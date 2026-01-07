Diana Dumitrescu, CEO, InnovX: Companiile din programul MoonShotX au acces la pieţe noi, la interlocutori importanţi care le aduc informaţii la care altfel nu ar putea ajunge

00:15

Centrul de servicii de la Bucureşti al Procter & Gamble susţine opera­ţi­u­nile de IT pentru mai bine de 125 de fabrici din toată lumea, fiind unul dintre cele mai importante huburi de profil pentru grupul american care are afaceri de peste 84 mld. dolari anual, brandurile sale (printre care se nu­mără Ariel, Pampers, Gillette şi Pantene) fiind realizate şi apoi vândute la nivel mondial. Conform datelor ZF, aproape 700 de angajaţi lucrează în acest centru din Bucureşti.