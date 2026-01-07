24CHASA: CE susține înființarea Hub-ului de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România
Rador, 7 ianuarie 2026 03:10
24CHASA (Bulgaria), 6 ianuarie 2026 – Comisia Europeană (CE) susține înființarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România. Acest lucru reiese clar dintr-o scrisoare a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adresată europarlamentarului român și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, publicată pe profilul său oficial de Facebook, relatează BTA. […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 2 ore
03:10
24CHASA (Bulgaria), 6 ianuarie 2026 – Comisia Europeană (CE) susține înființarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România. Acest lucru reiese clar dintr-o scrisoare a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adresată europarlamentarului român și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, publicată pe profilul său oficial de Facebook, relatează BTA. […]
Acum 6 ore
00:20
S-au intensificat protestele anti-ayatollahul Ali Khamenei în Marele Bazar din Teheran, în Iran # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Demonstraţiile antiguvernamentale au luat amploare în capitala Iranului, Teheran. Mari mulţimi de oameni s-au adunat în Marele Bazar, piaţă istorică uriaşă din Teheran, scandând sloganuri împotriva liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Potrivit informaţiilor, s-au produs mai multe ciocniri între forţele de poliţie şi demonstranţi. Forţele de securitate […]
00:10
Asociația Pacienților Cronici din România cere exceptarea de la decizia guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Asociația Pacienților Cronici din România susține că decizia guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical afectează mai ales persoanele cu boli grave. Organizația solicită într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan exceptarea bolnavilor cronic și oncologic de la această […]
Acum 8 ore
22:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Premierul britanic Keir Starmer a declarat marți că pacea în Ucraina este mai aproape ca niciodată, deși „cel mai greu drum” încă nu a fost parcurs. Keir Starmer, care a vorbit după o întâlnire la Paris cu liderii aşa-numitei ”Coaliţii de voinţă” din rândul aliaților Ucrainei, a mai spus […]
22:10
Procurorul general al Venezuelei a numit trei oficiali care vor investiga decesele înregistrate în timpul atacului SUA la Caracas # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a anunțat marți numirea a trei oficiali pentru a investiga „zeci” de decese rezultate în urma atacului de sâmbătă al Statelor Unite care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores. „Noi, Biroul Procurorului General, am numit […]
21:20
Un senator american a anunţat că va introduce o rezoluţie pentru a împiedica SUA să invadeze Groenlanda # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Senatorul american Ruben Gallego a declarat marţi că va introduce o rezoluție pentru a împiedica Statele Unite să invadeze Groenlanda. „TREZIȚI-VĂ. Trump ne spune exact ce vrea să facă. Trebuie să-l oprim înainte să invadeze o altă țară din capriciu. Voi introduce o rezoluție pentru a-l împiedica pe Trump […]
21:20
Președintele Nicușor Dan a făcut o serie de declarații pe timpul deplasării la reuniunea Coaliției de voință de la Paris # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la bordul avionului Spartan cu care s-a deplasat la Paris, că este un context internațional dificil și că nu este momentul pentru revoluții și destabilizare. Șeful statului a afirmat că din acest motiv își dorește o schimbare graduală în România; totodată, el a […]
Acum 12 ore
19:40
Donald Trump a transmis republicanilor că trebuie să câștige alegerile din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democrați # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat, marți, că republicanii trebuie să câștige alegerile pentru Congres din 2026 (midterm elections, n.red.), altfel va fi pus sub acuzare de democrați. Trump a făcut aceste comentarii la o reuniune din Washington a parlamentarilor republicani din Camera Reprezentanților./cstoica/denisse (REUTERS – 6 ianuarie)
19:40
Liderii europeni se află la Paris pentru o întrevedere a aliaților Ucrainei reuniți pentru discuții despre eforturi privind încetarea războiului cu Rusia. Președintele francez, Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru discuții particulare la Palatul Élysée, înaintea summitului. La reuniunea de la Paris participă reprezentanți din aproximativ 30 de țări, inclusiv […]
19:20
Rusia este solidară cu poporul și Guvernul Venezuelei și îi urează succes preşedintelui interimar Delcy Rodríguez în abordarea provocărilor actuale cu care se confruntă, se afirmă într-un comunicat al Ministerului rus de Externe. Surse din cadrul ministerului diplomatic rus au atras atenţia că, pe 5 ianuarie, vicepreședintele executiv al Venezulei Delcy Rodríguez a depus jurământul […]
19:00
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:30
La această oră, 11 localități din județul Hunedoara mai sunt fără energie, fiind afectați aproape 1.000 de utilizatori, unii fără curent electric de peste trei zile, din cauza ninsorii şi a vântului puternic. Pentru remedierea avariilor sunt în teren zeci de echipe de intervenție, dintre care 30 venite din alte judeţe. Au fost puse în […]
18:20
Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, a trimis o solicitare în instanță prin care cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Completul de judecători a anunțat despre recepționarea cererii în debutul ședinței de judecată de marți. Aceasta urmează să fie analizată de părți, transmite […]
17:40
Asociația Pacienților Cronici din România susține că decizia guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical lovește „nediferențiat și nedrept” în oamenii cu afecțiuni grave și în cei incluși în programele naționale de sănătate. APCR solicită, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, exceptarea bolnavilor cronic și oncologic de la această măsură, […]
17:30
Introducere Alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii din anul 2028 se conturează, chiar din 2025, drept una dintre cele mai competitive și neclare curse politice din ultimele decenii. Cu actualul mandat al președintelui în curs de desfășurare, partidele își analizează opțiunile, caută lideri care pot reconstrui încrederea electoratului și încearcă să răspundă schimbărilor rapide […]
16:30
Ministerul de Externe al Rusiei monitorizează cu îngrijorare situația din jurul petrolierului „Marinera” # Rador
Rusia monitorizează cu îngrijorare „situația anormală” din jurul petrolierului rus „Marinera”, care primește „o atenție sporită și evident disproporționată statutului său” din partea armatei americane și a NATO, a declarat Ministerul rus de Externe pentru TASS. „Într-adevăr, monitorizăm cu îngrijorare situația anormală din jurul petrolierului rus „Marinera”. Nava noastră navighează în prezent în apele internaționale […]
16:10
Prințul moștenitor iranian Pahlavi respinge necesitatea unei operațiuni americane pentru extragerea ayatollahului (JPost) # Rador
Prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi nu crede că este nevoie ca SUA să-l extragă pe Liderul Suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și să-l judece pentru crimele sale, minimalizând discuțiile conform cărora armata americană ar putea desfășura o astfel de operațiune, similară cu extragerea lui Maduro din Caracas. Pahlavi a făcut aceste afirmații luni în timpul […]
16:00
Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenția asupra înmulțirii escrocheriilor de tip „brushing” # Rador
Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenția asupra înmulțirii escrocheriilor de tip ”brushing”, prin care un vânzător fals trimite un colet unei persoane alese la întâmplare pentru a mări în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de comerț online. În acest sistem de fraudă, un hacker obține o listă de nume și adrese poștale și creează […]
15:50
Venezuela – Lidera opoziţiei susține că Delcy Rodríguez a fost unul dintre principalii arhitecți ai regimului Maduro # Rador
Lidera opoziţiei din Venezuela, María Corina Machado, a declarat că alungarea de la putere a lui Nicolas Maduro de către forțele speciale americane este un pas imens pentru libertate, însă a precizat că președintele interimar, Delcy Rodríguez, a fost unul dintre principalii arhitecți ai torturii, corupției și narco-traficului în timpul administrației Maduro. Dna Machado și-a […]
Acum 24 ore
14:50
Ucraina anunță că forțele sale au atacat un depozit de petrol din regiunea rusă Lipețk și un depozit de rachete și muniții din Kostroma # Rador
Forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea rusă Lipețk, precum și un depozit de rachete și muniții din regiunea Kostroma, în cadrul unor atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune, a declarat, marți, un oficial din cadrul Serviciului ucrainean de Securitate (SBU). Un incendiu a izbucnit la depozitul de petrol, iar […]
14:40
„Lipsa unui buget pentru acest an impune stoparea modernizării armatei până la adoptarea unui nou cadru financiar al statului”, a declarat ministrul demisionar al Apărării din Bulgaria, Atanas Zaprianov, prezent la ceremonia tradiţională de sfinţire de Bobotează a drapelelor de luptă ale Armatei Bulgare. Zaprianov a adăugat că anul trecut, au fost organizate 24 de […]
14:30
Programul național „Masă sănătoasă” pentru o jumătate de milion de copii, preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar # Rador
Peste o jumătate de milion de copii, preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar vor beneficia, pe perioada cursurilor din acest an, de o masă caldă sau de câte un pachet alimentar. Potrivit unei hotărâri de guvern, adoptate la finalul anului trecut, valoarea zilnică a mesei este de 16,5 lei pentru fiecare copil, iar finanțarea se […]
14:30
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă sistemul de plată a pensiilor private # Rador
Legea care schimbă sistemul de plată a pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Astfel, la pensionare nu mai poate fi retrasă într-o singură tranșă toată suma acumulată la pilonul II sau la pilonul III, ci doar 30%. Restul de bani va fi plătit eşalonat timp de 8 ani. Președintele a promulgat legea, […]
13:50
Centrul de coordonare al mecanismului euro a prezentat cele mai recente informaţii pentru Bulgaria. Anunţul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă, în cadrul căruia a fost subliniată ideea că procesul de adoptare a monedei euro în Bulgaria decurge fără probleme. Preşedintele Centrului de coordonare şi şeful Comisiei de Stat pentru Burse şi […]
13:40
La microfon, Elvira Chilaru
13:40
Preşedintele Bulgariei intenţionează să înmâneze mandatul de formare a guvernului cât mai curând # Rador
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că intenţionează să înmâneze mandatul de formare a guvernului celui mai mare grup parlamentar din Adunarea Naţională de la Sofia, cât mai curând posibil. Şeful statului a adăugat că, în cadrul consultărilor, partidele au declarat în mod clar că nu mai văd un viitor pentru cel de-al 51-lea Parlament […]
12:40
Curtea de Apel București a amânat pronunțarea asupra contestațiilor avocatei Silvia Uscov, față de numirea judecătorilor de la CCR # Rador
Curtea de Apel București a amânat pentru 16 ianuarie pronunțarea asupra contestațiilor avocatei Silvia Uscov, față de numirea judecătorilor de la Curtea Constituțională, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. În aceeași zi este fixat și termenul CCR privind sesizarea Înaltei Curți referitoare la noul proiect de pensionare a magistraților, iar o decizie favorabilă a cererii de […]
12:40
Papa Leon al XIV-lea a închis Anul Sfânt al Bisericii Catolice cu un apel la bunătate faţă de străini # Rador
Papa Leon al XIV-lea a închis marți Anul Sfânt al Bisericii Catolice, sigilând „Poarta Sfântă” din Bazilica Sfântul Petru și îndemnând creștinii din întreaga lume să îi ajute pe cei aflați în nevoie și să îi trateze cu bunătate pe străini. Leon, care a făcut din grija față de imigranți o temă centrală a începutului […]
11:40
Nu scăpăm de vremea rea până spre finalul săptămânii. Meteorologii au actualizat prognoza cu puțin timp în urmă. Avem cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și vânt în toată țara, cu excepția sudului, până joi la prânz. Iar o informare ce vizează aceleași fenomene, dar și ger, este valabilă până […]
11:30
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 5 ianuarie 2026, următoarele decrete: *Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din proprietatea publică a statului şi din administrarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Brașov şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, […]
11:30
Gigantul elveţian de alimente şi băuturi Nestle retrage unele produse de formulă pentru bebeluşi în mai multe state europene, în legătură cu îngrijorări conform cărora ar conţine o toxină ce poate cauza intoxicaţia alimentară. Conform companiei, unele loturi de formulă pentru bebeluşi ar putea conţine cerulidă, care poate cauza greaţă şi vomă severă şi crampe […]
09:40
Aproape 500 de gospodării din județul Harghita nu au curent electric din cauza intemperiilor # Rador
Aproape 500 de gospodării din județul Harghita nu au curent electric din cauza intemperiilor, 19 posturi de transformare sunt afectate, acestea alimentau 3 localități. În continuare, în județ plouă şi este lapoviță, iar echipele furnizorului de electricitate sunt pe teren pentru remedierea problemelor, transmite corespondenta RRA Oana Negrea. Alte mii de consumatori din județele Alba, […]
09:40
Oficialii europeni sunt îngrijoraţi de soarta Groenlandei, în urma declaraţiilor preşedintelui Donald Trump # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Uniunea Europeană se așteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranității și integrității unui teritoriu, a declarat ieri purtătoarea de cuvânt pentru politica externă a Blocului comunitar, în urma declarațiilor președintelui american Donald Trump, cu privire la Groenlanda. Și prim-ministrul danez a declarat că, în opinia sa, Trump vorbește serios atunci […]
09:00
Au fost cozi, ieri, dar și nemulțumiri, la ghișeele de taxe și impozite în unele localități, în prima zi din an în care oamenii își puteau achita dările către primării, după majorările permise de guvern. În multe cazuri sunt creșteri la impozite pe locuințe și de 80%, cum este în municipiul Ploiești, unde programul de […]
08:50
Realizator: Nicoleta Turcu – Creștinii sărbătoresc astăzi Botezul Domnului, zi cunoscută popular ca Boboteaza. Slujba Sfințirii Apei în amintirea botezului primit de Iisus Hristos va fi oficiată de preoți în fața bisericilor unde credincioșii vor merge pentru a primi Aghiasma Mare, menită să ofere protecție în fața răului. În Catedrala Patriarhală din Capitală, Sfânta Liturghie […]
08:50
Realizator: Nicoleta Turcu – Șefii de stat și de guvern din țările care sprijină Ucraina se întâlnesc astăzi la Paris. Este prima întâlnire a „Coaliției de Voință” alcătuită din peste 30 de țări, după ce Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat la sfârșitul anului trecut noi detalii ale planului de pace în războiul declanșat […]
08:50
Realizator: Nicoleta Turcu – Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri importante din țară, iar pe altele, vizibilitatea este redusă din cauza ceții. Inspectorul principal de poliție Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic: Mihai Sitaru: Este semnalată ceață, care reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, pe autostrăzile A1 București […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Paris, Republica Franceză: Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) – ora 15:45 (ora României) – la Palatul Élysée – Culte, Biserică * Patriarhia Română organizează slujba de sfințire a apei (Agheasma Mare) de Bobotează – la […]
08:00
Creştinii ortodocşi sărbatoresc, în fiecare an, pe 6 ianuarie, Botezul Domnului sau Boboteaza, Epifania, ori Iordanul, iar a doua zi după această Sfântă şi dumnezeiască Arătare, pe 7 ianuarie, Biserica a rânduit prăznuirea soborului cinstitului şi slăvitului Prooroc Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, cel ce a slujit la taina Botezului dumnezeiesc în apele Iordanului, punând […]
Ieri
00:20
Presa internațională urmărește îndeaproape evoluțiile în cazul Maduro și publică analize și reacții după acțiunea fulger a trupelor americane pe teritoriul Venezuelei. „Maduro pledează nevinovat la prima înfățișare în fața unei instanțe federale”, titrează Washington Post, care relatează că liderul venezuelean destituit Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut la un tribunal din […]
00:20
România se va sincroniza cu poziția oficială a UE în privința operațiunii militare americane din Venezuela. FAKTI.BG (Bulgaria), 5 ianuarie 2026 – România se va sincroniza cu poziția oficială a UE în privința operațiunii militare americane din Venezuela, în cadrul căreia președintele Nicolas Maduro a fost capturat și dus la New York, a declarat premierul […]
5 ianuarie 2026
20:30
La microfon, Angelica Dan
19:20
Val de reacții la nivel european cu privire la declarațiile președintelui SUA, care reafirmă trecerea Groenlandei sub control american # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Comisia Europeană a reacționat luni la declarațiile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a afirmat din nou că vrea ca Groenlanda să treacă sub control american, din rațiuni de securitate națională. Uniunea Europeană va continua să apere principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, mai ales dacă integritatea […]
19:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Liderul venezuelean destituit Nicolas Maduro va fi reprezentat luni de Barry Pollack, un avocat american cu o vastă experiență, care îl reprezintă în prezent pe Julian Assange și a negociat acordul pentru recunoașterea vinovăției și eliberarea acestuia vara trecută. Mark Donnelly, un avocat specializat în infracțiuni economice din Houston […]
19:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Adunarea Națională a Venezuelei a început luni un nou mandat legislativ, în cadrul căruia parlamentarii au reiterat că vicepreședintele executiv Delcy Rodríguez a preluat funcția de președinte interimar al ţării. De asemenea, aceștia au cerut eliberarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, care au fost […]
19:10
Vicepreşedintele SUA a declarat că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în locuinţa sa din Ohio # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa sa din Ohio lovind cu ciocanul în ferestre, precizând că el și familia sa nu se aflau acolo în acel moment. CNN, citând o sursă anonimă din cadrul forțelor de ordine […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Elevii și preșcolarii vor reveni joi la cursuri, după vacanța de iarnă, și vor începe cel de-al treilea modul de învățare din acest an școlar. La data de 20 ianuarie, elevii din clasele a V-a vor primi pentru prima dată burse de […]
18:40
Secretarul general al ONU şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la accentuarea unei instabilităţi în Venezuela # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat luni îngrijorarea cu privire la o posibilă intensificare a instabilității în Venezuela, după capturarea de către SUA a președintelui țării latino-americane, Nicolas Maduro. Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU s-au reunit la sediul ONU din New York cu […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat luni că ea crede că președintele Statelor Unite, Donald Trump, este serios în intenția sa de a anexa Groenlanda și că atât Danemarca, cât și Groenlanda au respins în mod clar ambiția sa. „Din păcate, cred că președintele american ar trebui luat în […]
17:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci „Dacă Orientul Mijlociu cade sub dominația comunismului, consecințele vor fi grave nu doar pentru acea regiune, ci pentru întreaga lume liberă.” Dwight D. Eisenhower, Mesaj către Congres, 5 ianuarie 1957 Introducere La 5 ianuarie 1957, într-un context internațional extrem de tensionat, președintele Statelor Unite ale Americii, Dwight David Eisenhower, s-a adresat Congresului […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.