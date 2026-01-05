Suceava, și un oraș al rock-ului

12:00

Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, este mulțumit că Daniel David a plecat din funcția de ministru al Educației, dar spune că degeaba s-a întîmplat asta dacă cel care va veni nu va repara ceea ce a făcut domnul David. Domnul Pădureț a participat la mai multe proteste organizate la Ministerul Educației și la […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Dacă demisia lui Daniel David nu este urmată de revenirea asupra măsurilor care au bulversat sistemul de educație, ”nu avem un motiv real de bucurie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.