Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, mulțumiri pentru cei care au ținut și țin ”județul în mișcare”

Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, înțelege nemulțumirea oamenilor care au făcut mai mult pe drum în condițiile în care județul a fost sub cod galben sau portocaliu de ninsoare și viscol, dar subliniază că s-a acționat în permanență și că nici un drum nu a fost închis. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Andronachi […] Articolul Traian Andronachi: Nu pretindem că totul este perfect, ar fi lipsit de onestitate, dar pot spune cu responsabilitate că în condițiile de viscol și ninsoare care au fost, județul Suceava a rămas funcțional apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.