O mînă de ajutor, pentru modernizarea și ținerea în viață a tîrgului de la Verești

Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, spune că lucrările la căminul studențesc de la Moara sînt aproape de finalizare și că acesta ar urma să fie deschis la toamnă. Condițiile de cazare din căminul din Campusul II al USV sînt excelente. Într-o intervenție […]