De ce utilizarea eficientă a trupelor va marca câmpul de luptă din Ucraina în 2026
Adevarul.ro, 7 ianuarie 2026 07:15
Într-un buncăr slab luminat, un ofițer ucrainean înalt și cu o constituție impunătoare este filmat din spate, în timp ce le urează noroc oamenilor săi, cu strângeri de mână ferme înainte de plecarea în misiune.
Venezuela declară o săptămână de doliu pentru militarii uciși în atacul SUA. Circa 75 de persoane au murit în timpul raidului # Adevarul.ro
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, șapte zile de doliu pentru membrii armatei uciși în raidul american de la sfârșitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro
De ce își injectează sportivii acid hialuronic în organele genitale. Scandal neverosimil în lumea săriturilor cu schiurile # Adevarul.ro
Dezvăluiri incredibile ale jurnaliștilor de la Bild.
Aldrich Ames, ofiţer de contrainformaţii al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice şi, ulterior, a Rusiei, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor.
Maduro a transferat 113 tone de aur în Elveția din rezervele Venezuelei, potrivit datelor vamale # Adevarul.ro
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (5,20 miliarde de dolari) în Elveția în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, arată datele vamale.
Câteva mii de soldaţi francezi ar putea fi trimişi în Ucraina pentru „menţinerea păcii”, afirmă Emmanuel Macron # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat la postul France 2 că armata franceză va participa la operaţiunile de control al frontierei ruso-ucrainene cu câteva mii de oameni.
De ce România ar trebui să susțină SUA în cazul Maduro. Profesor: „Știm ce înseamnă o dictatură” # Adevarul.ro
Au trecut mai bine de 72 ore de la arestarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro iar România nu are o poziție clar conturată.
Tradiții de Sf. Ioan Botezătorul. Ce semnificație are sărbătoarea și ce nume se sărbătoresc # Adevarul.ro
Pe 7 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, cel chemat de Dumnezeu să pregătească calea pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Este sărbătoarea care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și de ea sunt legate și tradiții laice.
Reforma care nu mai vine: Guvernul Bolojan începe 2026 cu restanțele din 2025 și fără un buget aprobat # Adevarul.ro
Mai multe restanțe din 2025 se regăsesc pe agenda Guvernului Bolojan și în 2026, un an început de România fără un proiect de buget.
Donald Trump anunţă că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol. Planul, pus în aplicare imediat # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.
Venezuela este o țară cu resurse naturale foarte bogate și totodată unul dintre cele mai urbanizate state din lume. Cu toate acestea trauma colonialismului și regimurile autoritare militare au expus-o corupției, sărăciei și a unei instabilități politice care a făcut numeroase victime.
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv # Adevarul.ro
Subiectul gărzilor din spitalele publice a împărțit societatea în tabere. Medicii explică de ce au ajuns la limita suportabilității, asistenții și infirmierii se simt dați la o parte, ministrul promite soluții, analiștii se întreabă dacă va fi reformă sau doar o amânare controlată a colapsului.
Complexul ucrainean de rachete antitanc „Stugna-P” ar putea avea parte de o a doua viață, într-un moment în care acest tip de armament este tot mai mult scos din prim-plan de dronele de atac.
Val de amenințări cibernetice: 500.000 de fișiere periculoase detectate zilnic în 2025. Cum te poți proteja # Adevarul.ro
Sistemele de detecție ale specialiștilor în securitate cibernetică au descoperit în medie 500.000 de fișiere malițioase pe zi în 2025, marcând o creștere de 7% față de anul precedent.
Armata ucraineană a scos din luptă peste 90.000 de militari ruși în ultimele trei luni, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski, după o întâlnire cu vicepremierul și ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, desemnat recent pentru a prelua conducerea Ministerului Apărării.
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială # Adevarul.ro
Teama că inteligența artificială va înlocui oamenii în foarte multe profesii a devenit una dintre cele mai puternice preocupări ale ultimilor ani. În realitate, există domenii în care inteligența artificială poate sprijini munca oamenilor, dar nu o poate substitui.
„Împroșcat cu murdării în toaleta vagonului”. Experiența umilitoare reclamată de un român după o călătorie cu trenul # Adevarul.ro
Un român a mărturisit că a trecut printr-o experiență șocantă în timpul unei călătorii cu trenul, în timp ce se afla în toaleta unui vagon. Relatarea sa, devenită virală, a stârnit reacții aprinse pe rețelele de socializare.
Barajul Gura Apelor din Retezat, atracția iernii. Colosul ridicat din stânci și granit, în inima munților # Adevarul.ro
Peste 10.000 de oameni au muncit în anii ’70 și ’80 la Amenajarea hidroenergetică Râul Mare – Retezat, care cuprinde una dintre marile hidrocentrale ale României. Lacul de acumulare Gura Apelor a devenit un reper turistic, atractiv în orice anotimp, însă iarna îi dă un farmec aparte.
Intervenția Statelor Unite în Venezuela sugerează o lume în care marile puteri își impun voința în propriile regiuni — un model de politică internațională pe care Beijingul îl cunoaște și îl înțelege foarte bine.
Mesele bogate de sărbători, stresul de sezon, drumurile lungi, vizitele și somnul la ore târzii, pot vlăgui serios organismul. Vestea bună este că există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. Și fără să aruncăm bani pe cine știe ce suplimente.
Cele mai venerate animale din pădurile Daciei. Ritualuri magice care împăcau sălbăticiunile # Adevarul.ro
România adăpostește o faună bogată în pădurile din Munții Carpați, însă în trecut numărul animalelor sălbatice era impresionant. Pentru antici, animalele erau surse de hrană, dar și zeități ale pădurilor, arată istoricii.
Horoscop miercuri, 7 ianuarie: Evenimente importante pentru trei zodii. Nativii care dau frâu liber fanteziilor # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de miercuri, 7 ianuarie 2026, indică evenimente importante pentru Berbeci, Raci și Pești. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile.
7 ianuarie: Ziua în care s-a născut Elena Ceauşescu, numită de propaganda vremii „savant de renume mondial” # Adevarul.ro
La data de 7 ianuarie 1916 s-a născut Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu. În aceiași zi, în 1990 a fost abolită pedeapsa cu moartea în România.
Angajamentele României pentru Ucraina cu privire la garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, marţi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.
Nicuşor Dan: „Nu vă închipuiţi că o să lăsăm CCR fără un judecător doi ani. O să numim un judecător şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor” # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a făcut marţi seară un apel la temperarea tonului în dezbaterea legată de şedinţele de judecată programate pentru 16 ianuarie, dată la care Curtea Constituţională are pe rol o cauză sensibilă.
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap”. Șeful statului va negocia cu PSD SURSE # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat marți seară că are niște „oameni în cap” pentru conducerile SRI și SIE. Cu privire la șefii parchetelor, președintele a precizat că, în acest caz ar fi normal „să existe o consultare între președinte și prim-ministru”
SUA riscă să rămână cu mâinile goale în urma politicii dominației americane promovată de Trump # Adevarul.ro
În romanul distopic „1984”, scris George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate în perpetuă stare de război.
Forțe multinaționale pregătite ca garanție de securitate pentru Ucraina. Zelenski: „Coaliţia are documente, nu vorbe" # Adevarul.ro
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o „declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează AFP şi Reuters. Volodimir Zelenski a salutat elaborare
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia # Adevarul.ro
Românii își doresc pace și securitate în zonă, chiar dacă aceasta presupune reintroducerea armatei obligatorii sau o bună colaborare cu Rusia, țară aflată sub embargou la nivelul UE. Experții în relații politice și economie consultați de „Adevărul” au explicat răspunsurile românilor.
Decolarea aeronavei lui Nicușor Dan către România a fost amânată pentru dimineața zilei de miercuri, din cauza condițiilor meteo severe care afectează Franța.
Economistul Iancu Guda, despre ultimele măsuri fiscale adoptate: „Toată lumea plătește, pentru că a fost dezmăț” # Adevarul.ro
Analistul economic Iancu Guda a explicat că noile măsuri privind recuperarea datoriilor fiscale nu vizează firmele mici, ci doar un segment foarte restrâns al mediului de afaceri.
Tensiuni privind Groenlanda: O fregată a marinei germane se alătură distrugătoarelor NATO din zona Mării Nordului # Adevarul.ro
O fregată a marinei germane a plecat marţi, 6 ianuarie pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, potrivit dpa.
Cantități industriale de droguri într-o fabrică ilegală din Cluj: 20.000 de colete dopante pregătite de „chimistul” grupării # Adevarul.ro
Fabrică ilegală de droguri la Cluj, dosar cu 14 inculpați și 90 de volume, ”chimistul” grupului acuzat că ar fi produs tone, în zeci de mii de colete
Sistemul tehnologic avansat cu care Statele Unite vor să monitorizeze încetarea focului în Ucraina # Adevarul.ro
Statele Unite sunt pregătite să conducă un mecanism de monitorizare a unei eventuale încetări a focului în Ucraina, folosind o rețea complexă de senzori, drone și sateliți, arată surse implicate în negocierile dintre Kiev și aliații occidentali, potrivit Financial Times.
Viktor Orbán: Uniunea Europeană se va „destrăma singură” din cauza haosului de conducere. Ungaria nu va ieși din UE # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Uniunea Europeană riscă să se „destrame singură” din cauza a ceea ce el a numit „haos de conducere” la nivelul instituțiilor de la Bruxelles.
Venezuela, sub noua conducere: militari în stradă și presiune din SUA. Ce condiții impune Trump președintelui interimar # Adevarul.ro
Statele Unite „dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei”, în urma înlăturării lui Nicolas Maduro, a declarat Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, susținând că Washingtonul este, de facto, la conducerea țării sud-americane.
Președintele României, Nicușor Dan, participă marți la reuniunea aliaților Ucrainei din cadrul Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), organizată la Paris. Șeful statului susține declarații de presă în jurul orei 21.00.
Protestele continuă în bazarul din Teheran. Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții # Adevarul.ro
Poliția iraniană a intervenit marți, 6 ianuarie, cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și unor imagini video publicate pe rețelele de socializare.
O mamă și băiețelul ei, în vârstă de 5 ani, dispăruți de 3 zile. Apelul făcut de Poliție # Adevarul.ro
O mamă din județul Teleorman și fiul ei, în vârstă de cinci ani, au fost dați dispăruți marți, 6 ianuarie, după ce, în urmă cu trei zile, au plecat de acasă și nu s-au mai întors.
Laureata Nobelului pentru Pace îl laudă pe Trump după capturarea lui Maduro și vrea să împartă Premiul cu el # Adevarul.ro
La două zile după operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro la Caracas, lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a salutat public acțiunea președintelui american Donald Trump.
Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu o alta, pe E 85, în județul Neamț. Doi copii și trei adulți sunt răniți # Adevarul.ro
Un grav accident rutier avut loc marți după-amiază pe E 85, în comuna Săbăoani din județul Neamț. Un bărbat a murit şi alte cinci persoane, între care doi copii, au ajuns la spital, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.
Numirea șefilor SRI și SIE, analizată „la pachet” cu conducerea marilor parchete. Există mai multe variante pe masă, spune Nicușor Dan # Adevarul.ro
Numirea viitorilor directori ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) va fi analizată „la pachet” cu desemnarea șefilor marilor parchete, au declarat marți surse politice.
Florinel Coman a marcat pentru Al-Gharafa și este lider în Qatar. Brăileanul prinde minute puține # Adevarul.ro
Florin Coman a marcat azi pentru echipa lui, Al-Gharafa.
O româncă, blocată alături de sute de turiști pe o insulă pustie din Yemen: „Nimeni nu știe nimic” # Adevarul.ro
Sute de turiști străini au rămas blocați pe insula Socotra, în Oceanul Indian, după ce tensiunile dintre facțiunile aflate în conflict în Yemen și susținătorii lor regionali au paralizat legăturile aeriene. Printre cei aflați în această situație se numără și o româncă, potrivit Reuters.
Tânăr blocat de două zile într-un canal din Sectorul 5. Intervenție de amploare după ce trecătorii i-au auzit țipetele # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost găsit blocat într-un canal adânc de aproximativ șase metri, în Sectorul 5 al Capitalei, după ce doi trecători i-au auzit țipetele și au alertat autoritățile. El ar fi acolo de două zile.
Un fotbalist de umplutură al naționalei și-a anulat nunta, ca să meargă la Mondiale: „Nu vreți să știți ce mi-a zis soția, ce ceartă am acasă” # Adevarul.ro
Deian Sorescu este legitimat la formația turcă de fotbal Gaziantepspor.
Taxe duble și pentru premierul Bolojan. Cât plătește șeful Guvernului pentru casă și apartament # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan va plăti taxe majorate pentru proprietățile sale din județul Bihor, la fel ca restul românilor. Datele arată că impozitele pentru casa de la țară și apartamentul din Oradea s-au dublat, în urma creșterilor operate de administrațiile locale.
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro # Adevarul.ro
Guvernul german a reacționat ferm marți, 6 ianuarie, la declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat un scenariu ipotetic privind răpirea cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro.
Nicușor Dan, declarații relaxate în avion spre Paris: „Eu tot timpul mănânc ciolan cu fasole de Crăciun”. Cum a petrecut de sărbători # Adevarul.ro
Președintele României participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, organizată la Paris și găzduită de Palatul Élysée. Nicușor Dan a călătorit cu un avion militar de tip Spartan, unde a vorbit relaxat cu jurnaliștii care l-au însoțit.
Consilierul principal al lui Trump susține că SUA au dreptul să preia controlul asupra Groenlandei. „Noi stabilim termenii și condițiile” # Adevarul.ro
Stephen Miller, consilier principal al președintelui american Donald Trump, a declarat că Groenlanda ar aparține „de drept” Statelor Unite și că administrația de la Washington ar putea prelua controlul asupra teritoriului semiautonom danez, dacă ar decide acest lucru.
