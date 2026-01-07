Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul.ro, 7 ianuarie 2026 03:15
Teama că inteligența artificială va înlocui oamenii în foarte multe profesii a devenit una dintre cele mai puternice preocupări ale ultimilor ani. În realitate, există domenii în care inteligența artificială poate sprijini munca oamenilor, dar nu o poate substitui.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
04:15
Val de amenințări cibernetice: 500.000 de fișiere periculoase detectate zilnic în 2025. Cum te poți proteja # Adevarul.ro
Sistemele de detecție ale specialiștilor în securitate cibernetică au descoperit în medie 500.000 de fișiere malițioase pe zi în 2025, marcând o creștere de 7% față de anul precedent.
Acum o oră
03:45
Armata ucraineană a scos din luptă peste 90.000 de militari ruși în ultimele trei luni, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski, după o întâlnire cu vicepremierul și ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, desemnat recent pentru a prelua conducerea Ministerului Apărării.
Acum 2 ore
03:15
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială # Adevarul.ro
Teama că inteligența artificială va înlocui oamenii în foarte multe profesii a devenit una dintre cele mai puternice preocupări ale ultimilor ani. În realitate, există domenii în care inteligența artificială poate sprijini munca oamenilor, dar nu o poate substitui.
02:45
„Împroșcat cu murdării în toaleta vagonului”. Experiența umilitoare reclamată de un român după o călătorie cu trenul # Adevarul.ro
Un român a mărturisit că a trecut printr-o experiență șocantă în timpul unei călătorii cu trenul, în timp ce se afla în toaleta unui vagon. Relatarea sa, devenită virală, a stârnit reacții aprinse pe rețelele de socializare.
Acum 4 ore
02:15
Barajul Gura Apelor din Retezat, atracția iernii. Colosul ridicat din stânci și granit, în inima munților # Adevarul.ro
Peste 10.000 de oameni au muncit în anii ’70 și ’80 la Amenajarea hidroenergetică Râul Mare – Retezat, care cuprinde una dintre marile hidrocentrale ale României. Lacul de acumulare Gura Apelor a devenit un reper turistic, atractiv în orice anotimp, însă iarna îi dă un farmec aparte.
01:45
Intervenția Statelor Unite în Venezuela sugerează o lume în care marile puteri își impun voința în propriile regiuni — un model de politică internațională pe care Beijingul îl cunoaște și îl înțelege foarte bine.
01:15
Mesele bogate de sărbători, stresul de sezon, drumurile lungi, vizitele și somnul la ore târzii, pot vlăgui serios organismul. Vestea bună este că există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. Și fără să aruncăm bani pe cine știe ce suplimente.
00:45
Cele mai venerate animale din pădurile Daciei. Ritualuri magice care împăcau sălbăticiunile # Adevarul.ro
România adăpostește o faună bogată în pădurile din Munții Carpați, însă în trecut numărul animalelor sălbatice era impresionant. Pentru antici, animalele erau surse de hrană, dar și zeități ale pădurilor, arată istoricii.
Acum 6 ore
00:30
Horoscop miercuri, 7 ianuarie: Evenimente importante pentru trei zodii. Nativii care dau frâu liber fanteziilor # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de miercuri, 7 ianuarie 2026, indică evenimente importante pentru Berbeci, Raci și Pești. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile.
00:15
7 ianuarie: Ziua în care s-a născut Elena Ceauşescu, numită de propaganda vremii „savant de renume mondial” # Adevarul.ro
La data de 7 ianuarie 1916 s-a născut Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu. În aceiași zi, în 1990 a fost abolită pedeapsa cu moartea în România.
00:15
Angajamentele României pentru Ucraina cu privire la garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, marţi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.
6 ianuarie 2026
23:45
Nicuşor Dan: „Nu vă închipuiţi că o să lăsăm CCR fără un judecător doi ani. O să numim un judecător şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor” # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a făcut marţi seară un apel la temperarea tonului în dezbaterea legată de şedinţele de judecată programate pentru 16 ianuarie, dată la care Curtea Constituţională are pe rol o cauză sensibilă.
23:15
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap”. Șeful statului va negocia cu PSD SURSE # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat marți seară că are niște „oameni în cap” pentru conducerile SRI și SIE. Cu privire la șefii parchetelor, președintele a precizat că, în acest caz ar fi normal „să existe o consultare între președinte și prim-ministru”
23:00
SUA riscă să rămână cu mâinile goale în urma politicii dominației americane promovată de Trump # Adevarul.ro
În romanul distopic „1984”, scris George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate în perpetuă stare de război.
22:45
Forțe multinaționale pregătite ca garanție de securitate pentru Ucraina. Zelenski: „Coaliţia are documente, nu vorbe" # Adevarul.ro
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o „declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează AFP şi Reuters. Volodimir Zelenski a salutat elaborare
22:45
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia # Adevarul.ro
Românii își doresc pace și securitate în zonă, chiar dacă aceasta presupune reintroducerea armatei obligatorii sau o bună colaborare cu Rusia, țară aflată sub embargou la nivelul UE. Experții în relații politice și economie consultați de „Adevărul” au explicat răspunsurile românilor.
Acum 8 ore
22:30
Decolarea aeronavei lui Nicușor Dan către România a fost amânată pentru dimineața zilei de miercuri, din cauza condițiilor meteo severe care afectează Franța.
22:15
Economistul Iancu Guda, despre ultimele măsuri fiscale adoptate: „Toată lumea plătește, pentru că a fost dezmăț” # Adevarul.ro
Analistul economic Iancu Guda a explicat că noile măsuri privind recuperarea datoriilor fiscale nu vizează firmele mici, ci doar un segment foarte restrâns al mediului de afaceri.
22:00
Tensiuni privind Groenlanda: O fregată a marinei germane se alătură distrugătoarelor NATO din zona Mării Nordului # Adevarul.ro
O fregată a marinei germane a plecat marţi, 6 ianuarie pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, potrivit dpa.
21:30
Cantități industriale de droguri într-o fabrică ilegală din Cluj: 20.000 de colete dopante pregătite de „chimistul” grupării # Adevarul.ro
Fabrică ilegală de droguri la Cluj, dosar cu 14 inculpați și 90 de volume, ”chimistul” grupului acuzat că ar fi produs tone, în zeci de mii de colete
21:30
Sistemul tehnologic avansat cu care Statele Unite vor să monitorizeze încetarea focului în Ucraina # Adevarul.ro
Statele Unite sunt pregătite să conducă un mecanism de monitorizare a unei eventuale încetări a focului în Ucraina, folosind o rețea complexă de senzori, drone și sateliți, arată surse implicate în negocierile dintre Kiev și aliații occidentali, potrivit Financial Times.
21:30
Viktor Orbán: Uniunea Europeană se va „destrăma singură” din cauza haosului de conducere. Ungaria nu va ieși din UE # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Uniunea Europeană riscă să se „destrame singură” din cauza a ceea ce el a numit „haos de conducere” la nivelul instituțiilor de la Bruxelles.
21:00
Venezuela, sub noua conducere: militari în stradă și presiune din SUA. Ce condiții impune Trump președintelui interimar # Adevarul.ro
Statele Unite „dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei”, în urma înlăturării lui Nicolas Maduro, a declarat Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, susținând că Washingtonul este, de facto, la conducerea țării sud-americane.
21:00
Președintele României, Nicușor Dan, participă marți la reuniunea aliaților Ucrainei din cadrul Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), organizată la Paris. Șeful statului susține declarații de presă în jurul orei 21.00.
Acum 12 ore
20:15
Protestele continuă în bazarul din Teheran. Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții # Adevarul.ro
Poliția iraniană a intervenit marți, 6 ianuarie, cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și unor imagini video publicate pe rețelele de socializare.
20:15
O mamă și băiețelul ei, în vârstă de 5 ani, dispăruți de 3 zile. Apelul făcut de Poliție # Adevarul.ro
O mamă din județul Teleorman și fiul ei, în vârstă de cinci ani, au fost dați dispăruți marți, 6 ianuarie, după ce, în urmă cu trei zile, au plecat de acasă și nu s-au mai întors.
20:00
Laureata Nobelului pentru Pace îl laudă pe Trump după capturarea lui Maduro și vrea să împartă Premiul cu el # Adevarul.ro
La două zile după operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro la Caracas, lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a salutat public acțiunea președintelui american Donald Trump.
19:15
Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu o alta, pe E 85, în județul Neamț. Doi copii și trei adulți sunt răniți # Adevarul.ro
Un grav accident rutier avut loc marți după-amiază pe E 85, în comuna Săbăoani din județul Neamț. Un bărbat a murit şi alte cinci persoane, între care doi copii, au ajuns la spital, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.
19:15
Numirea șefilor SRI și SIE, analizată „la pachet” cu conducerea marilor parchete. Există mai multe variante pe masă, spune Nicușor Dan # Adevarul.ro
Numirea viitorilor directori ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) va fi analizată „la pachet” cu desemnarea șefilor marilor parchete, au declarat marți surse politice.
19:00
Florinel Coman a marcat pentru Al-Gharafa și este lider în Qatar. Brăileanul prinde minute puține # Adevarul.ro
Florin Coman a marcat azi pentru echipa lui, Al-Gharafa.
18:45
O româncă, blocată alături de sute de turiști pe o insulă pustie din Yemen: „Nimeni nu știe nimic” # Adevarul.ro
Sute de turiști străini au rămas blocați pe insula Socotra, în Oceanul Indian, după ce tensiunile dintre facțiunile aflate în conflict în Yemen și susținătorii lor regionali au paralizat legăturile aeriene. Printre cei aflați în această situație se numără și o româncă, potrivit Reuters.
18:45
Tânăr blocat de două zile într-un canal din Sectorul 5. Intervenție de amploare după ce trecătorii i-au auzit țipetele # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost găsit blocat într-un canal adânc de aproximativ șase metri, în Sectorul 5 al Capitalei, după ce doi trecători i-au auzit țipetele și au alertat autoritățile. El ar fi acolo de două zile.
18:30
Un fotbalist de umplutură al naționalei și-a anulat nunta, ca să meargă la Mondiale: „Nu vreți să știți ce mi-a zis soția, ce ceartă am acasă” # Adevarul.ro
Deian Sorescu este legitimat la formația turcă de fotbal Gaziantepspor.
18:15
Taxe duble și pentru premierul Bolojan. Cât plătește șeful Guvernului pentru casă și apartament # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan va plăti taxe majorate pentru proprietățile sale din județul Bihor, la fel ca restul românilor. Datele arată că impozitele pentru casa de la țară și apartamentul din Oradea s-au dublat, în urma creșterilor operate de administrațiile locale.
18:00
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro # Adevarul.ro
Guvernul german a reacționat ferm marți, 6 ianuarie, la declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat un scenariu ipotetic privind răpirea cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro.
17:45
Nicușor Dan, declarații relaxate în avion spre Paris: „Eu tot timpul mănânc ciolan cu fasole de Crăciun”. Cum a petrecut de sărbători # Adevarul.ro
Președintele României participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, organizată la Paris și găzduită de Palatul Élysée. Nicușor Dan a călătorit cu un avion militar de tip Spartan, unde a vorbit relaxat cu jurnaliștii care l-au însoțit.
17:45
Consilierul principal al lui Trump susține că SUA au dreptul să preia controlul asupra Groenlandei. „Noi stabilim termenii și condițiile” # Adevarul.ro
Stephen Miller, consilier principal al președintelui american Donald Trump, a declarat că Groenlanda ar aparține „de drept” Statelor Unite și că administrația de la Washington ar putea prelua controlul asupra teritoriului semiautonom danez, dacă ar decide acest lucru.
17:15
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la licitațiile pentru autostrăzi # Adevarul.ro
O companie din județul Neamț fără niciun kilometru de autostradă în portofoliu a reușit performanță să adjudece trei contracte majore pentru realizarea unor drumuri de mare viteză în Moldova, depășind la licitații grupul controlat de Dorinel Umbrărescu.
17:15
Inundație în Târgu Jiu: un cartier sub apă după revărsarea unui lac. Primarul acuză localnicii # Adevarul.ro
Locuitorii cartierului Primăverii din Târgu Jiu trăiesc momente de panică, după ce un lac artificial s-a revărsat, inundând mai multe gospodării.
17:00
Protest în curtea Spitalului din Buzău, după moartea unui tânăr cu fractură de femur. Prietenii acuză medicii de incompetență # Adevarul.ro
Peste 30 de persoane s-au adunat marţi, 6 ianuarie, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în semn de protest față de moartea a unui tânăr de 25 de ani, la câteva zile după ce a fost rănit într-un accident rutier.
17:00
Declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda provoacă din nou îngrijorare în Europa. După atacul asupra Venezuelei cresc temerile. Dispune UE de instrumente reale pentru a apăra teritoriul danez?
16:45
Zelensk, primit de Macron la Palatul Élysée, înainte de summit-ul Coaliţiei Voluntarilor # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi după amiaza la Palatul Élysée, la Paris, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron, înainte de un summit al ţărilor aliate Ucrainei, au relatează AFP.
16:45
Cristina Cioran a vorbit public, pentru prima dată, despre perioada extrem de dificilă prin care trece familia sa, după ce Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai săi, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare.
16:45
Nicușor Dan, despre limitările deplasărilor cu avion militar: „4 ore și jumătate am fost deconectat de România” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, călătorește în deplasările externe cu o aeronavă militară. Acesta a declarat că, în prezent, nu este oportună achiziția unei aeronave prezidențiale, deși a recunoscut existența unor limitări în ceea ce privește comunicațiile la bordul avionului militar.
16:30
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au doborât o dronă de recunoaștere rusească ZALA Z-20 rară cu ajutorul noului model de interceptor dezvoltat de compania General Cherry, relatează Kyiv Post.
16:15
Australian Open 2026, ediție istorică. Premiul de 23.000 de euro pentru simpla prezență în calificări # Adevarul.ro
La Australian Open 2026, primul mare turneul de tenis de Mare Șlem al anului, premiile în bani sunt în creștere cu 16% față de anul trecut, când campionul Jannis Sinner a câștigat 2,1 milioane de dolari.
16:00
Manevre teribiliste surprinse de polițiști într-un sens giratoriu: șoferii care fac drifturi riscă să rămână fără permis # Adevarul.ro
Poliția Română transmite că drifturile, accelerările bruște și manevrele efectuate intenționat, care pun în pericol siguranța rutieră, nu reprezintă dovadă de îndemânare la volan, ci un comportament periculos.
16:00
Performanță rară de Bobotează, la Brăila. Un bărbat a prins crucea sfințită pentru a șasea oară în 13 ani # Adevarul.ro
Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit să scoată pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată în apele Dunării de Bobotează.
16:00
Haos în transporturi în Europa din cauza zăpezii și a viscolului: zboruri anulate, trenuri oprite, camioane blocate # Adevarul.ro
Zăpada căzută abundent luni a paralizat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda, iar autorităţile avertizează că situaţia va rămâne dificilă şi marţi, informează AFP şi Reuters.
16:00
„Regret profund”. Barul din Crans-Montana nu fusese verificat antiincendiu în ultimii cinci ani # Adevarul.ro
În ultimii cinci ani, barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana nu a fost supus niciunei verificări de securitate împotriva incendiilor, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.