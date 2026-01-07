Vremea proastă face ravagii în Europa: Sute de zboruri anulate în Franţa şi Italia, autostrăzi închise şi alerte în marile oraşe din cauza zăpezii

14:15

Grupul polonez Asseco, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa IT din regiune, are în plan pentru anul 2026 consolidarea operaţiunilor din România şi o creştere a marjei de profitabilitate, într-o piaţă locală care oferă oportunităţi mixte: o zonă bancară matură şi stabilă, dar şi un sector public şi privat unde digitalizarea este abia la început, iar bugetele de investiţii au fost temporizate. Cu afaceri cumulate de aproximativ 55 de milioane de euro prin cele patru entităţi locale, ASEE Solutions, Bithat, Payten şi ContentSpeed, grupul mizează pe o structură diversificată de soluţii digitale pentru a naviga incertitudinile economice.