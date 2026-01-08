Xiaomi lansează precomenzi pentru o versiune îmbunătățită a sedanului electric SU7
Profit.ro, 8 ianuarie 2026 10:50
Într-un demers menit să revigoreze vânzările celui mai popular model EV al companiei pe o piață chineză extrem de competitivă, Xiaomi a anunțat lansarea precomenzilor pentru o versiune actualizată a sedanului electric SU7, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Acum 30 minute
10:50
În următoarele zile, vremea va fi deosebit de rece și va ninge, în București.
10:50
Acum o oră
10:40
Potrivit datelor INS, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 4,8% în noiembrie 2025, față de luna similară din 2024, iar comparativ cu luna anterioară s-au majorat cu 0,3%.
10:30
Studiu de caz: Cum să evitați capcanele juridice care falimentează IMM-urile.
10:30
Spotify lansează noi instrumente pentru podcasturi video și simplifică monetizarea pentru creatori # Profit.ro
Spotify extinde programul de monetizare pentru creatori și lansează noi instrumente dedicate podcasturilor video, într-un efort de a-și consolida poziția într-o piață extrem de competitivă, dominată de jucători precum YouTube și Netflix, relatează Reuters.
Acum 2 ore
10:10
Din cauza ninsorilor, autoritățile au închis școli sau organizat cursuri online în 15 județe.
10:10
Președintele Donald Trump și-a intensificat retorica în jurul dorinței sale de a prelua Groenlanda, mai ales după capturarea lui Nicolás Maduro.
09:50
Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că rata șomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025.
09:40
Cum te pregătești pentru iarnă cu o mașină electrică, de la precondiționare la strategii de încărcare # Profit.ro
Iarna schimbă regulile jocului pentru orice mașină electrică.
Acum 4 ore
09:10
Zăpada și gheața au continuat să provoace haos în mai multe părți ale Europei, blocând zborurile și îngreunând traficul rutier, astfel că aproximativ 1.000 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea în aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul se străduia să curețe zăpada de pe piste, scrie The Guardian, citând mai multe agenții de presă.
09:10
Vinul zilei: un vin alb obținut din soiul Grillo, cu arome de citrice, kaki, pere de vară și ierburi aromate. Un vin proaspăt și echilibrat, ideal alături de legume la grătar, paste cu fructe de mare sau pește spadă la cuptor # Profit.ro
Propunerea noastră de azi, Mandrarossa Grillo 2024, este un vin alb expresiv din Sicilia, obținut din soiul autohton Grillo.
08:50
Pact în industria auto pentru software open-source, pentru a accelera dezvoltarea și a reduce costurile # Profit.ro
VDA, asociația germană a industriei auto, a anunțat că peste 30 de companii din întreg lanțul de aprovizionare al industriei auto au convenit să colaboreze în cadrul unei inițiative de software open-source, cu scopul de a dezvolta generația următoare de automobile și de a reduce costurile.
08:30
Donald Trump a stabilit că bugetul militar pentru anul viitor ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă o mărire cu 50% față de anul în curs.
08:20
Potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat, inflația din zona euro s-a situat la 2% în luna decembrie.
08:10
Omniasig, parte a grupului Vienna Insurance Group (Austria), a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație pentru asigurarea Aeroportului Iași împotriva mai multor riscuri.
08:00
FOTO Poveste de succes după reclasificare. Oana Voicu, Director General Hotel Peștera: A crescut numărul de turiști străini. Am închis 2025 cu peste 70% grad de ocupare. Și 2026 se anunță un an bun # Profit.ro
Hotelul Peștera, prima unitate de cazare de cinci stele din județul Dâmbovița, a încheiat 2025 cu peste 70% grad de ocupare, sărbători la capacitate maximă, prețuri stabile și cerere constantă pe segmentul de lux. 2026 se anunță, de asemenea, a fi un an bun, potrivit managementului hotelului.
07:50
Dacia, nou record în Germania. Bigster - cel mai vândut model al mărcii și lider în segmentul C-SUV # Profit.ro
Dacă în Franța vânzările Dacia au fost puternic afectate de schimbările din gamă, în Germania situația mărcii a fost una extrem de bună, în anul care tocmai s-a încheiat, cu vânzări record, relevă analiza Profit.ro.
07:40
România pregătește concesionarea de terenuri agricole de stat pentru energie regenerabilă # Profit.ro
Agenția Domeniilor Statului (ADS) din cadrul Ministerului Agriculturii pregătește elaborarea legislației și punerea la punct a infrastructurii tehnice necesare pentru concesionarea de terenuri agricole neproductive din patrimoniul său în vederea implementării de proiecte de construire de centrale de producție de energie regenerabilă pe aceste amplasamente, conform datelor Profit.ro.
07:30
FOTO Renault lansează un SUV de mari dimensiuni, cu nume istoric, dezvoltat împreună cu Geely # Profit.ro
Producătorul francez Renault va lansa un nou SUV „distinctiv”, pentru piețele internaționale, numit Filante. Mașina va fi parte din International Game Plan 2027 și va fi produsă în Coreea de Sud, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:30
FOTO Investiție în România. PPC dă drumul planului de construcție de centre de stocare la stațiile sale de transformare # Profit.ro
Grupul grec Public Power Corporation (PPC), care a preluat în 2023 principalele operațiuni românești ale italienilor de la Enel, vrea să construiască un sistem de stocare în baterii a energiei produse din surse regenerabile la stația sa de transformare din Căciulați (Ilfov), parte a planului companiei de a-și monta instalații de stocare în rețelele de distribuție pe care le operează în România, anunțat de Profit.ro.
07:20
Contract gigant pe masă, de peste 20 miliarde lei, pentru spații servicii pe mai multe autostrăzi # Profit.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inițiat o licitație pentru concesiune de servicii în scopul utilării/dotării, operării și întreținerii spațiilor pentru servicii aflate pe Autostrada A1, DEx12, Autostrada A7 și Autostrada A0.
Acum 6 ore
07:10
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech, producător de piese și echipamente de precizie pentru mașini industriale și tehnologice, a intrat în România, arată date analizate de Profit.ro.
07:10
ANAF chemat în ajutor. Guvernul schimbă controalele pe case de marcat la firmele de transport rutier - Dacă constată sume încasate nejustificat, ISCTR va ridica numerele de înmatriculare și va chema ANAF în ajutor # Profit.ro
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) va ridica plăcuțele cu numere de înmatriculare și va chema ANAF pentru a aplica sancțiuni în cazul în care constată, la controale vizând dotarea și utilizarea caselor de marcat, sume încasate nejustificat de către un operator economic de transport rutier, relevă datele Profit.ro.
06:10
CFR Călători semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:30
Președintele american, Donald Trump, a semnat o proclamație prin care retrage Statele Unite din 35 de organizații care nu țin de Organizația Națiunilor Unite și din 31 de entități ale ONU care „funcționează contrar intereselor naționale ale SUA”.
00:20
FOTO Tranzacție surpriză în România - Proeminent antreprenor israelian, având Crucea de Cavaler a Ordinului de Merit al Ungariei, preia un distribuitor român de echipamente și consumabile de laborator # Profit.ro
BATM Advanced Communications, furnizor israelian de infrastructură de rețea, securitate cibernetică și tehnologii de diagnostic, a vândut distribuitorul de echipamente și consumabile de laborator AMS 2000 Trading Impex, cu sediul la București și circa 100 de angajați, într-o tranzacție evaluată la aproape 24 de milioane de dolari.
00:20
Ministerul Energiei s-a înțeles cu Compania Națională Poșta Română să închirieze fostul ″cartier general″ al acesteia, de pe Bulevardul Dacia nr. 140 din București, și să-și mute sediul acolo, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Omul de televiziune Andreea Esca, prezentatoarea știrilor Pro TV, și-a înființat o firmă având ca obiect activități de design industrial și vestimentar, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Primele vești proaste din industria auto: Producția Ford Craiova are o cădere importantă # Profit.ro
Uzina Ford Otosan din Craiova a încheiat anul 2025 cu o scădere importantă, în decembrie, și nu a reușit să-și depășească performanța din 2024, la nivelul întregului an. Este prima veste neplăcută din industria auto românească, fiind de așteptat ca Dacia să transmită un mesaj similar, conform datelor Profit.ro.
00:10
ULTIMA ORĂ VIDEO Sunt panicați: Întâlnire de taină a bancherilor centrali. Dominația dolarului se încheie. Țările vând titluri de stat americane în ascuns. Scenariu rău pentru fonduri de pensii. Europa – în cea mai proastă poziție # Profit.ro
Într-un orizont de timp care se comprimă, oficialii care au răspunderea stabilității financiare în cele mai importante țări occidentale se pregătesc de administrarea unei crize, spune fostul ministru de finanțe elen Yanis Varoufakis, după întoarcerea de la o întrunire a Băncii Reglementelor Internaționale, în mesajul văzut de Profit.ro.
00:10
Digi și-a doborât recordul, prăbușind Vodafone - campion absolut la portabilitate al 5-lea an consecutiv, în Spania. A “furat” de la concurență milioane de abonați și a transformat piața. La polul opus - Vodafone, cu cifre devastatoare # Profit.ro
Digi a fost și în 2025 liderul incontestabil în atragerea clienților prin portabilitatea numerelor în Spania, pentru al cincilea an consecutiv. Operatorul român de telecomunicații, care pregătește listarea subsidiarei spaniole, și-a doborât propriul record la portabilitate pe această piață, cu un câștig net de aproape 1 milion de linii noi în ultimul an, relevă datele analizate de Profit.ro.
7 ianuarie 2026
23:30
Scandal în Bulgaria după adoptarea euro. Plângeri privind comisioane și restricții ilegale. Banca Națională intervine împotriva băncilor # Profit.ro
Banca Națională a Bulgariei a intervenit după ce au apărut plângeri privind comisioane și restricții ilegale impuse de băncile din țară, imediat după adoptarea monedei euro, pentru schimbul de leva în euro.
22:20
ChatGPT a generat anularea unei căsătorii, în Olanda.
Acum 24 ore
22:10
Lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor fi reluate, după suspendarea pe perioada sărbătorilor de iarnă.
21:50
Artesana, producător de lactate artizanale, se pregătește să înceapă lucrările pentru a treia fabrică de lactate, în prima parte a anului.
21:40
Halucinant - 800.000 lei pentru un apartament cu 3 camere. Erori grave la calculul impozitelor pe locuință # Profit.ro
Erori halucinante la calculul impozitelor pe locuință: un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament de 3 camere.
21:20
Thomas Ingenlath, cel care și-a pus semnătura pe unele dintre cele mai populare modele Volvo ale generației actuale și care a plecat în 2017 să conducă Polestar, s-a întors pentru a face echipă cu Hakan Samuelsson.
21:10
FOTO Trump atacă NATO cu un mesaj în care își arată îndoiala că ar sări în sprijinul SUA # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, lansează un mesaj în care își arată îndoiala că NATO ar sări în sprijinul SUA în cazul unei agresiuni militare împotriva țării sale.
20:50
Experții criminaliști din orașul bulgar Șumen au identificat și arestat un bărbat în vârstă de 35 de ani care a încercat să plătească o băutură răcoritoare cu o bancnotă falsă de 50 de euro.
20:50
Aeronava președintelui Nicușor Dan, de la Paris, a aterizat în România.
20:30
NIL Tekstil, producător și distribuitor turc de textile pentru casă, intră pe piața românească.
20:00
O companie europeană face istorie: a lansat înaintea chinezilor prima baterie solid-state din lume. „De azi, motorul cu combustie devine irelevant!” # Profit.ro
Compania britanică Donat Lab a lansat oficial prima baterie cu electrolit solid din lume, în producție de serie. Performanța este cu atât mai importantă cu cât mai mulți producători mari din China pregătesc lansarea pe piață a acestui tip de baterii.
19:30
Eșec la Volvo. Noul CEO venit să salveze situația nu a reușit să câștige pe întreg anul. Compania, nevoită să raporteze o nouă scădere, generată de segmentul electric # Profit.ro
Chiar dacă luna decembrie a marcat o revenire a situației generale la Volvo, compania suedeză deținută de grupul chinez Geely a încheiat anul 2025 cu o scădere importantă, care se adaugă celei din urmă cu un an.
18:50
Municipiul Iași vrea să renunțe la cărbune drept combustibil pentru producția de energie termică și electrică și să treacă pe gaze naturale și hidrogen.
18:30
FOTO „Depunerile de excremente de păsări“ au afectat podul hobanat din Parcul Drumul Taberei. Reparații de peste 700.000 de euro # Profit.ro
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, a lansat o licitația publică pentru lucrări de reparații curente la podul hobanat din Parcul Drumul Taberei.
18:00
FOTO Pedepse pentru taxe plătite degeaba pe case, teren și mașini. Primarul Sectorului 2 cerut cercetarea disciplinară # Profit.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 2 pentru 'bâlbâiala' în afișarea sumelor diferite de plată pe anul 2026 pentru contribuabili.
17:40
Echipajele Dacia Sandriders aliniate la startul etapei a patra din Raliul Dakar au avut un parcurs foarte bun și, de această dată, n-au mai avut parte de ghinioane. Toate mașinile au accelerat la maxim și au câștigat puncte noi în clasamentul general.
17:20
Companiile energetice americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari pentru activele internaționale ale grupului rus Lukoil.
17:00
FOTO Bară la bară. Oamenii se întorc de la munte, aglomerație de mașini pe DN1. Poliția recomandă rute alternative # Profit.ro
Aglomerație de mașini pe DN1, pe sensul de mers de la munte spre Ploiești.
