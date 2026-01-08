superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Sabina Hogaş, 15 ani, scrimă: Am urcat în clasament şi astfel m-am calificat la Campionatul European şi la cel Mondial din 2026

19:30

Motorola, brandul american de telefoane resuscitat de grupul chinez Lenovo, a anunţat una dintre cele mai mari schimbări strategice din ultimii ani în cadrul evenimentului Lenovo Tech World de la CES (Consumer Electronics Show) 2026 – cel mai mare eveniment de tehnologie la nivel global care are loc anual la început de ianuarie în Las Vegas, SUA. Compania intră oficial pe piaţa telefoanelor pliabile de format mare cu modelul motorola razr fold şi lansează totodată un nou segment ultra-premium prin gama motorola signature. Lansările sunt susţinute de o nouă arhitectură de inteligenţă artificială unificată, dezvoltată în colaborare cu compania-mamă Lenovo. Până acum, Motorola era prezent doar pe segmentul smartphone-urilor pliabile pe verticală – tip „clamshell”.