pentru casă și apartament # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan va plăti taxe majorate pentru proprietățile sale din județul Bihor, la fel ca restul românilor. Datele arată că impozitele pentru casa de la țară și apartamentul din Oradea s-au dublat, în urma creșterilor operate de administrațiile locale.
18:00
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro # Adevarul.ro
Guvernul german a reacționat ferm marți, 6 ianuarie, la declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat un scenariu ipotetic privind răpirea cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro.
17:45
Nicușor Dan, declarații relaxate în avion spre Paris: „Eu tot timpul mănânc ciolan cu fasole de Crăciun”. Cum a petrecut de sărbători # Adevarul.ro
Președintele României participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, organizată la Paris și găzduită de Palatul Élysée. Nicușor Dan a călătorit cu un avion militar de tip Spartan, unde a vorbit relaxat cu jurnaliștii care l-au însoțit.
17:45
Consilierul principal al lui Trump susține că SUA au dreptul să preia controlul asupra Groenlandei. „Noi stabilim termenii și condițiile” # Adevarul.ro
Stephen Miller, consilier principal al președintelui american Donald Trump, a declarat că Groenlanda ar aparține „de drept” Statelor Unite și că administrația de la Washington ar putea prelua controlul asupra teritoriului semiautonom danez, dacă ar decide acest lucru.
17:15
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la licitațiile pentru autostrăzi # Adevarul.ro
O companie din județul Neamț fără niciun kilometru de autostradă în portofoliu a reușit performanță să adjudece trei contracte majore pentru realizarea unor drumuri de mare viteză în Moldova, depășind la licitații grupul controlat de Dorinel Umbrărescu.
17:15
Inundație în Târgu Jiu: un cartier sub apă după revărsarea unui lac. Primarul acuză localnicii # Adevarul.ro
Locuitorii cartierului Primăverii din Târgu Jiu trăiesc momente de panică, după ce un lac artificial s-a revărsat, inundând mai multe gospodării.
17:00
Protest în curtea Spitalului din Buzău, după moartea unui tânăr cu fractură de femur. Prietenii acuză medicii de incompetență # Adevarul.ro
Peste 30 de persoane s-au adunat marţi, 6 ianuarie, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în semn de protest față de moartea a unui tânăr de 25 de ani, la câteva zile după ce a fost rănit într-un accident rutier.
17:00
Declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda provoacă din nou îngrijorare în Europa. După atacul asupra Venezuelei cresc temerile. Dispune UE de instrumente reale pentru a apăra teritoriul danez?
Acum 6 ore
16:45
Zelensk, primit de Macron la Palatul Élysée, înainte de summit-ul Coaliţiei Voluntarilor # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi după amiaza la Palatul Élysée, la Paris, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron, înainte de un summit al ţărilor aliate Ucrainei, au relatează AFP.
16:45
Cristina Cioran a vorbit public, pentru prima dată, despre perioada extrem de dificilă prin care trece familia sa, după ce Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai săi, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare.
16:45
Nicușor Dan, despre limitările deplasărilor cu avion militar: „4 ore și jumătate am fost deconectat de România” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, călătorește în deplasările externe cu o aeronavă militară. Acesta a declarat că, în prezent, nu este oportună achiziția unei aeronave prezidențiale, deși a recunoscut existența unor limitări în ceea ce privește comunicațiile la bordul avionului militar.
16:30
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au doborât o dronă de recunoaștere rusească ZALA Z-20 rară cu ajutorul noului model de interceptor dezvoltat de compania General Cherry, relatează Kyiv Post.
16:15
Australian Open 2026, ediție istorică. Premiul de 23.000 de euro pentru simpla prezență în calificări # Adevarul.ro
La Australian Open 2026, primul mare turneul de tenis de Mare Șlem al anului, premiile în bani sunt în creștere cu 16% față de anul trecut, când campionul Jannis Sinner a câștigat 2,1 milioane de dolari.
16:00
Manevre teribiliste surprinse de polițiști într-un sens giratoriu: șoferii care fac drifturi riscă să rămână fără permis # Adevarul.ro
Poliția Română transmite că drifturile, accelerările bruște și manevrele efectuate intenționat, care pun în pericol siguranța rutieră, nu reprezintă dovadă de îndemânare la volan, ci un comportament periculos.
16:00
Performanță rară de Bobotează, la Brăila. Un bărbat a prins crucea sfințită pentru a șasea oară în 13 ani # Adevarul.ro
Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit să scoată pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată în apele Dunării de Bobotează.
16:00
Haos în transporturi în Europa din cauza zăpezii și a viscolului: zboruri anulate, trenuri oprite, camioane blocate # Adevarul.ro
Zăpada căzută abundent luni a paralizat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda, iar autorităţile avertizează că situaţia va rămâne dificilă şi marţi, informează AFP şi Reuters.
16:00
„Regret profund”. Barul din Crans-Montana nu fusese verificat antiincendiu în ultimii cinci ani # Adevarul.ro
În ultimii cinci ani, barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana nu a fost supus niciunei verificări de securitate împotriva incendiilor, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud.
15:30
Soția fostului premier Dacian Cioloș, apariție inedită pe Facebook. A cântat printre oi, cu o pisică în brațe # Adevarul.ro
Valerie Cioloș-Villemin, soția fostului premier tehnocrat Dacian Cioloș, a publicat pe Facebook un videoclip care a atras atenția internauților. Ea se plimba cu o pisica în brațe printre oi, în timp ce cânta.
15:30
Aţi primit vreodată un colet pe care nu l-aţi comandat? Există riscul unor fraude ulterioare # Adevarul.ro
Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de e-commerce, este în continuă expansiune.
15:15
Electrocentrale Craiova are probleme serioase de funcţionare. Olguţa Vasilescu: Se fac eforturi disperate să trecem iarna # Adevarul.ro
Producătorul de energie termică Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta, a afirmat primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.
15:00
Strategii periculoase pentru a crește randamentul angajaților: firmele oferă pliculețele cu nicotină gratis pentru a stimula productivitatea # Adevarul.ro
În goana după eficiență, marie companii apelează la strategii periculoase. Nicotina, o substanță cunoscută pentru potențialul său de dependență, este oferită gratuit angajaților sub forma unor pliculețe „discrete”, ridicând întrebări serioase despre responsabilitatea angajatorilor.
15:00
Liderii europeni nu sunt de acord cu intențiile lui Trump: „Doar Groenlanda şi Danemarca își pot decide viitorul” # Adevarul.ro
Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au emis marți o declarație comună prin care au reafirmat suveranitatea Groenlandei, răspunzând astfel declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump.
15:00
Femeie de 85 de ani, găsită moartă în curtea casei sale. Prezenta mai multe mușcături pe corp, posibil cauzate de câini # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită moartă în curtea casei sale marți după-amiază, 6 ianuarie. Pe corpul său erau mai multe mușcături, iar în curte se aflau doi câini maidanezi, despre care se știe că erau îngrijiți de femeie. Apelul la 112 a fost făcut de o rudă a victimei.
Acum 8 ore
14:45
Un român care trăieşte în SUA face o paralelă între Mamdani și Ceaușescu: „Newyorkezii nu realizează ce au votat alegând un socialist democratic” # Adevarul.ro
Un român stabilit în SUA avertizează că mesajele primarului Zohran Mamdani privind colectivismul și rolul grupului în societate seamănă cu experiențele trăite de români în comunist și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru New York.
14:45
Makaveli și Victor Micula, scandal și amenințări în mijlocul nopții la UPU Constanța. Cereau externarea unei paciente, împotriva regulamentului intern # Adevarul.ro
Un incident tensionat a avut loc în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. La incident au participat Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, consilierul județean AUR Maria Saioc, afaceristul Victor Micula, cât și alte persoane.
14:15
Elveția a anunțat luni că a blocat activele din această țară ale președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și ale asociaților săi, în urma capturării sale de către SUA, într-o operațune spectaculoasă a trupelor americane la Caracas, relatează New York Post.
14:15
Scenă comică la turneul de tenis de la Brisbane. Un jucător scund s-a urcat pe scaun, ca să-și salute adversarul înalt # Adevarul.ro
Caravana tenisului mondial turează motoarele în turnee pregătitoare înainte de Australian Open, primul mare Șlem al anului.
14:15
Orbán, revoltat de sprijinul financiar de 800 de miliarde de dolari cerut de Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare” # Adevarul.ro
O nouă declarație a premierului ungar Viktor Orbán reaprinde tensiunile la nivel european, după ce acesta a afirmat că Ucraina ar fi cerut sprijin financiar în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru următorii zece ani.
13:45
Un tată și un fiu s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad. Ambele victime au decedat # Adevarul.ro
Două persoane au fost găsite decedate, marți, după ce au căzut de la mare înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, fiind constatat decesul ambilor bărbați.
13:45
Mii de venezueleni au ieșit în stradă, la Caracas, cerând eliberarea lui Nicolas Maduro. „Trump-Marco Rubio, asasini și răpitori blestemați” # Adevarul.ro
Mii de susținători ai lui Nicolás Maduro au ieșit, luni, în stradă la Caracas pentru a cere eliberarea președintelui venezuelean și a familiei sale, în ziua primei înfățișări a acestuia la tribunal şi a numirii noului președinte interimar.
13:30
Rusia a bombardat o fabrică americană din Dnipro: „Rusia vizează sistematic afacerile SUA din Ucraina”. # Adevarul.ro
Rusia a atacat fabrica unui producător agricol american în Dnipro, provocând deversarea a 300 de tone de ulei de floarea soarelui pe străzile orașului, în cel mai recent dintre atacurile asupra afacerilor americane din Ucraina, relatează United24 Media.
13:30
La doar 46 de ani, fostul antrenor de top s-a lăsat de fotbal și s-a angajat la McDonald’s # Adevarul.ro
A pregătit cluburi importante din prima ligă.
13:30
Chelsea l-a ales pe urmașul italianului Enzo Maresca.
13:15
A încercat să scoată din apa înghețată un bărbat care a vrut să salveze un câine. Cum s-a terminat intervenția dintr-o pădure de la marginea Londrei # Adevarul.ro
Un bărbat a intrat pe un lac înghețat la marginea Londrei pentru a salva un alt bărbat care, la rândul său, căzuse în apă încercând să salveze un câine. Ambii au fost scoși și tratați de paramedici, iar câinele a fost predat stăpânilor săi
13:15
Motivul pentru care Donald Trump îi susține pe loialiștii lui Maduro la conducerea Venezuelei. Raportul secret al CIA care a influențat decizia # Adevarul.ro
S-a aflat care este motivul pentru care Donald Trump a ales să îi susțină pe loialiștii lui Nicolás Maduro în preluarea conducerii Venezuelei, în locul liderilor opoziției.
13:00
Kremlinul, verde de invidie. Arestarea fulgerătoare a lui Maduro, o umilință personală pentru Putin # Adevarul.ro
Operațiunea fulgerătoare a Statelor Unite în Venezuela și scoaterea din joc a dictatorului Nicolás Maduro au produs mai mult decât o schimbare de regim la Caracas.
13:00
Venezuela este la mii de kilometri de Rusia, dar ecoul evenimentelor recente de la Caracas se resimte puternic la Moscova.
Acum 12 ore
12:45
Americancă uluită după ce a descoperit obiceiul românesc de Bobotează: „A fost foarte ciudat. (...) Ne vede, stropește din nou, apoi pleacă în treaba lui”? # Adevarul.ro
O americancă stabilită în Oradea a trăit un moment neașteptat în preajma Bobotezei, când s-a trezit cu un preot la ușa apartamentului. Reacția ei sinceră, relatată pe rețelele de socializare, a devenit rapid virală.
12:45
Alertă alimentară în Europa: Nestlé retrage mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza unei toxine # Adevarul.ro
Nestlé a anunțat retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari vândute în mai multe țări europene, după identificarea unui risc legat de o toxină care poate provoca simptome digestive.
12:45
Peste jumătate dintre români sunt nemulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA. Tot atâția consideră însă că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu Rusia.
12:30
Prefecta de Argeș, implicată într-un incident cu pacienții la Primiri Urgențe: „Ne-a amenințat pe toți că ne arată ea” # Adevarul.ro
Un incident tensionat a avut loc luni seară la UPU Pitești, unde prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a fost acuzată de pacienți că ar fi însoțit pe cineva și i-ar fi facilitat accesul „peste rând” la consult. Aceasta susține însă că lucrurile au fost interpretate greșit.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.