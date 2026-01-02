Handbaliștii suceveni revin la antrenamente pe 8 ianuarie. CSU Suceava are în vedere și disputarea unor meciuri amicale

12:00

Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro-Educația Suceava, consideră că directorii de școli din județul nostru care nu și-au făcut bine treaba ar trebui schimbați imediat după ce li se termină mandatul și nu ar trebui să fie numiți cu delegație pînă vor fi organizate concursurile. Daniel David a plecat din fruntea Ministerului Educației fără să fi […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Directorii de școli care au călcat pe bec ar trebui schimbați după încheierea mandatului, și nu ar trebui numiți cu delegație pînă la concurs apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.