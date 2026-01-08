Cel mai mare club rural de fotbal din Ungaria, vândut către un investitor britanic
Ziarul Financiar, 9 ianuarie 2026 00:15
Ziarul Financiar, 9 ianuarie 2026
• • •
Nicolas Richard, Engie România: Poporul român este rezilient. Pentru noi a fost foarte important să fim siguri, deoarece atunci când investim vedem viitorul de peste 40 de ani. În mod cert, vor exista crize, vor exista perioade bune şi mai slabe # Ziarul Financiar
Unul dintre elementele cheie care au contat atunci când Gaz de France, devenită ulterior Engie, a intrat pe piaţa din România a fost rezilienţa oamenilor şi dorinţa acestora de a inova, explică Nicolas Richard (foto), CEO-ul Engie România.
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se laudă: „Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei” # Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (foto), s-a lăudat pe reţelele de socializare: “Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei”. Cum a făcut-o, el nu spune. Reţelele de socializare au ajuns o binecuvântare pentru toţi fricoşii politici. Pentru că, în conferinţele tradiţionale de presă, mereu va fi un ziarist care să-ţi pună o întrebare incomodă. Pe reţelele de socializare oamenii nu pun întrebări, iar, dacă o fac, nu eşti obligat să dai răspunsul.
Noul guvern de la Praga vrea să modifice constituţia pentru a consolida coroana cehă ca mijloc legal de plată al ţării şi a garanta dreptul de utilizare a numerarului, nu doar a cardurilor. Ce se află în spatele acestui angajament şi se va concretiza el oare? se întreabă Deutsche Welle.
ZF Tech Day. Ioan Constantin, Orange România: Nevoia de specialişti în securitate cibernetică rămâne foarte mare. Am trecut de la oameni autodidacţi care învăţau de pe internet la programe de master în universităţile tehnice din România # Ziarul Financiar
♦ Majoritatea universităţilor tehnice mari din România oferă acum programe de licenţă şi master în securitate cibernetică ♦ Orange România susţine trei competiţii: Unbreakable România, The Romanian Cyber Security Challenge şi Olimpiada Naţională de Securitate Cibernetică.Nevoia de specialişti în securitate cibernetică rămâne în continuare foarte mare în România, iar ecosistemul de educaţie a trecut printr-o transformare radicală în ultimii ani - de la profesionişti autodidacţi care învăţau din resurse găsite pe internet la programe structurate de licenţă şi master în majoritatea universităţilor tehnice şi competiţii internaţionale susţinute de companii private.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Sandu, ACAROM: Cererea pentru maşinile produse în România la nivel european a ţinut producţia din 2025 la un nivel apropiat de 2024. Producţia de componente este la fel, similară # Ziarul Financiar
România şi-a consolidat poziţia de al şaselea producător de automobile din Uniunea Europeană în 2025, depăşind ţări cu tradiţie în industria auto precum Italia. Producţia de vehicule a atins aproape 506.000 de unităţi în primele 11 luni ale anului, conform datelor furnizate de Adrian Sandu, secretar general al ACAROM, Asociaţia Constructorilor de Automobile din România.
ZF Private Health. OCH Constanţa, cel mai mare spital privat din Dobrogea: Vom extinde policlinica şi investim peste un milion de euro într-o clinică de pediatrie # Ziarul Financiar
OCH Constanţa, cel mai mare spital privat din Dobrogea, are în plan o investiţie de un milion de euro într-o clinică de pediatrie dar şi în extinderea policlinicii existente şi ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 10-20%, după ce anul trecut a ajuns la 180 mil. lei.
Ministerul Agriculturii se reorganizează: 9 din 19 instituţii aflate în subordinea sa dispar şi circa 300 de funcţii de conducere sunt desfiinţate # Ziarul Financiar
Mai puţine denumiri complicate de instituţii, mai puţini şefi, dar nu mai puţini angajaţi la final de zi în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
AJ Brand, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din regenerabile: Vrem un portofoliu propriu de proiecte de 100 MW # Ziarul Financiar
AJ BRAND a terminat anul trecut cu un business de 120 de milioane de euro, o creştere de aproape şase ori faţă de 2024, a comunicat compania pe profilul oficial de pe reţeaua LinkedIn.
Piaţa de birouri din Bucureşti iese din hibernare. Peste 100.000 mp vor fi livraţi în 2026, spaţii pentru circa 10.000 de corporatişti # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti se pregăteşte pentru o revenire în forţă în 2026, când Vastint, PPF Real Estate şi One United Properties vor livra peste 100.000 de metri pătraţi de spaţii moderne, suficienţi pentru aproximativ 10.000 de angajaţi, potrivit datelor centralizate de ZF.
Ford Otosan Craiova a produs peste 248.000 de vehicule în 2025, aproape cât în 2024. Puma rămâne în top 15 cele mai vândute modele din Europa şi pe 1 în UK # Ziarul Financiar
Uzina Ford Otosan din Craiova a înregistrat o producţie totală de 248.328 de vehicule în anul 2025, volum în scădere cu aproape 1% comparativ cu cele 250.481 de unităţi fabricate în anul precedent.
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov devine cel mai puternic investitor în solare din 2025. Cine mai e pe podium? # Ziarul Financiar
Circa 1.200 MW de proiecte solare de mari dimensiuni au devenit funcţionale anul trecut. Două companii din Israel au fost artizanele celei mai mari investiţii realizate anul trecut, parcul solar Răteşti (Argeş) de 131 MW.
Business sportiv. Ce evenimente sportive de nivel internaţional va găzdui România în acest an? Cluj-Napoca va fi principalul oraş din ţară care va găzdui cele mai multe competiţii sportive # Ziarul Financiar
România nu este, în general, o destinaţie pentru găzduirea unor mari competiţii sportive de nivel internaţional, însă în ultimii ani lucrurile au început să se mişte într-o direcţie bună. Cu toate că nu există o infrastructură sportive foarte bine dezvoltată care să atragă astfel de evenimente, federaţiile locale şi alţi actori din piaţă reuşesc să atragă câteva evenimente sportive de nivel internaţional care pun uşor, uşor România pe harta mondială.
Noi reguli de eşalonare la ANAF: eşalonarea simplificată se opreşte la 400.000 de lei, iar pentru sume mai mari acţionarii garantează personal # Ziarul Financiar
Pachetul 2 de măsuri fiscale care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie aduce modificări importante în relaţia firmelor cu ANAF, una dintre cele mai sensibile fiind schimbarea regulilor privind eşalonarea la plată a datoriilor fiscale.
De ce râvneşte America la petrolul venezuelean deşi pompează mai mult ţiţei decât orice altă ţară? Planul echipei Trump de a domina industria petrolieră venezueleană este privit cu scepticism de giganţii petrolieri şi legislatorii americani # Ziarul Financiar
De ce cred preşedintele Trump şi oficialii americani că rafinăriile americane au nevoie de ţiţei venezuelean când SUA pompează mai mult petrol decât orice altă ţară?
Americanii de la CrowdStrike, prezenţi şi în România, cumpără start-up-ul de securitate a identităţii SGNL într-o tranzacţie de 740 mil. dolari pentru a contracara atacurile AI # Ziarul Financiar
Gigantul american CrowdStrike, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de securitate cibernetică la nivel global, prezent şi pe piaţa din România cu o echipă de peste 270 de angajaţi, a anunţat achiziţia start-up-ului de management al identităţii SGNL, într-o tranzacţie evaluată la aproape 740 de milioane de dolari, scrie CNBC. Mişcarea strategică vizează fortificarea platformei sale de securitate în cloud – numită Falcon, în contextul în care inteligenţa artificială a intensificat sofisticarea atacurilor cibernetice, compania urmărind o mai bună gestionare a accesului şi a riscurilor în timp real. Finalizarea tranzacţiei este aşteptată în primul trimestru al anului fiscal 2027.
Ce cred liderii grupului Vodafone despre ce va fi în 2026: AI trece de la experiment la operaţiuni zilnice, reţelele prin satelit aduc internet în zonele îndepărtate, iar suveranitatea datelor devine prioritate pentru companii # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială (AI) va face tranziţia de la experiment la implementare masivă în operaţiunile zilnice ale companiilor în 2026, în timp ce reţelele bazate pe satelit vor aduce internet de încredere în cele mai îndepărtate zone, iar suveranitatea datelor devine o prioritate strategică pentru organizaţii, anticipează liderii Vodafone Group într-o serie de predicţii pentru anul care tocmai a început, publicate pe site-ul grupului.
Care este relaţia românilor cu aurul, care a înregistrat o creştere spectaculoasă în acest an? Chiar dacă în ultima decadă românii au început să investească şi în alte instrumente, gen cripto-monede sau titluri de stat, aurul rămâne mijlocul preferat pentru menţinerea valorii prin ani # Ziarul Financiar
Motorola atacă segmentul de telefoane pliabile - „fold”. Compania a prezentat o nouă gamă de smartphone-uri ultra-premium la CES 2026, alături de o platformă unificată de AI dezvoltată cu Lenovo # Ziarul Financiar
Motorola, brandul american de telefoane resuscitat de grupul chinez Lenovo, a anunţat una dintre cele mai mari schimbări strategice din ultimii ani în cadrul evenimentului Lenovo Tech World de la CES (Consumer Electronics Show) 2026 – cel mai mare eveniment de tehnologie la nivel global care are loc anual la început de ianuarie în Las Vegas, SUA. Compania intră oficial pe piaţa telefoanelor pliabile de format mare cu modelul motorola razr fold şi lansează totodată un nou segment ultra-premium prin gama motorola signature. Lansările sunt susţinute de o nouă arhitectură de inteligenţă artificială unificată, dezvoltată în colaborare cu compania-mamă Lenovo. Până acum, Motorola era prezent doar pe segmentul smartphone-urilor pliabile pe verticală – tip „clamshell”.
TENDINŢE. Retailerii se întrec în promoţii şi reduceri mai agresive şi mai timpurii decât oricând în încercarea de a-i aduce pe români în magazine. Le iese sau oamenii sunt mai preocupaţi de câţi bani trebuie să scoată din buzunar pentru impozite? # Ziarul Financiar
În a doua zi din noul an, pe 2 ianuarie 2026, aplicaţia brandului Zara, unul dintre cele mai puternice branduri de modă din lume, şi-a întâmpinat vizitatorii cu un mesaj mare şi clar: „De la ora 21:00 începe perioada de reduceri“, perioadă care în offline a demarat în dimineaţa următoare, când s-au deschis magazinele. Promoţiile, care sunt în continuare în vigoare până pe 14 ianuarie, depăşesc în unele cazuri 40%.
Ştefan Stavrositu, CEO al BCR Asigurări de Viaţă: Consider că anul 2026 va fi un an al stabilităţii şi al consolidării încrederii. Mediul de business din România va continua să evolueze, iar inovaţia, digitalizarea şi sustenabilitatea vor merge mână în mână cu nevoia de echilibru şi predictibilitate # Ziarul Financiar
Anul 2026 va avea în prim-plan stabilitatea şi consolidarea încrederii, iar mediul de business din România va continua să evolueze, şi sustenabilitatea, inovaţia şi digitalizarea vor conta pentru echilibrul şi predictibilitatea businessului, consideră Ştefan Stavrositu, CEO al BCR Asigurări de Viaţă.
Raul Ciungu-Iordate, country manager pentru România la Pepco: Ne aşteptăm ca 2026 să fie un an de consolidare pentru retailul românesc. Consumatorii vor fi tot mai atenţi # Ziarul Financiar
Anul 2026 va marca o consolidare a retailului autohton în contextul în care consumatorii vor fi tot mai prudenţi în achiziţii şi, totodată, tot mai exigenţi. Chiar şi aşa, unii comercianţi vor continua să se extindă, este cazul grupului polonez Pepco, care este cunoscut pentru preţurile sale mici. Iar într-o perioadă marcată de incertitudine şi de prudenţă, preţul este un argument tot mai important pentru consumator.
Ce spun liderii din agrobusiness despre 2026: Liviu Dobre - Agricover Holding, Grigore Horoi - Agricola, Giampaolo Manzonetto - Caroli România, Radu Voinea - Alcedo, Sergii Kharin, - Corteva Agriscience, Szabolcs Héjja - Poultry Investment, Ioan Enoiu - Naturevo, Marius Şari - Sitemani, Vlad Popescu - Norofert, Aurel Simion - Avi-Giis # Ziarul Financiar
Liderii din agrobusiness nu şi-au pierdut speranţa că lucrurile se vor îmbunăţăţi în timp, însă spun că 2026 va fi un an provocator pentru sector. Chiar dacă pentru fermieri zăpada, mult aşteptată, oferă premise mai bune pentru culturile agricole şi un strop de încredere pentru sezonul care urmează, se simt încă presiunea pe costuri, lipsa lichidităţilor şi incoerenţa politicilor agricole, atât la nivel european, cât şi naţional, care vor continua să afecteze piaţa.
Cel mai puternic an pentru consolidarea bancară. În urma finalizării unor tranzacţii în anul 2025 dispar din statistici OTP Bank, Alpha Bank, First Bank, dar şi Aedificium Banca pentru Locuinţe # Ziarul Financiar
Consolidarea sectorului bancar românesc a continuat în anul 2025, prinzând viteză, după terminarea proceselor de integrare&fuziune în cazul a trei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii (M&A-mergers&acquisitions) în banking, respectiv preluarea OTP de către Banca Transilvania, fuziunea UniCredit cu Alpha Bank şi absorbţia First Bank de către Intesa Sanpaolo. Astfel, OTP Bank, Alpha Bank şi First Bank dispar din statistici. Şi Aedificium Banca pentru Locuinţe a fost radiată în 23 iunie 2025, potrivit BNR.
Planul B al Ministerului Energiei pentru liberalizarea preţului gazelor: Ieşirea graduală din schema de ajutorare. Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Luăm în calcul un scenariu în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, ca să nu se întâmple ca la energie electrică anul trecut, când brusc s-au dublat preţurile la consumatorul final # Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a făcut pe Facebook bilanţul ministerului la finalul lui 2025: 3,5 mld. lei pentru CNAS, a început plata bonificaţiilor de 3% pentru IMM-uri, încasări bugetare peste estimări, limitarea cheltuieilor şi transferul unor sume din PNRR din împrumuturi în granturi. ”Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei” # Ziarul Financiar
Bulgaria a trecut de la 1 ianuarie 2026 de la leva la euro, un proces pregătit de vecinii României de la sud pe parcursul întregului an 2025
