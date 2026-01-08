La ce mai sunt bune medicamentele pentru slăbit? „Recâştigarea greutăţii după întreruperea medicaţiei este frecventă şi rapidă”
Ziarul Financiar, 8 ianuarie 2026 18:30
La ce mai sunt bune medicamentele pentru slăbit? „Recâştigarea greutăţii după întreruperea medicaţiei este frecventă şi rapidă”
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
18:45
TENDINŢE. Retailerii se întrec în promoţii şi reduceri mai agresive şi mai timpurii decât oricând în încercarea de a-i aduce pe români în magazine. Le iese sau oamenii sunt mai preocupaţi de câţi bani trebuie să scoată din buzunar pentru impozite? # Ziarul Financiar
În a doua zi din noul an, pe 2 ianuarie 2026, aplicaţia brandului Zara, unul dintre cele mai puternice branduri de modă din lume, şi-a întâmpinat vizitatorii cu un mesaj mare şi clar: „De la ora 21:00 începe perioada de reduceri“, perioadă care în offline a demarat în dimineaţa următoare, când s-au deschis magazinele. Promoţiile, care sunt în continuare în vigoare până pe 14 ianuarie, depăşesc în unele cazuri 40%.
18:45
18:45
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:15
Ştefan Stavrositu, CEO al BCR Asigurări de Viaţă: Consider că anul 2026 va fi un an al stabilităţii şi al consolidării încrederii. Mediul de business din România va continua să evolueze, iar inovaţia, digitalizarea şi sustenabilitatea vor merge mână în mână cu nevoia de echilibru şi predictibilitate # Ziarul Financiar
Anul 2026 va avea în prim-plan stabilitatea şi consolidarea încrederii, iar mediul de business din România va continua să evolueze, şi sustenabilitatea, inovaţia şi digitalizarea vor conta pentru echilibrul şi predictibilitatea businessului, consideră Ştefan Stavrositu, CEO al BCR Asigurări de Viaţă.
18:15
18:00
18:00
Acum 2 ore
17:45
17:45
Raul Ciungu-Iordate, country manager pentru România la Pepco: Ne aşteptăm ca 2026 să fie un an de consolidare pentru retailul românesc. Consumatorii vor fi tot mai atenţi # Ziarul Financiar
Anul 2026 va marca o consolidare a retailului autohton în contextul în care consumatorii vor fi tot mai prudenţi în achiziţii şi, totodată, tot mai exigenţi. Chiar şi aşa, unii comercianţi vor continua să se extindă, este cazul grupului polonez Pepco, care este cunoscut pentru preţurile sale mici. Iar într-o perioadă marcată de incertitudine şi de prudenţă, preţul este un argument tot mai important pentru consumator.
17:30
Ce spun liderii din agrobusiness despre 2026: Liviu Dobre - Agricover Holding, Grigore Horoi - Agricola, Giampaolo Manzonetto - Caroli România, Radu Voinea - Alcedo, Sergii Kharin, - Corteva Agriscience, Szabolcs Héjja - Poultry Investment, Ioan Enoiu - Naturevo, Marius Şari - Sitemani, Vlad Popescu - Norofert, Aurel Simion - Avi-Giis # Ziarul Financiar
Liderii din agrobusiness nu şi-au pierdut speranţa că lucrurile se vor îmbunăţăţi în timp, însă spun că 2026 va fi un an provocator pentru sector. Chiar dacă pentru fermieri zăpada, mult aşteptată, oferă premise mai bune pentru culturile agricole şi un strop de încredere pentru sezonul care urmează, se simt încă presiunea pe costuri, lipsa lichidităţilor şi incoerenţa politicilor agricole, atât la nivel european, cât şi naţional, care vor continua să afecteze piaţa.
17:30
Acum 4 ore
16:45
Cel mai puternic an pentru consolidarea bancară. În urma finalizării unor tranzacţii în anul 2025 dispar din statistici OTP Bank, Alpha Bank, First Bank, dar şi Aedificium Banca pentru Locuinţe # Ziarul Financiar
Consolidarea sectorului bancar românesc a continuat în anul 2025, prinzând viteză, după terminarea proceselor de integrare&fuziune în cazul a trei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii (M&A-mergers&acquisitions) în banking, respectiv preluarea OTP de către Banca Transilvania, fuziunea UniCredit cu Alpha Bank şi absorbţia First Bank de către Intesa Sanpaolo. Astfel, OTP Bank, Alpha Bank şi First Bank dispar din statistici. Şi Aedificium Banca pentru Locuinţe a fost radiată în 23 iunie 2025, potrivit BNR.
16:30
Planul B al Ministerului Energiei pentru liberalizarea preţului gazelor: Ieşirea graduală din schema de ajutorare. Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Luăm în calcul un scenariu în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, ca să nu se întâmple ca la energie electrică anul trecut, când brusc s-au dublat preţurile la consumatorul final # Ziarul Financiar
16:30
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a făcut pe Facebook bilanţul ministerului la finalul lui 2025: 3,5 mld. lei pentru CNAS, a început plata bonificaţiilor de 3% pentru IMM-uri, încasări bugetare peste estimări, limitarea cheltuieilor şi transferul unor sume din PNRR din împrumuturi în granturi. ”Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei” # Ziarul Financiar
16:30
16:15
16:15
Bulgaria a trecut de la 1 ianuarie 2026 de la leva la euro, un proces pregătit de vecinii României de la sud pe parcursul întregului an 2025
16:15
16:00
15:15
„Cenuşăresele“sistemului medical. Cât de greu găsesc pacienţii decontare pentru servicii de stomatologie, psihologice sau de recuperare medicală. „CNAS decontează o bucăţică mică şi noi trebuie să facem minuni“, spune Claudia Diaconu, fizioterapeut, fondatoarea clinicii de recuperare Kinetoconsult din Bucureşti # Ziarul Financiar
Modul în care funcţionează decontarea prin Casa de Asigurări de Sănătate în trei domenii: recuperare medicală, stomatologie, servicii de psihologie, împinge tot mai mult aceste servicii spre zona privată, ceea ce lasă pacienţii fie fără tratamente, fie fără bani.
15:15
15:15
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a trecut în revistă pe Facebook un bilanţ al activităţii ministerului la finalul anului trecut: 3,5 mld. lei pentru CNAS, a început plata bonificaţiilor de 3% pentru IMM-uri, încasărui bugetare peste estimări, limitarea cheltuieilor şi transferul unor sume din PNRR din împrumuturi în granturi # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:45
Cine este tânărul de 24 de ani din Timişoara care vrea să cucerească piaţa internaţională cu Synthesis, o bicicletă electrică hibrid pe care a construit-o de la zero încă din timpul facultăţii. „Primul impact, atunci când vezi bicicleta pe stradă, mi-am dorit să fie: WOW, cât de tare arată” # Ziarul Financiar
14:15
14:15
Ce a declarat Nevena Krasteva, redactor-şef al SeeNews despre trecerea Bulgariei la euro # Ziarul Financiar
Bulgaria a trecut de la 1 ianuarie 2026 de la leva la euro, un proces pregătit de vecinii României de la sud pe parcursul întregului an 2025
13:15
Tudor Ciuleanu, CEO al RebelDot: Am crescut businessul cu 50% în 2025, până la 21-22 mil. euro. În 2026 pariem pe AI şi vizăm o cifră de afaceri de 30 mil. euro. Începem să avem şi proiecte locale # Ziarul Financiar
RebelDot Solutions, dezvoltatorul software înfiinţat în 2018 la Cluj-Napoca, traversează o perioadă de expansiune accelerată, anul 2025 aducând o creştere de 50% a businessului faţă de anul precedent, până la 21-22 milioane de euro, în condiţiile în care compania face tranziţia de la statutul de furnizor de servicii de outsourcing la cel de partener de inovaţie.
13:15
ZF Live. Ştefan Popescu, analist de politică externă: România trebuie să-şi găsească ancore economice în afara spaţiului european, complementar Uniunii Europene, nu în opoziţie cu aceasta # Ziarul Financiar
România are nevoie de o schimbare de paradigmă în politica sa externă economică, într-un context internaţional marcat de instabilitate geopolitică, repoziţionări strategice şi presiuni economice asupra Uniunii Europene, susţine Ştefan Popescu, analist de politică externă. Soluţia, în opinia sa, constă în diversificarea relaţiilor economice şi identificarea unor ancore complementare în afara spaţiului european.
13:00
13:00
Acum 8 ore
12:15
12:00
Gen Z Trends. Rezoluţia de Anul nou? Un job nou! De ce pierzi tu ca angajator încă un Gen Z din echipă, deşi salariul pe care îl oferi este decent iar în toată lumea este furtună? „Senzaţia că nu contez este un motiv serios de a pleca.“ # Ziarul Financiar
„Dacă simţi că te afli într-o roată de hamster în acest moment, încercând să faci tot ce-ţi stă în putinţă pentru a reţine generaţia Z şi nu ajungi nicăieri, nu eşti singur. Şi poate că ai ajuns în punctul în care nici măcar nu mai vrei să încerci. Te înţeleg. La urma urmei, chiar şi acum, în timp ce planifici petrecerea de sărbători a companiei şi te pregăteşti să intri în noul an, 46% dintre angajaţii tăi din Generaţia Z sunt gata să-şi dea demisia. Aşadar, este uşor de înţeles frustrarea ta“, se arată într-un articol prublicat de Forbes la finalul anului trecut. Desigur, procentul de 46% este semnificativ, iar el vine în urma realizării unui studiu pe circa 1.000 de respondenţi, deci ar fi puţin exagerat să vorbim de o tendinţă.
12:00
11:45
11:15
Bursă. În primele nouă luni din 2025, contribuţiile virate în Pilonul II au totalizat 16,7 miliarde de lei, cu circa 27% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. Contribuţia medie lunară a ajuns la aproximativ 411 lei, faţă de 384 de lei la finalul lui 2024 # Ziarul Financiar
Un român a acumulat în contul său de pensie privată obligatorie Pilon II 3,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 650.000 de euro, cea mai mare sumă individuală raportată în sistem, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
11:00
11:00
Acum 12 ore
10:45
10:45
10:30
Gen Z. Angajatorii spun că este important echilibrul între dinamism şi stabilitate, dar de la vorbe la fapte este cale lungă. Ce vor de fapt angajaţii? # Ziarul Financiar
Cele mai multe organizaţii sunt conştiente de faptul că trebuie să asigure un echilibru între dinamism şi stabilitate, dar datele arată că deşi angajtorii ştiu acest lucru, puţini sunt cei care chiar iau măsurile necesare. Datele din studiul Deloitte Global Human Capital Trends 2025 arată astfel că la nivelul anului 2025, 72% dintre organizaţii erau conştiente că trebuie să se reinventeze astfel încât să atragă şi să menţină talente, dar numai 6% fac progrese reale pe acest drum.
10:30
Gez Z Trends. Rezoluţia de Anul nou? Un job nou! De ce pierzi tu ca angajator încă un Gen Z din echipă, deşi salariul pe care îl oferi este decent iar în toată lumea este furtună? „Senzaţia că nu contez este un motiv serios de a pleca.“ # Ziarul Financiar
„Dacă simţi că te afli într-o roată de hamster în acest moment, încercând să faci tot ce-ţi stă în putinţă pentru a reţine generaţia Z şi nu ajungi nicăieri, nu eşti singur. Şi poate că ai ajuns în punctul în care nici măcar nu mai vrei să încerci. Te înţeleg. La urma urmei, chiar şi acum, în timp ce planifici petrecerea de sărbători a companiei şi te pregăteşti să intri în noul an, 46% dintre angajaţii tăi din Generaţia Z sunt gata să-şi dea demisia. Aşadar, este uşor de înţeles frustrarea ta“, se arată într-un articol prublicat de Forbes la finalul anului trecut. Desigur, procentul de 46% este semnificativ, iar el vine în urma realizării unui studiu pe circa 1.000 de respondenţi, deci ar fi puţin exagerat să vorbim de o tendinţă.
10:30
10:15
10:15
Bursă. ZF Index te învaţă să investeşti: cheltuielile zilnice – motorină, alimente, credite, servicii medicale – se pot transforma în investiţii. O maşină luată pe credit susţine creşterea Băncii Transilvania şi a Petrom. Lapte rece şi roşu în gât? DN Agrar, MedLife, Antibiotice. Ouă fierte la aragaz? Agroland, Transgaz, Romgaz # Ziarul Financiar
ZF Index porneşte de la o idee simplă: investiţiile nu sunt despre „ponturi“, ci despre educaţie, răbdare şi înţelegerea legăturii dintre economia de zi cu zi şi companiile listate la bursă. Nu este consultanţă şi nu este o recomandare de a cumpăra anumite acţiuni, ci un exemplu prin care arătăm cum poate fi construit un portofoliu şi care sunt principiile de bază din spatele lui.
10:15
09:15
Bursă. Afaceri în creştere şi profit în scădere pentru Grup EM în primele nouă luni din 2025 # Ziarul Financiar
Grup EM (simbol bursier EM), grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, unde este inclusă şi Electromontaj, a înregistrat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri consolidată de 881,5 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de perioada similară din 2024, susţinută de dinamica proiectelor din infrastructura energetică.
08:15
Bursă. Cel mai mare ETF de la bursă a încheiat 2025 cu 32.000 de investitori şi active de circa 780 mil. lei, în urcare cu 74% # Ziarul Financiar
ETF BET Patria-TradeVille (simbol bursier TVBETETF), primul şi cel mai mare ETF (fond tranzacţionat la bursă) de pe piaţa locală de capital, a înregistrat la finele anului 32.336 de investitori, cea mai mare parte din mediul de retail.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Start-up-ul Vatis Tech a lansat un produs nou - BrewBrand, o platformă AI pentru construirea brandului personal pe LinkedIn. „Vrem să găsim product-market fit în următoarele 6 luni. Am atras primii 20 de clienţi fără buget de marketing“ # Ziarul Financiar
Adrian Ispas, fondatorul start-up-ului Vatis Tech, cunoscut pentru tehnologia sa de recunoaştere vocală, a lansat recent un nou produs denumit BrewBrand, o platformă bazată pe inteligenţă artificială dedicată exclusiv profesioniştilor care vor să îşi construiască un brand personal pe reţeaua LinkedIn. Proiectul a apărut ca un „spin-off“ din activitatea Vatis Tech, după ce echipa a observat că o parte semnificativă dintre clienţii de marketing foloseau tehnologia de transcriere pentru a reutiliza conţinutul video în postări text. În doar două luni de la lansare, BrewBrand a atras aproximativ 20 de clienţi plătitori fără nicio investiţie în marketing.
Acum 24 ore
02:00
Platforma britanică de e-commerce Swap a ridicat 100 de milioane de dolari la şase luni după o rundă de 40 de milioane de dolari # Ziarul Financiar
Platforma de e-commerce Swap Commerce a ridicat 100 de milioane de dolari într-o rundă Series C co-condusă de DST Global şi ICONIQ, la doar şase luni după ce atrăsese 40 de milioane de dolari într-o rundă Series B condusă de ICONIQ.
00:15
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.