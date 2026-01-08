Accident grav în Neamț: șase victime, doi minori și trei încarcerați

16:30

Radu Drăgușin, stoperul român de la Tottenham, revine pe teren după o lungă absență din cauza unei operații. Canalul oficial al clubului a publicat un videoclip inedit cu el, în care se joacă cu câinele său, Ragnar, și gătește. Drăgușin împărtășește pasiunea sa pentru șah și visul de a juca în Premier League.