E gata! Cine este cel mai valoros fotbalist din lume! Nu e Kylian Mbappe
Primasport.ro, 7 ianuarie 2026 13:30
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
13:30
13:30
FC Bihor atacă promovarea cu un fost jucător de la FCSB!
Acum o oră
13:20
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean # Primasport.ro
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean
13:20
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc” # Primasport.ro
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc”
Acum 2 ore
12:50
Ciprian Deac a primit prima ofertă după ce nu a fost luat în cantonament de CFR!
12:40
Cantonamentul din Antalya, decisiv pentru mai multe nume grele de la FCSB! Gigi Becali e gata să îi dea afară: „Comand numai eu” # Primasport.ro
Cantonamentul din Antalya, decisiv pentru mai multe nume grele de la FCSB! Gigi Becali e gata să îi dea afară: „Comand numai eu”
12:20
Incredibil unde a ajuns să joace Rivaldinho, la un an de la despărţirea de Farul: „Un nou capitol” # Primasport.ro
Incredibil unde a ajuns să joace Rivaldinho, la un an de la despărţirea de Farul: „Un nou capitol”
12:00
Manchester City a pus mâna pe noua senzaţie din Premier League şi sparge banca pentru a-l aduce! # Primasport.ro
Manchester City a pus mâna pe noua senzaţie din Premier League şi sparge banca pentru a-l aduce!
Acum 4 ore
11:40
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice # Primasport.ro
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice
11:30
Panică la FCSB! Un titular a fost oprit din antrenament şi s-a antrenat separat
11:10
Lovitura de proporţii! Juan Bauza, aşteptat să revină în România! Anunţul venit din Columbia: „Nu face parte din planurile echipei pentru 2026” # Primasport.ro
Lovitura de proporţii! Juan Bauza, aşteptat să revină în România! Anunţul venit din Columbia: „Nu face parte din planurile echipei pentru 2026”
10:50
Messi a dezvăluit ce planuri are după retragere! Nu devine antrenor
10:40
Afacere încheiată! Rapid a ratat primul transfer al iernii: „Am considerat că este mai bine să suspendăm tratativele” # Primasport.ro
Afacere încheiată! Rapid a ratat primul transfer al iernii: „Am considerat că este mai bine să suspendăm tratativele”
10:20
Omrani a ajuns într-o situaţie incredibilă! Jucătorul este de nerecunoscut
10:00
Bătăi de cap pentru Guardiola! Una dintre vedete s-a accidentat şi e OUT tot sezonul # Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Guardiola! Una dintre vedete s-a accidentat şi e OUT tot sezonul
Acum 6 ore
09:50
Surpriză mare! Doi jucători din SuperLiga, doriţi de Gigi Becali la FCSB: „Am nevoie. Vrem să dăm bani” # Primasport.ro
Surpriză mare! Doi jucători din SuperLiga, doriţi de Gigi Becali la FCSB: „Am nevoie. Vrem să dăm bani”
09:40
Marius Şumudică vrea să deturneze transferul jucătorului la FCSB! Fotbalistul dorit de Gigi Becali poate ajunge în Arabia Saudită # Primasport.ro
Marius Şumudică vrea să deturneze transferul jucătorului la FCSB! Fotbalistul dorit de Gigi Becali poate ajunge în Arabia Saudită
09:40
CFR vinde tot! Ardelenii mai pierd un titular: "Lucrăm la un potenţial transfer"
09:20
Fotbalistul adus cu surle şi trâmbiţe în Gruia a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu o altă echipă: „Contract pe un an şi jumătate” # Primasport.ro
Fotbalistul adus cu surle şi trâmbiţe în Gruia a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu o altă echipă: „Contract pe un an şi jumătate”
09:10
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare # Primasport.ro
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare
Acum 24 ore
00:00
Coasta de Fildeş a prins ultimul tichet către sferturile de finală ale CAF. Succes lejer cu Burkina Faso # Primasport.ro
Coasta de Fildeş a prins ultimul tichet către sferturile de finală ale CAF. Succes lejer cu Burkina Faso
6 ianuarie 2026
23:50
Arcada Galaţi ratează optimile Challenge Cup la volei în ”setul de aur”
23:50
VIDEO | Sassuolo - Juventus 0-3. Torinezii nu au avut nicio emoţie
23:20
Farul Constanţa renunţă la unul din cei mai experimentaţi jucători. ”Dacă vrea să meargă în altă parte să joace, este liber să o facă” # Primasport.ro
Farul Constanţa renunţă la unul din cei mai experimentaţi jucători. ”Dacă vrea să meargă în altă parte să joace, este liber să o facă”
23:10
Calificare dramatică pentru Răzvan Lucescu în sferturile Cupei Greciei
23:00
Erik ten Hag şi-a găsit echipă! Fostul antrenor al celor de la Manchester United a fost prezentat oficial # Primasport.ro
Erik ten Hag şi-a găsit echipă! Fostul antrenor al celor de la Manchester United a fost prezentat oficial
22:20
VIDEO | Granada - Rayo Vallecano 1-3. Andrei Raţiu l-a făcut pe un adversar să îşi marcheze un autogol epic în Cupa Spaniei # Primasport.ro
VIDEO | Granada - Rayo Vallecano 1-3. Andrei Raţiu l-a făcut pe un adversar să îşi marcheze un autogol epic în Cupa Spaniei
22:10
Flavio Briatore, despre incendiul de la Crans-Montana. ”Nu-mi vorbiţi despre ghinion, întâmplare sau circumstanţe nefavorabile. Este o crimă” # Primasport.ro
Flavio Briatore, despre incendiul de la Crans-Montana. ”Nu-mi vorbiţi despre ghinion, întâmplare sau circumstanţe nefavorabile. Este o crimă”
22:10
Fenerbahce a trecut de Samsunspor şi va juca finala Supercupei Turciei
22:00
Tavi Popescu, văzut drept soluţie salvatoare la noua echipă a lui Şumudică! | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Tavi Popescu, văzut drept soluţie salvatoare la noua echipă a lui Şumudică! | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Paulinho, salariu impresionant la noua echipă! Va încasa cu mult peste ce primea de la Oţelul # Primasport.ro
Paulinho, salariu impresionant la noua echipă! Va încasa cu mult peste ce primea de la Oţelul
21:40
Păreri împărţite despre cazul "Deac" la CFR: "Nu s-a făcut de râs niciodată"/ "De ce nu iei tu decizia?" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Păreri împărţite despre cazul "Deac" la CFR: "Nu s-a făcut de râs niciodată"/ "De ce nu iei tu decizia?" | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Lecce - AS Roma 0-2. Nu a fost loc de surprize
21:10
Algeria s-a calificat în sferturile Cupei Africii, graţie unui succes în prelungiri
21:10
Dinamo Bucureşti merge în sferturile de finală ale CEV Cup la volei masculin
21:00
România, eşec la limită cu Italia, în primul meci de pregătire în vederea Campionatului European # Primasport.ro
România, eşec la limită cu Italia, în primul meci de pregătire în vederea Campionatului European
20:40
Premii record pentru ediţia din acest an a Australian Open
20:30
Universitatea Cluj a pierdut meciul amical cu Fatih Karagumruk
20:20
Caio, prezentat oficial la Riga! Campioana Letoniei a plătit o sumă considerabilă. Există şi procent serios dintr-un viitor transfer # Primasport.ro
Caio, prezentat oficial la Riga! Campioana Letoniei a plătit o sumă considerabilă. Există şi procent serios dintr-un viitor transfer
20:20
Csikszereda atacă tare piaţa transferurilor! Ciucanii aduc un fost internaţional de tineret # Primasport.ro
Csikszereda atacă tare piaţa transferurilor! Ciucanii aduc un fost internaţional de tineret
20:00
Harababură la CFR! Lăsat acasă şi pus să-şi caute echipă, a fost chemat de urgenţă în cantonament # Primasport.ro
Harababură la CFR! Lăsat acasă şi pus să-şi caute echipă, a fost chemat de urgenţă în cantonament
19:40
Naţionala României de volei s-a calificat în faza a doua a preliminariilor Campionatului European U18 # Primasport.ro
Naţionala României de volei s-a calificat în faza a doua a preliminariilor Campionatului European U18
19:30
Nistor, atac dur la conducerea CFR-ului: "Nu există recunoştinţă la noi"
19:20
Florinel Coman, gol superb în Qatar! A năucit adversarii şi a finalizat magistral
19:10
Rapid negociază pentru un jucător din Superligă! | VIDEO EXCLUSIV
18:50
VIDEO | Pisa - Como 0-3. Marius Marin a ieşit de pe teren la scorul de 0-0
18:50
Rapidul e la un pas să cedeze un jucător în Superligă: "Negociem cu mai multe echipe" |VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Rapidul e la un pas să cedeze un jucător în Superligă: "Negociem cu mai multe echipe" |VIDEO EXCLUSIV
18:40
Lovitură în Superliga! Andrei Coubiş şi-a dat acordul şi semnează cu un club cu pretenţii # Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Andrei Coubiş şi-a dat acordul şi semnează cu un club cu pretenţii
18:30
Tenismenul Thanasi Kokkinakis trăieşte cu tendonul lui Ahile al unei persoane decedate în braţ # Primasport.ro
Tenismenul Thanasi Kokkinakis trăieşte cu tendonul lui Ahile al unei persoane decedate în braţ
18:20
Arina Sabalenka a vorbit despre ”Bătălia Sexelor”: A atras atenţia multor oameni asupra tenisului # Primasport.ro
Arina Sabalenka a vorbit despre ”Bătălia Sexelor”: A atras atenţia multor oameni asupra tenisului
