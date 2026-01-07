Mercedes va aduce şi producția A-Class în Ungaria începând cu acest an (Péter Szijjártó)

18:30

La această oră, 11 localități din județul Hunedoara mai sunt fără energie, fiind afectați aproape 1.000 de utilizatori, unii fără curent electric de peste trei zile, din cauza ninsorii şi a vântului puternic. Pentru remedierea avariilor sunt în teren zeci de echipe de intervenție, dintre care 30 venite din alte judeţe. Au fost puse în […]