Cele mai venerate animale din pădurile Daciei. Ritualuri magice care împăcau sălbăticiunile

15:00

O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită moartă în curtea casei sale marți după-amiază, 6 ianuarie. Pe corpul său erau mai multe mușcături, iar în curte se aflau doi câini maidanezi, despre care se știe că erau îngrijiți de femeie. Apelul la 112 a fost făcut de o rudă a victimei.