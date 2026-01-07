Bătălia pentru studiourile Warner Bros Discovery se intensifică: WBD a respins oferta ostilă ”inadecvată” de 108 miliarde de dolari înaintată de Paramount şi susţinută de miliardarul Larry Ellison de la Oracle
Ziarul Financiar, 7 ianuarie 2026 16:30
Piaţa auto din România a crescut cu aproape 4% în 2025, până la aproape 157.000 de unităţi noi vândute. Dacia rămâne lider, Toyota avansează cel mai mult. Luna decembrie a fost excepţională, cu un salt de peste 54% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 # Ziarul Financiar
Piaţa auto locală a încheiat anul 2025 pe plus, chiar dacă ritmul de creştere a fost modest comparativ cu evoluţiile din anii anteriori. Totalul de 156.803 autoturisme noi înmatriculate reprezintă o creştere de 3,77% faţă de cele 151.105 unităţi din 2024, potrivit datelor centralizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor de la poliţie.
Miliardarul care rupe rândurile: Jensen Hwang, şeful Nvidia şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, spune că n-are nicio problemă să-şi plătească taxele în timp ce colegii lui de breaslă caută să se joace cu tot felul de artificii fiscale ca sa-şi protejeze averile colosale # Ziarul Financiar
ZF Live. Adrian Năstase, ASEE Solutions: „Pentru 2026 ne uităm în continuare la o consolidare a businessului şi la o creştere a marjei de profit. Grupul a ajuns la afaceri de 55 mil. euro în România“ # Ziarul Financiar
Grupul polonez Asseco, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa IT din regiune, are în plan pentru anul 2026 consolidarea operaţiunilor din România şi o creştere a marjei de profitabilitate, într-o piaţă locală care oferă oportunităţi mixte: o zonă bancară matură şi stabilă, dar şi un sector public şi privat unde digitalizarea este abia la început, iar bugetele de investiţii au fost temporizate. Cu afaceri cumulate de aproximativ 55 de milioane de euro prin cele patru entităţi locale, ASEE Solutions, Bithat, Payten şi ContentSpeed, grupul mizează pe o structură diversificată de soluţii digitale pentru a naviga incertitudinile economice.
ZF Index Imobiliar. În decembrie pentru prima dată după 2010 toate zonele din Bucureşti au depăşit pragul de 100.000 de euro. Colentina şi Drumul Taberei au înregistrat randamente de peste 40% în 2025. Zona Unirii–Victoriei a fost singura care a înregistrat o scădere anuală a preţurilor, de 8% # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în decembrie 2025 la 135.769 de euro, în scădere cu 154 de euro, respectiv 0,1% faţă de noiembrie 2025 – prima scădere lunară din ultimele luni. Comparativ cu decembrie 2024, preţurile sunt mai mari cu 20.769 de euro, echivalentul unui avans anual de 18%, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.
Bursă. Acţiunile Société Générale, majoritarul francez al BRD, s-au apreciat cu peste 150% în 2025, într-un an istoric, dar chiar şi aşa rămân la jumătate faţă de recordul din 2007 # Ziarul Financiar
Société Générale, acţionarul majoritar al BRD SocGen, a încheiat 2025 cu o evoluţie remarcabilă pe bursa de la Paris: acţiunile s-au apreciat cu 153%, deşi rămân la jumătate faţă de maximul atins înainte de criza financiară din 2007-2008, conform datelor Investing.
Bursă. Bursa de Valori Bucureşti a bifat un record de finanţări în 2025, dar 4,2 miliarde de euro din cele 6,5 mld. euro au venit din Fidelis, statul român fiind principalul actor. Listările de acţiuni au fost marginale, de 95 mil. euro. Până acum # Ziarul Financiar
Anul 2025 a devenit un reper pentru Bursa de Valori Bucureşti din perspectiva numărului de runde de finanţare, cu 101 listări şi emisiuni finalizate, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, dar volumul record de operaţiuni nu a fost însă însoţit de o relansare a pieţei de acţiuni, care a contribuit marginal la total, cea mai mare parte a finanţărilor provenind din emisiunile de obligaţiuni, în special din programul Fidelis derulat de statul român.
ZF Live. Irinel Scrioşteanu, Ministerul Transporturilor: România s-ar putea apropia de 1.600 km de autostradă în 2026 - A7 ajunge la Paşcani cu încă 124 km, centura A0 se închide integral, iar tunelul urşilor de la Holdea va conecta în sfârşit vestul ţării # Ziarul Financiar
Anul 2026 se anunţă unul de referinţă pentru infrastructura de transport din România, cu peste 200 de kilometri de autostradă şi drum expres care ar putea fi daţi în folosinţă, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioşteanu. România va depăşi pragul de 1.500 de kilometri de autostradă şi drum expres în circulaţie, mergând chiar spre 1.600 de kilometri.
Bursă. Energia şi industria apărării aduc indicele britanic FTSE 100 la un nou record absolut # Ziarul Financiar
Indicele FTSE 100, de referinţă pentru piaţa de capital din Regatul Unit, a urcat marţi la un nou maxim istoric, menţinându-se peste pragul de 10.000 de puncte pe fondul creşterilor acţiunilor din sectorul petrolier şi de apărare, după loviturile lansate de Statele Unite asupra Venezuelei în weekend, conform agenţiei de ştiri Reuters.
Bursă. Document intern. Ce trebuie să ştii dacă vrei să fii şef la OMV Petrom? Membrii directoratului pot face tranzacţii de până într-un miliard de euro fără a informa consiliul de supraveghere, acolo unde este reprezentat şi statul # Ziarul Financiar
Directoratul OMV Petrom nu poate avea mai puţin de trei membri şi nu poate fi mai mare de şapte membri, arată documentul privind profilul şi politica de nominalizare a directoratului OMV Petrom publicat recent de companie.
Nvidia a lansat noua generaţie de cipuri AI „Rubin”. Acestea sunt deja în producţie şi contractate de giganţi precum OpenAI şi AWS # Ziarul Financiar
Nvidia, cea mai valoroasă corporaţie din lume la ora actuală, a lansat oficial arhitectura de calcul „Rubin”, descrisă de CEO-ul Jensen Huang drept noul vârf de gamă („state of the art”) în hardware-ul dedicat inteligenţei artificiale, scrie Techcrunch.com.
ZF IT Generation. Start-up Update. Ioan Iacob, fondator şi CEO, FlowX.AI: Ne interesează tot ce înseamnă industrii vitale pentru societate - de la banking la logistică, agricultură, sănătate şi apărare # Ziarul Financiar
FlowX.AI, start-up-ul fondat în România care le permite companiilor să construiască produse digitale pe baza sistemelor existente fără a le înlocui, şi-a extins portofoliul de soluţii dincolo de sectorul financiar. Compania, care a atras finanţări de peste 44 de milioane de dolari, a adăugat recent logistica pe lista industriilor deservite şi anunţă planuri pentru o nouă generaţie a platformei în 2026.
Rezervele valutare de la BNR au închis anul 2025 la 64,8 mld. euro, cu circa 2,7 mld. euro mai mari faţă de 2024. Rezervele internaţionale, valută plus aur: 77 mld. euro # Ziarul Financiar
Rezervele valutare la BNR se situau la finalul anului 2025 la nivelul de 64,8 mld. euro, în scădere cu 608 mil. euro faţă de valoarea de 65,4 mld. euro din 30 noiembrie 2025, şi cu 2,66 mld. euro mai mari faţă de 31 decembrie 2024.
ROBOR la 3 luni a deschis anul 2026 la 6,14%, nivel similar cu cel de la finalul anului 2025 # Ziarul Financiar
ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a deschis anul 2026 la nivelul de 6,14%, potrivit datelor publicate în 5 ianuarie de BNR.
Uşoară apreciere a leului faţă de euro la început de an: cursul valutar a început 2026 la 5,0905 lei/euro, în scădere de la 5,0985 lei/euro la final de 2025 # Ziarul Financiar
Cursul valutar a deschis anul 2026 la 5,0905 lei/euro, marcând o uşoară apreciere a leului în faţa euro comparativ cu nivelul de 5,0985 lei/euro din 31 decembrie 2025, potrivit cotaţiei de referinţă afişată de BNR în 5 ianuarie, prima zi lucrătoare din acest an.
Polonia speră să introducă măsuri pentru blocarea accesului copiilor la reţelele de socializare în acest an. Ce alte ţări europene analizează interzicerea reţelelor de socializare în cazul copiilor # Ziarul Financiar
Polonia lucrează la instrumente care ar obliga companiile de social media să verifice vârsta persoanelor care caută să le utilizeze serviciile şi să blocheze accesul utilizatorilor minori. Ţara speră să introducă astfel de măsuri în acest an, potrivit Notes from Poland.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Brandul de bijuterii Monom din Cluj-Napoca a crescut prin consecvenţă: „Brandul este deja cunoscut, iar clienţii revin la noi“ # Ziarul Financiar
Consecvenţa este ingredientul care a susţinut brandul de bijuterii Monom, creat de arhitecta Georgiana Ciceo în urmă cu nouă ani, după cum o spune chiar fondatoarea. În plus, originalitatea bijuteriilor şi faptul că sunt lucrate în atelierul propriu se adaugă la motivul pentru care brandul local a rezistat pe piaţă.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Horia Braun, Erste Asset Management: Performanţa pieţei locale de capital, un argument pentru readucerea capitalului investit în afara României # Ziarul Financiar
Deşi apetitul pentru investiţii este în creştere în rândul românilor, o parte semnificativă a capitalului continuă să fie direcţionată către bursele externe, spune Horia Braun, CEO al administratorului de fonduri mutuale Erste Asset Management, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
Centrul de servicii de la Bucureşti al P&G susţine operaţiunile de IT pentru peste 125 de fabrici # Ziarul Financiar
Centrul de servicii de la Bucureşti al Procter & Gamble susţine operaţiunile de IT pentru mai bine de 125 de fabrici din toată lumea, fiind unul dintre cele mai importante huburi de profil pentru grupul american care are afaceri de peste 84 mld. dolari anual, brandurile sale (printre care se numără Ariel, Pampers, Gillette şi Pantene) fiind realizate şi apoi vândute la nivel mondial. Conform datelor ZF, aproape 700 de angajaţi lucrează în acest centru din Bucureşti.
Traficul aerian ar putea ajunge la peste 28 de milioane de pasageri în 2025, ceea ce ar însemna o creştere de aproape 10% # Ziarul Financiar
Traficul aerian a marcat un nou record, de altfel menţinând trendul din ultimii ani. Aeroporturile locale au avut peste 26,2 milioane de pasageri în perioada ianuarie – noiembrie 2025, potrivit ultimelor date de la Asociaţia Aeroporturilor din România.
Piaţa auto a crescut cu 4% în 2025, dar românii cumpără în continuare de două ori mai multe maşini second-hand decât noi # Ziarul Financiar
Piaţa auto din România a încheiat anul 2025 în creştere, cu 156.803 autoturisme noi înmatriculate, un avans de aproape 4% faţă de 2024. În acelaşi timp, în 2025 românii au înmatriculat în acelaşi interval 360.103 maşini second-hand importate, de peste două ori mai mult decât autoturisme noi.
Infrastructura atrage investitori: Makita a transformat fabrica de la Brăneşti în cea mai mare fabrică a sa după ce s-au construit noi drumuri # Ziarul Financiar
Colaborarea dintre autorităţile române şi producătorul japonez de scule electrice Makita arată cum infrastructura de transport poate atrage investiţii majore şi mutări de producţie către piaţa locală.
Bursă. Finanţe personale. Bursa de Valori Bucureşti a bifat un record de finanţări în 2025 # Ziarul Financiar
Anul 2025 a devenit un reper pentru Bursa de Valori Bucureşti din perspectiva numărului de runde de finanţare, cu 101 listări şi emisiuni finalizate, cel mai ridicat nivel din ultimii ani
Masa pentru copii versus borduri. Primăria sectorului 3, care a risipit anul trecut zeci de milioane de euro pentru schimbarea unor borduri şi trotuare complet noi, a anunţat că nu mai are bani pentru a asigura hrana copiilor prin programul „Şcoala după Şcoală“ din acest an # Ziarul Financiar
Primăria sectorului 3 a anunţat că nu va mai asigura hrana copiilor prin programul „Şcoală după Şcoală“ în unităţile de învăţământ din sector, pentru că nu mai are finanţare, în condiţiile în care a cheltuit zeci de milioane de euro pentru a înlocui trotuare şi borduri de care nu avea nevoie, fiind schimbate acum 5-6 ani.
Energia generează un an record ca investiţii: peste 2.800 MW noi au fost puşi în funcţiune în 2025 din solare, eoliene, prosumatori şi stocare. Cu centrala pe gaze de la Mintia, de 1.770 MW, şi eventuala finalizare a centralei de la Iernut, anul 2026 are toate şansele să fie şi mai bun # Ziarul Financiar
Cel mai important fenomen vizibil anul trecut în energia locală a fost amploarea investiţiilor în producţia de energie. Marii investitori sunt aici, şantierele de sute de megawaţi au mers la foc continuu, antreprenorii din energie au avut din nou de lucru după un deceniu de îngheţ.
Ce investiţii, active şi interese au China şi Rusia în Venezuela şi ce pierd în urma loviturii militare americane. Se estimează că în acest moment Venezuela datorează Chinei aproximativ 10 miliarde de dolari # Ziarul Financiar
La începutul anilor 2000, economia Chinei creştea într-un ritm atât de alert, încât ţara avea nevoie de tot mai multă energie pentru a susţine acest avans.
Bătălia pentru Groenlanda: unde este viitorul groenlandezilor în independenţă, alături de Danemarca sau într-un nou stat al Americii? Majoritatea groenlandezilor care îşi doresc separarea de Danemarca ar accepta independenţa doar dacă aceasta nu va însemna dispariţia sistemului lor de asistenţă socială # Ziarul Financiar
Previziuni ZF 2026. Turism. Piaţa hotelieră va trece printr-o schimbare de paradigmă, iar grupurile internaţionale vor determina o maturizare a pieţei # Ziarul Financiar
Anul 2026 aduce mari semne de întrebare pentru operatorii din turism, în contextul în care nivelul de trai al românilor a scăzut, iar bugetele de vacanţe au fost afectate. Oamenii preferă să călătorească mai puţin şi mai rar pentru a putea face faţă cheltuielilor în creştere.
Prudenţă pe Wall Street. Marii administratori de active îşi reduc expunerea pe tehnologie de teama unei bule AI care ar putea reproduce scenariul „dotcom” de acum 25 de ani. Amundi: „Este dificil de stabilit care vor fi exact companiile pierzătoare şi când va avea loc acest moment al corecţiei” # Ziarul Financiar
Care este povestea RBC, unul dintre cei mai mari integratori de soluţii IT, care a trecut din ograda ORESA în cea a MidEuropa într-o tranzacţie de peste 50 mil. euro? "A fost una dintre primele cu capital privat. A fost înregistrată în 1991, pentru că nu exista Registrul Comerţului în 1990" # Ziarul Financiar
RBC, unul dintre cei mai mari integratori de soluţii IT pentru retail şi banking, a intrat la începutul acestui an în portofoliul fondului de private equity MidEuropa Partners, care a preluat un pachet majoritar de acţiuni de la firma de investiţii ORESA şi de la antreprenorul Andrei Bojiţă, CEO-ul afacerii. ORESA a făcut astfel exit după 11 ani, în timp ce Andrei Bojiţă rămâne acţionar şi continuă să conducă RBC. Tranzacţia trebuie să obţină avizul Concurenţei.
