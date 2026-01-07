Delcy Rodriguez anunță șapte zile de doliu în Venezuela pentru „tinerii martiri” uciși în operațiunea americană
Digi24.ro, 7 ianuarie 2026 13:20
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a decretat marţi şapte zile de doliu pentru „tinerii martiri” care au murit apărând ţara, sâmbăta trecută, în timpul unui atac al trupelor americane asupra Caracasului şi a trei state învecinate, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Acum 10 minute
13:40
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă la proteste masive joi și vineri seară # Digi24.ro
Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, care trăiește în exil, a lansat primul său apel direct la proteste, printr-un mesaj video în limba farsi difuzat marți seara pe platformele de socializare. El a lansat un apel la proteste masive în toată țara împotriva regimului islamic condus de ayatolahul Ali Khamenei, pe întreg teritoriul țării, începând de joi de la ora 20:00, transmite Jerusalem Post.
13:40
Bulgaria plătește primele pensii în euro. Polițiști și jandarmi au fost trimiși la bănci și oficiile poștale, oamenii stau la cozi # Digi24.ro
Plata primelor pensii în euro a început oficial astăzi în toată Bulgaria. Autoritățile au trimis polițiști și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale ca să-i ajute pe vârstnici cu informații și să-i ferească de eventuale fraude sau tâlhării, relatează Novinite.
Acum 30 minute
13:20
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a decretat marţi şapte zile de doliu pentru „tinerii martiri” care au murit apărând ţara, sâmbăta trecută, în timpul unui atac al trupelor americane asupra Caracasului şi a trei state învecinate, relatează EFE, potrivit Agerpres.
13:20
Începând de azi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces. Cât costă vizita # Digi24.ro
Începând de pe 7 ianuarie, vizitatorii Romei vor fi nevoiți să plătească o taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana di Trevi, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Italiei și un reper al patrimoniului artistic al țării. Măsura, inițiată de consilierul pentru turism, Alessandro Onorato, și aprobată de administrația municipală, face parte dintr-un plan de gestionare a fluxurilor de turiști și de protejare a monumentului împotriva degradării cauzate de aglomerație, relatează Euronews.
Acum o oră
13:00
A murit unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat în râul Bistrița. Mama și doi dintre frați sunt în stare gravă # Digi24.ro
Unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat marți în râul Bistrița a murit. Mama și doi dintre frații lui sunt în continuare în stare foarte gravă.
13:00
Kim Jong Un s-a transformat în operator de stivuitor. Imagini hilare cu dictatorul din Coreea de Nord # Digi24.ro
Kim Jong-un a folosit un stivuitor pentru a-și ridica fiica adolescentă, în timp ce ajuta la construirea unui memorial pentru soldații căzuți la datorie.
13:00
Pentagonul evaluează „eficiența” femeilor în roluri de luptă terestră după aproape 10 ani de integrare # Digi24.ro
Pentagonul a inițiat o evaluare oficială a „eficienței” femeilor în pozițiile de luptă terestră, la aproape un deceniu după ce Departamentul Apărării a ridicat interdicția care le excludea din unitățile de infanterie, blindate și artilerie de pe linia întâi, potrivit Military Times.
12:50
Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu cu date confidențiale în China # Digi24.ro
Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu care conținea informații confidențiale în timpul unei călătorii personale în China, iar autoritățile nu pot confirma dacă datele au fost compromise. Incidentul survine în contextul eforturilor Japoniei de a relansa programul nuclear, blocat de peste un deceniu, relatează BBC.
Acum 2 ore
12:40
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valoarea uriașă la care este estimat transferul său # Digi24.ro
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
12:40
Administraţia Trump a încercat să şteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu din 2021 (NPR) # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulţime de susţinători republicani au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să împiedice ratificarea victoriei electorale a lui Joe Biden, potrivit unei investigaţii a National Public Radio (NPR).
12:20
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben și portocaliu de viituri în mai multe județe ale țării # Digi24.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, mai multe avertizări de inundații, fiind Cod galben pentru râurile din județul Bistrița-Năsăud, valabil până la miezul nopții, și Cod portocaliu pentru râurile din bazinul hidrografic Desnățui – amonte Acumularea Fântânele, în județele Mehedinți și Dolj, valabil până joi la prânz.
12:10
O tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, după ce i s-a făcut rău. Poliţia a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul victimei.
12:10
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China # Digi24.ro
Imaginea lui Nicolás Maduro în custodia SUA a readus inevitabil la viață fantomele politicii externe din trecut. Pentru observatorul cinic din reflex, povestea se scrie singură: o Casă Albă republicană, un om puternic din America Latină și cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume. A considera căderea dramatică a regimului venezuelean ca pe un raid asupra resurselor de petrol înseamnă a înțelege greșit schimbarea fundamentală a marii strategii americane. Washingtonul nu a decapitat statul venezuelean pentru că are nevoie de mai mult petrol, ci pentru că se pregătește pentru altceva, este ipoteza lansată de publicația The Spectator.
12:00
Soțul actriței Brigitte Bardot dezvăluie cauza morții acesteia. „A rezistat foarte bine celor două operaţii” # Digi24.ro
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.
11:50
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au suferit leziuni în timp ce fugeau de forţele americane care încercau să-i captureze, reiese dintr-o informare pe care administrația SUA a transmis-o către mai mulți congresmeni americani. De asemenea, mai mulți membri ai trupelor de elită Delta Force au fost răniți în timpul operațiunii.
Acum 4 ore
11:30
Proiect: Electrocasnicele vor avea o etichetă nouă, care va arăta cât sunt de greu de reparat # Digi24.ro
Etichetă nouă pentru electrocasnice: este un proiect de lege depus la Senat care prevede că aparatura ar trebui să aibă un nou marcaj, care să informeze clienții dacă este ușor de reparat sau nu. Măsura ar urma să încurajeze repararea produselor și reducerea deșeurilor electronice.
11:20
Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte # Digi24.ro
Taxele și impozitele pentru 2026 au fost calculate și recalculate, fiind inclusiv situații în care unii români au avut surpriza să aibă taxe mult mai mari decât s-au așteptat. Alții nu au putut să vadă cât au de plătit pentru că primăriile nu au terminat calculele. Sunt probleme și la taxele la locuințe calculate greșit. O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că, după ce au plătit impozitele, sunt încă datori la stat.
11:20
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România (Politico) # Digi24.ro
Donald Trump vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei și majoritatea groenlandezilor nu doresc să devină parte a Statelor Unite. Politico arată într-o analiză care sunt pașii prin care liderul de la Casa Albă ar putea să-și îndeplinească dorința.
11:10
Fiul cineastului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, ajunge în faţa instanţei din Los Angeles # Digi24.ro
Nick Reiner, fiul regizorului de film Rob Reiner, urmează să fie adus, miercuri, în faţa unui tribunal din Los Angeles, unde ar putea pleda nevinovat pentru uciderea părinţilor săi.
11:10
ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate # Digi24.ro
Declarația Unică 212, utilizată de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, intră într-o nouă etapă de digitalizare și simplificare. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un nou formular pentru perioada 2025–2026, care poate fi completat direct în browser, într-un format mai intuitiv și mai ușor de utilizat.
11:00
Trump a trimis un ultimatum Venezuelei după ce l-a capturat pe Maduro. Dacă solicitarea va fi îndeplinită va înfuria Rusia și China # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump a cerut președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, să „expulzeze” din țară Rusia, China, Iranul și Cuba, precum și să rupă legăturile economice cu acestea, au declarat surse bine informate pentru ABC News.
11:00
Mesajul pe care Trump l-a trimis directorilor din industria petrolieră cu o lună înainte de capturarea lui Maduro: „Pregătiţi-vă!” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a trimis un mesaj vag unui grup de directori din industria petrolieră americană, cu aproximativ o lună înainte de operaţiunea militară care a culminat cu capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, cărora le-a transmis doar atât: „Pregătiţi-vă!”, a relatat marţi The Wall Street Journal (WSJ), citat de EFE.
10:50
Cefaleea recurentă nu trebuie ignorată, mai ales atunci când interferează cu activitățile zilnice. Diagnosticul diferențial al durerii de cap este esențial. Despre un anumit tip de cefalee, mai exact despre migrenă, aflăm mai mult de la Dr. Cristina Mărgărit, medic specialist neurologie.
10:50
Parlamentul chavist de la Caracas pune o garoafă roșie pe scaunul deputatei Cilia Flores, până la întoarcerea ei. Ce simbolizează # Digi24.ro
Locul deputatei Cilia Flores, soţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturată alături de acesta în timpul unui atac al trupelor americane din 3 ianuarie, va fi împodobit cu o garoafă roşie până când „prima combatantă” se va întoarce în Venezuela, a anunţat marţi legislativul cu majoritate chavistă.
10:50
Reacția Institutului Nobel după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să împartă premiul cu Donald Trump # Digi24.ro
Institutul Nobel din Norvegia a confirmat, marţi, că un premiu Nobel nu poate fi transferat către terţi, după ce lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado a declarat luni că doreşte să „împartă” premiul Nobel pentru Pace cu preşedintele american Donald Trump.
10:50
Franța, puternic afectată de ninsori și polei. Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene sunt serios bulversate # Digi24.ro
Regiunea Île-de-France se pregătește pentru un nou episod de ninsoare miercuri. Toate departamentele din zona pariziană au fost plasate în alertă de cod portocaliu de ninsoare și polei de către Météo-France. Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene vor fi semnificativ afectate, anunță BFM TV. De altfel, aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
10:10
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care şi-a propus să urce pe cei mai înalţi şapte munţi din lume, a anunţat miercuri managerul sportivului, Adrian Ştefan Jurca.
10:10
Protestatarii iranieni au lansat marți un apel direct pentru ajutor către președintele american Donald Trump, în timp ce tulburările continuă să se extindă în toată țara pentru a zecea zi consecutiv. Apelul, distribuit pe X, arăta o femeie ținând o pancartă pe care scria „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”. Strigătul de ajutor al femeii a venit pe fondul relatărilor care indicau cel puțin 29 de morți și peste 1.200 de arestări, potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), relatează Fox News.
10:10
Gustavo Petro îl face „senil” pe Donald Trump. Ce l-a înfuriat pe președintele columbian # Digi24.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că preşedintele american Donald Trump este „senil”, după ce republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”, într-un nou episod al escaladării disputelor verbale dintre cei doi, relatează EFE, potrivit Agerpres.
10:10
Un fost înalt oficial european, acuze grave la adresa lui Trump. „Spre ce fel de lume ne îndreptăm?” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump „doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care Putin a vrut să-l instaleze în Ucraina şi pe care îl are deja în Belarus”, a declarat marţi fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, într-un interviu.
09:50
România traversează o perioadă meteo contrastantă, pe care directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, o descrie drept manifestarea a două anotimpuri simultane, dacă sunt luate în calcul regimul termic și fenomenele de iarnă active.
09:50
Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară se amână din nou. Avionul său nu poate decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice. Și alte zboruri au fost amânate.
09:50
În primul mandat al lui Trump, Rusia ar fi propus un „troc” cu SUA: Venezuela contra Ucraina, spune o fostă consilieră de la Casa Albă # Digi24.ro
În timpul primei administrații Trump (2017–2021), oficiali ruși ar fi transmis Washingtonului că ar fi dispuși să lase Statele Unite să-și urmărească interesele în Venezuela, dacă SUA ar permite Moscovei același lucru în Ucraina, potrivit declarațiilor fostei consiliere prezidențiale Fiona Hill într-o audiere din Congres, în 2019, citată de Kyiv Independent.
09:50
Curtea Supremă a Braziliei respinge cererea lui Bolsonaro de a merge la spital după ce s-a lovit la cap # Digi24.ro
Judecătorul Curții Supreme a Braziliei, Alexandre de Moraes, a respins marți o cerere a fostului președinte Jair Bolsonaro de a părăsi imediat închisoarea pentru a efectua investigații medicale într-un spital din Brazilia, după ce a căzut și s-a lovit la cap, potrivit deciziei instanței, relatează US News.
Acum 6 ore
09:40
Calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026. Pro Infrastructură: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni” # Digi24.ro
Asociaţia Pro Infrastructură preconizează „un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026, estimând că 244 de km vor fi daţi în trafic și oferă un calendar „realist-optimist” al inaugurărilor din 2026.
09:40
Furtul tezaurului dacic. Fostul director al Muzeului Național de Istorie aduce acuzații grave: „Olandezii au mințit” # Digi24.ro
Fostul director al Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander, a povestit într-un interviu pentru presa internațională prin ce a trecut după furtul obiectelor dacice din aur de la muzeul Drents din Țările de Jos, căruia îi fuseseră împrumutate. El spune că partea olandeză „a mințit” în ceea ce privește măsurile de securitate de la muzeu.
09:30
Noi detalii despre atacul armat de la Universitatea Brown. Ce a descoperit FBI în videoclipurile agresorului # Digi24.ro
Bărbatul identificat de forțele de ordine drept atacatorul care a ucis doi studenți ai Universității Brown și un profesor de la MIT plănuia atacul de luni de zile și a lăsat în urmă videoclipuri în care a mărturisit crimele, potrivit informațiilor făcute publice marți de Departamentul de Justiție al SUA, scrie Politico.
09:20
Groenlanda și Danemarca solicită „cu insistență” o întâlnire cu Marco Rubio, după declarațiile belicoase ale SUA # Digi24.ro
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio. Ministrul de Externe al Danemarcei a declarat că a solicitat o întâlnire cu Rubio, urmat de omologul său din Groenlanda. Scopul este de a discuta declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump şi ale altor membri ai administraţiei sale cu privire la interesul lor de a obţine insula arctică din motive de securitate naţională, relatează Sky News.
09:10
Adolescent ucis de un autobuz care a intrat în mulțime, la protestul evreilor ultraortodocși din Ierusalim # Digi24.ro
Un adolescent a murit strivit de un autobuz în Ierusalim, în timpul protestului evreilor ultraortodocși împotriva legii recrutării militare. Șoferul a fost reținut, iar poliția investighează circumstanțele în care autobuzul a intrat în mulțimea de manifestanți care blocase traficul. Demonstrațiile de amploare împotriva legii serviciului obligatoriu au loc în timp ce armata Israelului încearcă să rezolve deficitul de personal.
09:00
25 de oameni au ajuns la spital după ce au fost salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont # Digi24.ro
83 de persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, de salvamontişti, iar 25 dintre acestea au ajuns la spital, anunță Salvamont România.
08:40
Michael Reagan, fiul cel mare al fostului preşedinte Ronald Reagan, a murit la vârsta la 80 de ani # Digi24.ro
Michael Reagan, fiul cel mare al fostului preşedinte Ronald Reagan şi comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunţat marţi Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan, relatează Associated Press, potrivit News.ro.
08:40
Trump spune că Venezuela va ceda SUA între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol și anunță ce va face cu banii # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.
08:40
O reţea complicată de creditori şi un impas politic profund. Noi date ies la iveală după înlăturarea lui Maduro din Venezuela # Digi24.ro
Creşterea puternică a obligaţiunilor Venezuelei, alimentată de înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, dă impresia că o restructurare a datoriei este, în sfârşit, la îndemână. În realitate, investitorii şi analişti avertizează că optimismul pieţelor maschează una dintre cele mai complexe şi riscante situaţii de datorie suverană din lume, marcată de incertitudine politică, sancţiuni şi un hăţiş de creditori.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 7 ianuarie
08:10
Putin a salutat „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse în Ucraina, la slujba de Crăciun pe stil vechi # Digi24.ro
Președintele Vladimir Putin a participat la slujba de Crăciun pe stil vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, combinând ceremonia cu un discurs de sărbătoare despre unitate, caritate și sprijin pentru forțele armate, relatează Reuters.
08:10
Unde se aruncă bradul natural de Crăciun după sărbători. Ce amenzi riscă persoanele care nu respectă regulile impuse de Primării # Digi24.ro
Unde se aruncă bradul natural de Crăciun după sărbători. Ce amenzi riscă persoanele care nu respectă regulile impuse de Primării
08:10
Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare. Câți agenți au murit pentru că Ames „voia o casă mai mare şi un Jaguar” # Digi24.ro
Aldrich Ames, ofiţer de contrainformaţii al CIA, care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice şi, ulterior, a Rusiei, a murit în închisoare, la vârsta de 84 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor din SUA. El ispăşea o pedeapsă pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată.
07:50
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, anunță Reuters. El ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni în schimbul unor plăţi în criptomonede. În timpul procesului, ar fi recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad.
07:50
Statele Unite ar studia posibilitatea confiscării navei „Marinera”, o navă sub pavilion rus, suspectată că transportă ţiţei venezuelean. Surse din cadrul serviciilor de informaţii americane, citate de CNN, spun că SUA au în vedere interceptarea armată a navei suspectate că aparţine flotei-fantomă ruse, care încearcă în prezent să scape de urmărirea pe mare. Ar fi o operaţiune fără precedent, care ar intensifica presiunea dintre Washington şi Moscova, scrie News.ro.
Acum 8 ore
07:10
Mesaje de Sfântul Ion 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie # Digi24.ro
Ziua închinată Sfîntului Ioan reprezintă un prilej special de bucurie pentru toți cei care îi poartă numele și își serbează ziua onomastică. Cu această ocazie, am pregătit o selecție de felicitări și urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie.
