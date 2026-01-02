Handbaliștii suceveni revin la antrenamente pe 8 ianuarie. CSU Suceava are în vedere și disputarea unor meciuri amicale
Radio Top Suceava, 2 ianuarie 2026 17:10
Echipa de handbal seniori CSU Suceava va relua antrenamentele joi, 8 ianuarie, de la ora 17.00, în sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava. Primele antrenamente vor fi conduse de coordonatorul loturilor din cadrul clubului Universității ”Ștefan cel Mare”, Petru Ghervan, și de Răzvan Gavriloaia. Din 12 ianuarie, la conducerea tehnică a echipei […] Articolul Handbaliștii suceveni revin la antrenamente pe 8 ianuarie. CSU Suceava are în vedere și disputarea unor meciuri amicale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Acum 30 minute
17:10
Acum 6 ore
11:50
Pentru 70% dintre directorii de școli sucevene, mandatele expiră pe 17 ianuarie. Mai toți directorii au calificativul ”foarte bine” și au șanse mari să li se prelungească mandatele pînă la organizarea concursului # Radio Top Suceava
În cazul a aproximativ 70% dintre directorii de școli din județul Suceava mandatele obținute prin concurs vor expira pe 17 ianuarie, iar Inspectoratul Școlar i-a întrebat pe aceștia dacă vor să li se prelungească mandatele pînă la organizarea concursului. Cel mai probabil, acesta va avea loc în luna aprilie. Într-o intervenție telefonică recentă la Radio […] Articolul Pentru 70% dintre directorii de școli sucevene, mandatele expiră pe 17 ianuarie. Mai toți directorii au calificativul ”foarte bine” și au șanse mari să li se prelungească mandatele pînă la organizarea concursului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 12 ore
09:00
20 de milioane de lei, pentru reabilitarea corpului istoric al USV. Universitatea suceveană are și un contract de 30 de milioane de lei cu o firmă importantă din industria de semiconductori # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a obținut un proiect în valoare de 20 de milioane de lei pentru reabilitarea corpului vechi al instituției de învățămînt superior, Corpul A. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, rectorul Mihai Dimian a declarat: ”Chiar în ultimele zile am primit o veste legată de un nou proiect, care va însemna […] Articolul 20 de milioane de lei, pentru reabilitarea corpului istoric al USV. Universitatea suceveană are și un contract de 30 de milioane de lei cu o firmă importantă din industria de semiconductori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
18:20
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton, convins că la cea de-a doua simulare a Examenelor Naționale, cea din ianuarie, rezultatele vor fi mai bune # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratulu Școlar Suceava, Ciprian Anton, este convins că la cea de-a doua simulare a Examenelor Naționale, care va fi organizată în luna ianuarie, rezultatele vor fi mai bune decît la prima, care a fost organizată în noiembrie. La simularea Evaluării Naționale, procentul de promovare a fost de 45%. Din cei 6.200 de elevi prezenți […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton, convins că la cea de-a doua simulare a Examenelor Naționale, cea din ianuarie, rezultatele vor fi mai bune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
12:10
Colegiul Silvic ”Bucovina”, în topul alegerilor elevilor de clasa a VIII-a din Cîmpulung Moldovenesc # Radio Top Suceava
Colegiul Silvic Cîmpulung Moldovenesc ocupă locul al doilea în topul opțiunilor școlare ale elevilor de clasa a VIII-a, potrivit unui sondaj realizat de CJRAE Suceava, fiind devansat doar de Colegiul Național Militar. Pe locul III s-a clasat Colegiul Național . CJRAE este centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Directoarea instituției, profesoara Alina […] Articolul Colegiul Silvic ”Bucovina”, în topul alegerilor elevilor de clasa a VIII-a din Cîmpulung Moldovenesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
USV, colaborare bună cu autoritățile din Botoșani, unde prima admitere organizată de universitatea suceveană ar putea fi în 2027 # Radio Top Suceava
Prima admitere la extinderea Universității ”Ștefan cel Mare” de la Botoșani va avea loc, cel mai probabil, în 2027. Recent, rectorul USV, Mihai Dimian, a avut o întîlnire cu șeful Inspectoratului Școlar Botoșani, Bogdan Suruciuc. După aceea, domnul Suruciuc a scris: ”Colaborarea dintre Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, autoritățile județene și locale și Universitatea
11:40
200 de oameni, pe șantierul Campusului II al USV de la Moara. Complexul de cazare cu 825 de locuri se apropie de finalizare # Radio Top Suceava
Firmele care lucrează la Campusul II de la Moara al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava au pe șantier aproximativ 200 de oameni. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat ce forță de muncă se află pe șantierul de la Moara, rectorul USV, Mihai Dimian, a declarat: ”În total cred că sînt peste 200 de oameni, […] Articolul 200 de oameni, pe șantierul Campusului II al USV de la Moara. Complexul de cazare cu 825 de locuri se apropie de finalizare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Rectorul Mihai Dimian: Activitatea Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava din acest an, o notă între 8 și 9 # Radio Top Suceava
Rectorul Mihai Dimian e de părere că pentru activitatea avută în acest an, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava ar merita o notă între 8 și 9. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Dimian a explicat de ce: ”Între 8 și 9, avînd în vedere, pe de o parte, contextul destul de dificil în care […] Articolul Rectorul Mihai Dimian: Activitatea Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava din acest an, o notă între 8 și 9 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Clubul de fotbal de liga a III-a Cetatea 1932 Suceava spune că Șoimii Gura Humorului, alt club de fotbal de liga a III-a, l-a tot tras de mînecă pentru a se așeza la aceeași masă și a discuta despre fuziune, dar că aceasta a eșuat din cauza humorenilor. În comunicatul sucevenilor se arată, printre altele, […] Articolul Orgoliile vor ține fotbalul sucevean pe loc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
30 decembrie 2025
13:30
Ședințele săptămînale ale inspectorilor școlari nu vor mai avea loc doar în municipiul Suceava, ci și în teritoriu # Radio Top Suceava
Începînd de anul viitor, ședințele săptămînale ale inspectorilor școlari nu vor mai avea loc doar în municipiul Suceava, ci și în teritoriu, pentru a fi cunoscute mai bine problemele cu care se confruntă școlile din județ. Anunțul a fost făcut în premieră în cadrul unei emisiuni la Radio Top de șeful Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton. […] Articolul Ședințele săptămînale ale inspectorilor școlari nu vor mai avea loc doar în municipiul Suceava, ci și în teritoriu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Vacanță activă, la Colegiul Silvic ”Bucovina” Cîmpulung Moldovenesc: sute de elevi așteptați în vizită în perioada următoare și pregătiri pentru proiectele de început de an și pentru simulările din ianuarie # Radio Top Suceava
Deși este vacanță, activitatea la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc este una intensă. Directoarea instituției, profesoara Alina Cuciurean, spune că echipa școlii este implicată în pregătirea mai multor evenimente educaționale importante. A declarat aceasta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”E și vacanță și e clar că puteam să fim și în […] Articolul Vacanță activă, la Colegiul Silvic ”Bucovina” Cîmpulung Moldovenesc: sute de elevi așteptați în vizită în perioada următoare și pregătiri pentru proiectele de început de an și pentru simulările din ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Pompierii suceveni: Avînd în vedere riscurile asociate utilizării materialelor pirotehnice, dorim să subliniem că sînt permise doar focurile de artificii controlate # Radio Top Suceava
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava vor fi permanent la datorie de Revelion, monitorizînd evoluția situațiilor din teren și fiind pregătiți să intervină prompt ori de cîte ori va fi necesar. Conform ISU ”Bucovina”, în plan operațional, salvatorii suceveni vor asigura zilnic intervenția rapidă pentru stingerea incendiilor, acordarea […] Articolul Pompierii suceveni: Avînd în vedere riscurile asociate utilizării materialelor pirotehnice, dorim să subliniem că sînt permise doar focurile de artificii controlate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Centura ocolitoare a orașului Gura Humorului, scoasă la licitație. Gheorghe Șoldan: În cel mult trei ani vom circula pe varianta ocolitoare # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că a fost scoasă la licitație varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului. Este vorba despre o investiție de aproximativ 160 de milioane de euro, ”cea mai mare de pînă acum în infrastructura rutieră a județului Suceava”. Domnul Șoldan a spus că, în cursul zilei de astăzi, a […] Articolul Centura ocolitoare a orașului Gura Humorului, scoasă la licitație. Gheorghe Șoldan: În cel mult trei ani vom circula pe varianta ocolitoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Premiul I cu ”un decor 100% original”, ”cu buget zero”, pentru Colegiul Silvic ”Bucovina” Cîmpulung Moldovenesc. Directoarea Alina Cuciurean: Nu m-am așteptat. Sîntem mîndri tare # Radio Top Suceava
Colegiul Silvic Cîmpulung Moldovenesc a cîștigat premiul I la concursul inițiat de primarul municipiului, Mihăiță Negură. Un premiul neașteptat, dar primit ”cu bucurie”. A spus directoarea instituției, profesoara Alina Cuciurean, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”E o bucurie, pentru că am gîndit totul […] Articolul Premiul I cu ”un decor 100% original”, ”cu buget zero”, pentru Colegiul Silvic ”Bucovina” Cîmpulung Moldovenesc. Directoarea Alina Cuciurean: Nu m-am așteptat. Sîntem mîndri tare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Șoimii au vrut să ”înghită” Cetatea, însă nu au reușit. Negocierile de fuziune dintre cele două cluburi de fotbal de liga a III-a au eșuat # Radio Top Suceava
Conducerea clubului de fotbal de liga a III-a CSM Cetatea 1932 Suceava spune că Șoimii Gura Humorului, un alt club de fotbal de liga a III-a, a vrut să ”înghită” clubul sucevean, însă fără să reușească. Într-un comunicat de presă al Cetății se arată că au existat negocieri pentru fuziunea celor două cluburi la inițiativa […] Articolul Șoimii au vrut să ”înghită” Cetatea, însă nu au reușit. Negocierile de fuziune dintre cele două cluburi de fotbal de liga a III-a au eșuat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, l-ar vrea ministru al Educației pe secretarul de stat Sorin Ion, pentru că are o experiență vastă în învățămîntul preuniveraitar # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, ar prefera ca noul ministru al Educației să fie Sorin Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului, pentru că acesta are o vastă experiență în învățămîntul preuniversitar. La jumătatea lunii octombrie a acestui an, Sorin Ion a participat la reuniunea directorilor de școli din județul Suceava, care a fost […] Articolul Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, l-ar vrea ministru al Educației pe secretarul de stat Sorin Ion, pentru că are o experiență vastă în învățămîntul preuniveraitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
În premieră pentru festivalul obiceiurilor de iarnă din centrul Sucevei, din echipa care a întîmpinat cetele de urători, pe lîngă oficialitățile județene, au făcut parte și cîțiva sportivi suceveni de top. Au fost prezenți în fața Palatului Administrativ canotori de talie mondială, dar și fostul internațional de fotbal Dorin Goian și practicanta tirului cu arcul […] Articolul Invitații potriviți, la evenimentul potrivit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Președintele Gheorghe Șoldan a anunțat că la nivelul Consiliului Județean Suceava a inițiat procedura de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a tuturor documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism, avizelor și acordurilor legale pentru varianta de ocolire sud-est a municipiului Suceava. Documentația include realizarea tuturor studiilor de teren necesare, precum și documentațiile cadastrale pentru […] Articolul Varianta de ocolire sud-est a municipiului Suceava, primele demersuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
29 decembrie 2025
15:30
Comunitatea penticostală a primit acceptul pentru a construi o școală gimnazială și un liceu la Rădăuți. Unitatea de învățămînt confesional va avea o capacitate de 900 de locuri # Radio Top Suceava
Comunitatea penticostală va construi în municipiul Rădăuți o unitate de învățămînt confesional care va cuprinde o școală gimnazială și un liceu. Consiliul Local a aprobat în ședință extraordinară cu 10 voturi ”pentru”, trei ”împotrivă” și o ”abținere” darea în folosință gratuită Bisericii lui Dumnezeu Apostolică ”Maranata” a unei suprafețe de 30.000 metri pătrați de teren […] Articolul Comunitatea penticostală a primit acceptul pentru a construi o școală gimnazială și un liceu la Rădăuți. Unitatea de învățămînt confesional va avea o capacitate de 900 de locuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Cluburile sucevene Masa Rotundă și Club 41 au dăruit 3.300 de cadouri. George Petrescu, fondator: Am primit zîmbete de copii fericiți, unii care nici nu visau să primească vreun cadou, unii care n-au primit niciodată, din păcate… (Foto) # Radio Top Suceava
”Peste 3.300 de copii” au fost fost făcuți să zîmbească la sfîrșit de an în cadrul campaniei a cluburilor Masa Rotundă nr. 4 Suceava și Club 41 nr. 6 Suceava. Acțiunea s-a derulat sub deviza , cu sprijinul Round Table – Lady Circle și Tangent, Cluburile Prietene și Ex-Tablers din […] Articolul Cluburile sucevene Masa Rotundă și Club 41 au dăruit 3.300 de cadouri. George Petrescu, fondator: Am primit zîmbete de copii fericiți, unii care nici nu visau să primească vreun cadou, unii care n-au primit niciodată, din păcate… (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Traian Andronachi: Nu pretindem că totul este perfect, ar fi lipsit de onestitate, dar pot spune cu responsabilitate că în condițiile de viscol și ninsoare care au fost, județul Suceava a rămas funcțional # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, înțelege nemulțumirea oamenilor care au făcut mai mult pe drum în condițiile în care județul a fost sub cod galben sau portocaliu de ninsoare și viscol, dar subliniază că s-a acționat în permanență și că nici un drum nu a fost închis. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Andronachi […] Articolul Traian Andronachi: Nu pretindem că totul este perfect, ar fi lipsit de onestitate, dar pot spune cu responsabilitate că în condițiile de viscol și ninsoare care au fost, județul Suceava a rămas funcțional apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Pompierii suceveni, 262 de intervenții în perioada 24-29 decembrie. 134 de persoane au fost transportate la spital # Radio Top Suceava
Zilnic, peste 140 de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina“ al județului Suceava au fost pregătiți să intervină pe durata minivacanței de Crăciun. În perioada 24-29 decembrie, pompierii suceveni au gestionat un total de 262 de intervenții. Au fost 39 intervenții pentru stingerea incendiilor, 19 accidente rutiere, 171 misiuni SMURD și […] Articolul Pompierii suceveni, 262 de intervenții în perioada 24-29 decembrie. 134 de persoane au fost transportate la spital apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Lucrurile s-au calmat în Vama Siret. De la cozi de 250 de tiruri, la cozi de numai 30 de tiruri # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a anunțat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că situația s-a calmat în Vama Siret, pe 28 decembrie, la ora 23.00, la coadă fiind numai aproximativ 30 de tiruri. Pe 26 decembrie, la prînz, Prefectura Suceava anunța că timpul de așteptare era de aproximativ 120 de minute, în coloană fiind […] Articolul Lucrurile s-au calmat în Vama Siret. De la cozi de 250 de tiruri, la cozi de numai 30 de tiruri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Proiect al Crucii Roșii Suceava: Sesiuni de instruire de prim-ajutor pentru peste 1.000 de elevi și 48 de cadre didactice # Radio Top Suceava
Crucea Roșie – Filiala Suceava anunță finalizarea proiectului „P.A.S. – Pregătește-te, Ajută, Salvează”, derulat în perioada iulie – decembrie 2025. Conform Crucii Roșii, proiectul reprezintă un demers amplu dedicat creșterii gradului de siguranță în județul Suceava și educării populației privind importanța cunoașterii și aplicării măsurilor de prim-ajutor de bază. Proiectul a fost implementat cu sprijinul […] Articolul Proiect al Crucii Roșii Suceava: Sesiuni de instruire de prim-ajutor pentru peste 1.000 de elevi și 48 de cadre didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:30
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi: Întreaga rețea de drumuri din județul Suceava este practicabilă, în condiții de iarnă, fără sectoare închise circulației # Radio Top Suceava
În urma avertizărilor meteorologice de Cod Portocaliu și Cod Galben, caracterizate prin ninsoare viscolită și intensificări puternice ale vântului, situația rețelei de drumuri din județul Suceava a fost evaluată permanent pe baza datelor transmise de toți administratorii de drumuri și a verificărilor din teren. Conform prefectului de Suceava, Traian Andronachi, la acest moment, întreaga rețea […] Articolul Prefectul de Suceava, Traian Andronachi: Întreaga rețea de drumuri din județul Suceava este practicabilă, în condiții de iarnă, fără sectoare închise circulației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Crăciun în Bucovina. Colinde, colaci, sarmale, plăcinte, dar și ”taxa pe horoscop” # Radio Top Suceava
Suceava este deseori prezentă în buletinele de știri ale televiziunilor naționale ori chiar în diferite dezbateri televizate. Dacă nu este un incendiu devastator este un cumplit accident de circulație, iar dacă nu este făcută o captură importantă de țigări de contrabandă este destructurată o rețea de traficanți de droguri. De Paște sau de Crăciun, Suceava […] Articolul Crăciun în Bucovina. Colinde, colaci, sarmale, plăcinte, dar și ”taxa pe horoscop” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
28 decembrie 2025
19:20
Coduri meteo de ninsoare și vînt. Situația existentă în județul Suceava pe 28 decembrie, la ora 18.52 # Radio Top Suceava
Pe 28 decembrie, la ora 18.52, Prefectura Suceava a transmis un comunicat în care arată care este situația în județul Suceava în contextul avertizărilor de vreme severă. Iată comunicatul: În contextul avertizărilor meteorologice de Cod Portocaliu și Cod Galben, caracterizate prin ninsoare viscolită și rafale puternice de vânt, starea drumurilor din județul Suceava a fost […] Articolul Coduri meteo de ninsoare și vînt. Situația existentă în județul Suceava pe 28 decembrie, la ora 18.52 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
După stingerea unui incendiu care a avut loc la Straja, o mașină a pompierilor a derapat. Autospeciala a suferit avarii, echipajul nu a pățit nimic # Radio Top Suceava
După finalizarea misiunii de stingere din comuna Straja, la retragerea echipajelor de pompieri militari, din cauza condițiilor meteorologice, o autospecială de intervenție a derapat pe partea de coborîre a drumului forestier. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava informează că, din fericire, echipajul este în afara oricărui pericol, în urma incidentului rezultînd doar avarierea autovehicului. […] Articolul După stingerea unui incendiu care a avut loc la Straja, o mașină a pompierilor a derapat. Autospeciala a suferit avarii, echipajul nu a pățit nimic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
27 decembrie 2025
17:30
Colinde foarte vechi, păstrate de polonezii din Bucovina, cîntate la Biserica „Coborîrea Duhului Sfânt” din Solonețu Nou (Foto) # Radio Top Suceava
Corurile parohiilor romano-catolice din întreg decanatul Bucovina, în care trăiesc comunități de polonezi, s-au reunit pe 27 decembrie pentru a lua parte la Festivalul Bucovinean al Colindelor. Evenimentul, ajuns la cea de-a XI-a ediție, s-a desfășurat la Biserica „Coborîrea Duhului Sfânt” din Solonețu Nou. În cadrul festivalului au evoluat corurile din Solonețu Nou, Poiana Micului, […] Articolul Colinde foarte vechi, păstrate de polonezii din Bucovina, cîntate la Biserica „Coborîrea Duhului Sfânt” din Solonețu Nou (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Cod portocaliu pentru județul Suceava de pe 28 decembrie, ora 02.00, și pînă pe 29 decembrie, ora 10.00. Decizii luate într-o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență # Radio Top Suceava
Astăzi, 27 decembrie, a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, în contextul în care se anunță intensificări puternice ale vîntului, ninsori viscolite și reducerea semnificativă a vizibilității. Ședința extraordinară s-a desfășurat în format hibrid – fizic și online, la sediul Palatului Administrativ Suceava. Administrația Națională de Meteorologie a emis […] Articolul Cod portocaliu pentru județul Suceava de pe 28 decembrie, ora 02.00, și pînă pe 29 decembrie, ora 10.00. Decizii luate într-o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Mii de oameni, la parada cetelor de urători și la spectacolul susținut de acestea în centrul Sucevei. Urătorii au fost întîmpinați și de sportivi suceveni de top (Foto) # Radio Top Suceava
Pentru prima dată, în grupul oficial care a întîmpinat cetele de urători au fost invitați să ia parte, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, mai mulți sportivi suceveni de top. Printre cei care au putut onora invitația se numără canotorii de talie mondială Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Maria Lehaci, Florin Lehaci și Marius […] Articolul Mii de oameni, la parada cetelor de urători și la spectacolul susținut de acestea în centrul Sucevei. Urătorii au fost întîmpinați și de sportivi suceveni de top (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
26 decembrie 2025
12:00
Prof. Traian Pădureț: Directorii de școli care au călcat pe bec ar trebui schimbați după încheierea mandatului, și nu ar trebui numiți cu delegație pînă la concurs # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro-Educația Suceava, consideră că directorii de școli din județul nostru care nu și-au făcut bine treaba ar trebui schimbați imediat după ce li se termină mandatul și nu ar trebui să fie numiți cu delegație pînă vor fi organizate concursurile. Daniel David a plecat din fruntea Ministerului Educației fără să fi […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Directorii de școli care au călcat pe bec ar trebui schimbați după încheierea mandatului, și nu ar trebui numiți cu delegație pînă la concurs apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Gheorghe Șoldan va susține în continuare echipele sportive sucevene: Anul viitor îi ajutăm mult mai mult. Fiindcă iubesc sportul și e un prilej bun de a ne promova și zona, bineînțeles # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că anul viitor va fi alături de sportul sucevean ”mai mult decît anul acesta”. A explicat acesta de ce: ”Fiindcă iubesc sportul și e un prilej bun de a ne promova și zona, bineînțeles”. După un an de mandat, […] Articolul Gheorghe Șoldan va susține în continuare echipele sportive sucevene: Anul viitor îi ajutăm mult mai mult. Fiindcă iubesc sportul și e un prilej bun de a ne promova și zona, bineînțeles apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
25 decembrie 2025
12:30
Universitatea suceveană, implicată în deschiderea primului Program de Studii Româneşti în Pakistan # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava este implicată în deschiderea primului Program de Studii Româneşti în Pakistan. Conform rectorului USV, Mihai Dimian, Programul va fi coordonat de lectorul univ.dr. Oana Ursache. În mesajul domnului Dimian se mai spune că ”Ambasada României în Pakistan, cu sprijinul Institutului Limbii Române și în colaborare cu Universitatea Națională de Limbi […] Articolul Universitatea suceveană, implicată în deschiderea primului Program de Studii Româneşti în Pakistan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
CSU Suceava așteaptă inaugurarea sălii polivalente. Petru Ghervan: ”Este esențială, în primul rînd pentru sănătatea jucătorilor”, datorită suprafeței de joc moderne, menită să reducă riscul accidentărilor # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Petru Ghervan așteaptă inaugurarea sălii polivalente, care se construiește la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Coordonatorul loturilor de handbal masculin din cadrul CSU Suceava a precizat că, din informațiile primite de la directorul clubului, Iulian Andrei, care a fost recent acolo, ”sînt conectate toate utilitățile. Adică, practic, e totul conectat, făcut acolo”. […] Articolul CSU Suceava așteaptă inaugurarea sălii polivalente. Petru Ghervan: ”Este esențială, în primul rînd pentru sănătatea jucătorilor”, datorită suprafeței de joc moderne, menită să reducă riscul accidentărilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Accident soldat cu un mort și trei răniți, în seara Ajunului de Crăciun, pe tronsonul de drum Rădăuți-Dornești # Radio Top Suceava
Un tînăr a murit, iar alți trei au fost răniți într-un accident care s-a petrecut pe DN 17 A în Ajunul Crăciunului, în jurul orei 17.15. Conform Poliției Județului Suceava, un tînăr de 22 de ani, din comuna Putna, se deplasa cu autoturismul dinspre Rădăuți spre comuna Dornești, în calitate de pasager pe locul din […] Articolul Accident soldat cu un mort și trei răniți, în seara Ajunului de Crăciun, pe tronsonul de drum Rădăuți-Dornești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Comuna Ciprian Porumbescu. Polițiști întîmpinați cu o drujbă, înjurături și amenințări. Pentru reținerea acestuia s-au tras focuri de armă # Radio Top Suceava
Polițiștii suceveni au tras cîteva focuri de armă pentru reținerea unui bărbat banuit de fapte de violență domestică. În Ajunul Crăciunului, în jurul orei 21.15, polițiștii Secției de Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați de o femeie cu privire la un scandal în familie produs pe raza comunei Ciprian Porumbescu. Femeia a spus că soțul […] Articolul Comuna Ciprian Porumbescu. Polițiști întîmpinați cu o drujbă, înjurături și amenințări. Pentru reținerea acestuia s-au tras focuri de armă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Gheorghe Șoldan dorește sfințirea Palatului Administrativ, iar la eveniment vrea să-i invite și pe foștii președinți ai Consiliului Județean Suceava # Radio Top Suceava
La începutul lunii octombrie 2025, Palatul Administrativ din Suceava a fost preluat de Consiliul Județean. Clădirea s-a aflat într-un amplu proces de renovare și modernizare după devastatorul incendiu din 6 martie 2021. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că își dorește ”o deschidere oficială” a Palatului […] Articolul Gheorghe Șoldan dorește sfințirea Palatului Administrativ, iar la eveniment vrea să-i invite și pe foștii președinți ai Consiliului Județean Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
24 decembrie 2025
16:40
40 de cete de urători, în centrul Sucevei, pe 27 decembrie. Parada alaiurilor de urători va începe la ora 11.00 de la Stațiunea Agricolă # Radio Top Suceava
În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina organizează Festivalul Internațional „Obiceiuri de iarnă”, unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate datinilor și obiceiurilor de iarnă din nordul Moldovei. Evenimentul face parte din programul „Crăciun în Bucovina”, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina și […] Articolul 40 de cete de urători, în centrul Sucevei, pe 27 decembrie. Parada alaiurilor de urători va începe la ora 11.00 de la Stațiunea Agricolă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Trei nume vehiculate pentru a prelua Ministerul Educației. Prof. Traian Pădureț: Cea mai indicată persoană ar fi Luciana Antoci, pentru că provine din sistemul de învățămînt preuniversitar # Radio Top Suceava
Din cele trei nume vehiculate pentru a ocupa funcția de ministru al Educației, în locul demisionarului Daniel David, președintele Pro Educația Suceava, prof. Traian Pădureț, o preferă pe Luciana Antoci. Asta, pentru că doamna Antoci, în prezent consilieră pe probleme de educație a premierului Ilie Bolojan, are legătură cu învățămîntul preuniversitar. Într-o perioadă, aceasta a […] Articolul Trei nume vehiculate pentru a prelua Ministerul Educației. Prof. Traian Pădureț: Cea mai indicată persoană ar fi Luciana Antoci, pentru că provine din sistemul de învățămînt preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Prof. Traian Pădureț: Dacă demisia lui Daniel David nu este urmată de revenirea asupra măsurilor care au bulversat sistemul de educație, ”nu avem un motiv real de bucurie” # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, este mulțumit că Daniel David a plecat din funcția de ministru al Educației, dar spune că degeaba s-a întîmplat asta dacă cel care va veni nu va repara ceea ce a făcut domnul David. Domnul Pădureț a participat la mai multe proteste organizate la Ministerul Educației și la […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Dacă demisia lui Daniel David nu este urmată de revenirea asupra măsurilor care au bulversat sistemul de educație, ”nu avem un motiv real de bucurie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
60.000 de dolari, confiscați, în Vama Siret, de la două ucrainence care ascunseseră banii în încălțăminte # Radio Top Suceava
O echipă comună de control, formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret, a descoperit suma de 60.000 de dolari ascunsă în încălțămintea a două persoane care încercau să intre în România. Pe 23 decembrie, în jurul orei 18.00, la intrarea în […] Articolul 60.000 de dolari, confiscați, în Vama Siret, de la două ucrainence care ascunseseră banii în încălțăminte apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Ordonanța Trenuleț. Daniel Apostol, analist economic: Are niște intenții bune în conținut. Însă, nu este în regulă ca o țară să fie guvernată după paradigma Ordonanțelor Trenuleț lansate ”pe sub preș” în prag de Sărbători # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, Ordonanța Trenuleț, anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și adoptată de Guvern marți seară, ” are niște intenții bune în conținut”. Aşa-numita reduce anumite cheltuieli, amînă altele şi reglementează aspecte necesare pînă la aprobarea bugetului pentru anul viitor. Noua Ordonanță încearcă, totuși, ”să redreseze dezechilibrul economic pe […] Articolul Ordonanța Trenuleț. Daniel Apostol, analist economic: Are niște intenții bune în conținut. Însă, nu este în regulă ca o țară să fie guvernată după paradigma Ordonanțelor Trenuleț lansate ”pe sub preș” în prag de Sărbători apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Gheorghe Șoldan: Îmi doresc ca sărbătoarea Nașterii Mîntuitorului să vă aducă în case și în suflete pacea și echilibrul pe care le căutăm cu toții # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj cu prilejul Crăciunului, despre care spune că este ”o sărbătoare a bucuriei, a speranței și a timpului petrecut alături de cei dragi”. Domnul Șoldan mai spune: ”Cred că, mai ales în aceste zile, fiecare dintre noi ar trebui să fie recunoscător pentru ceea ce are […] Articolul Gheorghe Șoldan: Îmi doresc ca sărbătoarea Nașterii Mîntuitorului să vă aducă în case și în suflete pacea și echilibrul pe care le căutăm cu toții apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
CSU Suceava, mulțumiri adresate partenerilor, fără de care clubul de handbal masculin nu ar putea funcționa # Radio Top Suceava
Directorul Clubului Sportiv Universitar Suceava, Iulian Andrei, a transmis mulțumiri celor fără de care activitatea CSU nu s-ar putea desfășura, dar și sportivilor și antrenorilor. Într-un mesaj transmis presei, domnul Andrei spune: ”Ne apropiem de finalul anului și doresc să îmi exprim profunda recunoștință față de Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Universitatea
07:20
Specializarea Învățător/Educator, un cîștig pentru Colegiul ”Mihai Eminescu” Suceava # Radio Top Suceava
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava a realizat un sondaj printre elevii de clasa a VIII-a, pentru a afla către ce licee se vor orienta aceștia. La sondaj au participat 5.206 elevi, reprezentînd aproximativ 77% din totalul de 6.748 de elevi. Pe primul loc în topul preferințelor elevilor se află Colegiul Național […] Articolul Specializarea Învățător/Educator, un cîștig pentru Colegiul ”Mihai Eminescu” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:20
11 familii din Rădăuți care au împlinit 50 de ani de căsătorie, sărbătorite la statuia ecvestră a lui Bogdan I # Radio Top Suceava
11 familii din Rădăuți care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite de municipalitate. Cuplurile de aur au primat din partea municipalității flori, diplome și o mică atenție la statuia ecvestră a lui Bogdan I, din centrul Rădăuților. Primarul Bogdan Loghin a declarat: ”Doar ținându-ne de mână cu Dumnezeu putem atinge asemenea […] Articolul 11 familii din Rădăuți care au împlinit 50 de ani de căsătorie, sărbătorite la statuia ecvestră a lui Bogdan I apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Finanțare de 322.000 de euro, pentru Siret. Se vor achiziționa, printre altele, echipamente pentru situații de urgență # Radio Top Suceava
Primarul Orașului a cîștigat o nouă finanțare de peste 322.000 de euro pentru serviciul tehnic al Primăriei, coordonat de viceprimarul Dan Sauciuc. Proiectul este realizat în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Siret și cu Departamentul Resurselor de Apă din Bazinul Prut-Siret (Ucraina). Primarul Adrian Popoiu a spus că prin acest proiect se vor achiziționa un buldoexcavator pentru intervenții rapide, un tractor […] Articolul Finanțare de 322.000 de euro, pentru Siret. Se vor achiziționa, printre altele, echipamente pentru situații de urgență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
23 decembrie 2025
18:00
Clădire achiziționată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava la Botoșani. În 2026 vor fi pregătite dosarele de autorizare pentru primele programe de studii. Prima admitere, în 2027 # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a achiziționat un imobil în municipiul Botoșani, pentru extinderea activității educaționale în această localitate. Clădirea se află în Piața Revoluției, nr. 9, iar terenul i-a fost concesionat USV printr-o decizie a Consiliului Local Botoșani. Rectorul USV, Mihai Dimian, și-a informat colegii că pe 17 decembrie a fost semnat contractul de […] Articolul Clădire achiziționată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava la Botoșani. În 2026 vor fi pregătite dosarele de autorizare pentru primele programe de studii. Prima admitere, în 2027 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, salt spectaculos – de la 180 de lei de persoană pe an, la 300 de lei # Radio Top Suceava
Consiliul Local Suceava, la propunerea conducerii Primăriei, a votat pentru majorarea taxei de salubrizare pentru anul viitor. Dacă în prezent o persoană plătește 15 lei pe lună, adică 180 de lei pe an, în 2026, o persoană va trebui să achite 25 de lei pe lună, adică 300 de lei pe an. Firmle vor trebui […] Articolul Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, salt spectaculos – de la 180 de lei de persoană pe an, la 300 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
