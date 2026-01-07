xAI, compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, a ridicat 20 de miliarde de dolari într-o rundă de serie E
Ziarul Financiar, 8 ianuarie 2026 00:15
xAI, compania de inteligenţă artificială fondată de Elon Musk, a finalizat o rundă de finanţare de serie E în valoare de 20 de miliarde de dolari, depăşind ţinta iniţială de 15 miliarde, a anunţat compania.
Platforma de chat Discord a depus un dosar confidenţial pentru listarea la bursă. Compania are peste 200 de milioane de utilizatori lunari şi a fost evaluată la 15 miliarde de dolari în 2021 # Ziarul Financiar
Platforma de chat Discord a depus un dosar confidenţial pentru o listare iniţială la bursă (IPO), potrivit unor persoane familiare cu situaţia citate de Bloomberg.
Arma nucleară de 2.000 miliarde de dolari de care Europa dispune teoretic în confruntarea cu americanii pentru apărarea Groenlandei # Ziarul Financiar
După acţiunea militară a SUA în Venezuela, preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat revendicările asupra Groenlandei, iscând temeri serioase de securitate în Europa. Guvernele europene resping anexarea, dar spaţiul lor de manevră este limitat militar şi politic, iar experţii spun că o confruntare deschisă cu Washingtonul ar implica riscuri serioase.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alin Brendea, Prime Transaction: Evaluările ridicate ale companiilor energetice pot fi justificate de valul de investiţii şi de potenţialul de creştere al acţiunilor # Ziarul Financiar
La prima vedere, evaluările companiilor energetice listate la Bursa de Valori Bucureşti par ridicate, mai ales raportate la mediile istorice locale.
Ce faci cu banii tai? Investiţiile pe termen lung, lecţiile volatilităţii şi optimismul faţă de Bursa de Valori şi România: cum vede Aurel Bernat, după 20 de ani în Banca Transilvania, piaţa de capital şi noile generaţii de investitori # Ziarul Financiar
În prima săptămână din 2026, într-un context în care investitorii speră la mai puţine emoţii decât în anul precedent, Aurel Bernat, director instituţii financiare şi director relaţia cu investitorii al Băncii Transilvania, vorbeşte despre carieră, investiţii, relaţia cu banii şi diferenţele dintre generaţii, din perspectiva unui profesionist cu 20 de ani petrecuţi în cadrul celui mai mare grup bancar din România.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Auto Italia mizează pe Chery pentru a tripla vânzările în 2026 şi ţinteşte 4.000 de unităţi, după investiţii de peste 1 milion de euro în showroomul din Colentina şi extinderea reţelei la 30 de dealeri # Ziarul Financiar
Grupul Auto Italia, importator cu o istorie de peste 30 de ani pe piaţa românească, şi-a completat portofoliul de branduri în 2025 cu mărcile Leapmotor şi Chery, ca parte a unei strategii de diversificare menită să răspundă schimbărilor din industria auto.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Rapsodia Cake a depăşit pragul de 1 mil. lei cifră de afaceri: „Ne-am propus să construim un brand solid, cu deserturi premium şi artizanale“ # Ziarul Financiar
Pentru Cristina Văcărelu, medic de profesie, şi Constantin Niculae, cu experienţă în vânzări şi HoReCa, pragul de 1 milion de lei cifră de afaceri pentru cofetăria Rapsodia Cake pe care au deschis-o împreună a fost de fapt imaginea de ansamblu a unui puzzle. Piesele care au compus puzzle-ul au fost munca, atenţia la produse, feedbackul clienţilor şi recomandările acestora.
Tănase Stamule, decanul FABIZ: Ţara noastră are cea mai mare recuperare economică din Uniunea Europeană. Asta-i o poveste de spus. Care este ţara care a recuperat cel mai mult din decalajul economic faţă de media UE? Răspunsul este foarte simplu: România # Ziarul Financiar
România a reuşit să recupereze, într-un mod cu totul excepţional, în doar 25 de ani, decalajele faţă de media ţărilor UE.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Ioan Matei, bijuteriile Sabrini: Am blocat o parte din investiţiile pentru anul acesta. Aveam în plan o investiţie de 2,5 mil. euro în producţie, care ar fi dus la o creştere de 20% a capacităţii # Ziarul Financiar
Din cauza incertitudinii care planează asupra acestui an, producătorul şi retailerul de bijuterii Sabrini a decis să amâne o serie de investiţii pe care le avea planificate pentru 2026. Investiţiile amânate presupuneau atât extinderea capacităţii de producţie, cât şi deschiderea mai multor magazine sub brandul propriu.
Anul 2025, cel mai puternic an pentru consolidarea bancară. Numărul băncilor: minus 10% # Ziarul Financiar
Consolidarea sectorului bancar românesc a continuat în anul 2025, prinzând viteză după terminarea proceselor de integrare&fuziune în cazul a trei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii în banking, respectiv preluarea OTP de către Banca Transilvania, fuziunea UniCredit cu Alpha Bank şi absorbţia First Bank de către Intesa Sanpaolo.
Bursă. Românul cu cel mai mare cont din Pilonul II a depăşit 3,2 mil. lei, într-un sistem unde o cincime dintre participanţi are sub 1.700 de lei din cauza salariilor mici # Ziarul Financiar
Un român a acumulat în contul său de pensie privată obligatorie Pilon II 3,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 650.000 de euro, cea mai mare sumă individuală raportată în sistem, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Cum îngreunează statul accesul la servicii medicale prin birocraţie? Din 365 de zile pe an, recuperarea medicală are decontate doar 21 de zile # Ziarul Financiar
Un pacient care are nevoie de recuperare medicală îşi poate deconta aceste servicii doar în limita a 21 de zile într-un an, ceea ce este puţin în cazul unor oameni care au nevoie de recuperare chiar şi două-trei luni, spun specialiştii.
Tudor Ciuleanu, CEO al companiei clujene de IT RebelDot: România trebuie să scape de eticheta de ţară ieftină, să mizeze pe inovaţie # Ziarul Financiar
România trebuie să scape de eticheta de ţară ieftină pentru resurse de IT şi să-şi construiască un brand de furnizor de inovaţie, de soluţii complete, pentru a atrage acest profil de clienţi, spune Tudor Ciuleanu, CEO al companiei clujene de IT RebelDot Solutions, cu afaceri de peste 20 mil. euro în 2025.
Bursă. Finanţe personale. ZF Index te învaţă să investeşti: cheltuielile zilnice se pot transforma în investiţii # Ziarul Financiar
ZF Index porneşte de la o idee simplă: investiţiile nu sunt despre „ponturi“, ci despre educaţie, răbdare şi înţelegerea legăturii dintre economia de zi cu zi şi companiile listate la bursă.
Bulgaria trece la euro. Cum s-a resimţit tranziţia pentru cetăţeni în primele zile ale anului: „Ne vedem pe deplin acceptaţi în zona euro. Este cel mai important moment din viaţa noastră“ # Ziarul Financiar
Primele plăţi în euro s-au făcut deja în Bulgaria în primele 20 de secunde din noul an 2026 după ce ţara vecină a îndeplinit condiţiile să treacă de la leva la moneda unică europeană. Bulgaria a intrat în Uniunea Europeană în 2007, în acelaşi timp cu România.
Comercianţii calcă pedala reducerilor la maxim în speranţa că vor atrage un consumator mult mai prudent, care în primele zile din 2026 se întreabă mai întâi cât are de plătit pentru impozitele noi la casă şi maşină # Ziarul Financiar
Retailerii se întrec în promoţii şi reduceri mai agresive şi mai timpurii decât oricând în încercarea de a-i aduce pe români în magazine. Le iese sau oamenii sunt mai preocupaţi de câţi bani trebuie să scoată din buzunare pentru noile impozite?
Următoarea ţintă a lui Trump: Cuba, una dintre cele mai sărace ţări sud-americane, a căzut în capcana datoriilor către companiile chineze. Brazilia, o economie în plină expansiune, este dependentă de China la exporturile agricole. Cum îşi creşte Beijingul influenţa în America de Sud # Ziarul Financiar
Bulgaria în primele zile de euro: mii de inspecţii pentru prevenirea scumpirilor nejustificate, cozi şi securitate sporită la plata pensiilor, încălcări ale regulilor de schimb valutar de către unele bănci # Ziarul Financiar
În prima zi lucrătoare din acest an, 5 ianuarie, bulgarii au schimbat aproximativ 3,5 milioane de leva în euro, marcând un progres constant în tranziţia monetară a ţării lor, notează Novinite.
Cât costă skipassul în România, Italia şi Austria? Între 32 şi 48 de euro în cele mai cunoscute staţiuni din România, 86 de euro în Dolomiţi. La un simplu calcul, în România, un schior plăteşte circa 2 euro pentru un kilometru de pârtie de schi, pe când în Austria 0,2-0,3 euro # Ziarul Financiar
Un schior poate schia o zi într-una dintre staţiunile montane din România cu circa 40-50 de euro, o sumă ceva mai mică decât preţul unui skipass de o zi din staţiunile montane din Italia sau Austria. Totuşi în Italia sau Austria schiorul are parte de mai multe pârtii şi mai lungi, spre deosebire de România.
Analiză ZF. România rămâne printre campioanele din Europa Centrală şi de Est la creşterea pieţei de FMCG, deşi apetitul de consum scade de la trimestru la trimestru # Ziarul Financiar
Vânzările de alimente, băuturi, produse de îngrijire personală şi a locuinţei au crescut în România în perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025 (cele mai recente 12 luni analizate) cu 6,9% versus cele 12 luni anterioare. Plusul considerabil a fost susţinut parţial de inflaţia din magazinele de tip supermarket şi hipermarket, existând şi o creştere a volumelor vândute, fapt care indică de fapt apetit de consum. Aceasta e situaţia de ansamblu.
Ce se întâmplă cu aeroportul Galaţi-Brăila? Se fac „ample studii şi analize“ pentru construirea unui aeroport anunţat încă din 2018, dar rămas în continuare pe hârtie # Ziarul Financiar
Aeroportul Galaţi – Brăila, anunţat încă din 2018, rămâne încă o enigmă pentru cei care urmăresc cu interes construirea unui nou aeroport într-o ţară care are deja 17 aeroporturi funcţionale, dintre care 12 operează zboruri internaţionale, care generează un trafic anual de 26 milioane de pasageri.
Traficul aerian ar putea ajunge la peste 28 milioane de pasageri în 2025, ceea ce ar însemna o creştere de aproape 10%. Băneasa, un motor de creştere a traficului aerian local. La această evoluţie a contribuit şi traficul aerian de pe aeroportul Băneasa, care a devenit o opţiune tot mai bună pentru turoperatorii care „nu mai au loc“ pe Otopeni # Ziarul Financiar
Traficul aerian a marcat un nou record, de altfel menţinând trendul din ultimii ani. Aeroporturile locale au avut peste 26,2 milioane de pasageri în perioada ianuarie – noiembrie 2025, potrivit ultimelor date de la Asociaţia Aeroporturilor din România. Spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului 2024, traficul aerian a avut o creştere de 9% faţă de perioada similară din 2024.
Piaţa auto din România a crescut cu aproape 4% în 2025, până la aproape 157.000 de unităţi noi vândute. Dacia rămâne lider, Toyota avansează cel mai mult. Luna decembrie a fost excepţională, cu un salt de peste 54% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 # Ziarul Financiar
Piaţa auto locală a încheiat anul 2025 pe plus, chiar dacă ritmul de creştere a fost modest comparativ cu evoluţiile din anii anteriori. Totalul de 156.803 autoturisme noi înmatriculate reprezintă o creştere de 3,77% faţă de cele 151.105 unităţi din 2024, potrivit datelor centralizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor de la poliţie.
Miliardarul care rupe rândurile: Jensen Hwang, şeful Nvidia şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, spune că n-are nicio problemă să-şi plătească taxele în timp ce colegii lui de breaslă caută să se joace cu tot felul de artificii fiscale ca sa-şi protejeze averile colosale # Ziarul Financiar
ZF Live. Adrian Năstase, ASEE Solutions: „Pentru 2026 ne uităm în continuare la o consolidare a businessului şi la o creştere a marjei de profit. Grupul a ajuns la afaceri de 55 mil. euro în România“ # Ziarul Financiar
Grupul polonez Asseco, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa IT din regiune, are în plan pentru anul 2026 consolidarea operaţiunilor din România şi o creştere a marjei de profitabilitate, într-o piaţă locală care oferă oportunităţi mixte: o zonă bancară matură şi stabilă, dar şi un sector public şi privat unde digitalizarea este abia la început, iar bugetele de investiţii au fost temporizate. Cu afaceri cumulate de aproximativ 55 de milioane de euro prin cele patru entităţi locale, ASEE Solutions, Bithat, Payten şi ContentSpeed, grupul mizează pe o structură diversificată de soluţii digitale pentru a naviga incertitudinile economice.
ZF Index Imobiliar. În decembrie pentru prima dată după 2010 toate zonele din Bucureşti au depăşit pragul de 100.000 de euro. Colentina şi Drumul Taberei au înregistrat randamente de peste 40% în 2025. Zona Unirii–Victoriei a fost singura care a înregistrat o scădere anuală a preţurilor, de 8% # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în decembrie 2025 la 135.769 de euro, în scădere cu 154 de euro, respectiv 0,1% faţă de noiembrie 2025 – prima scădere lunară din ultimele luni. Comparativ cu decembrie 2024, preţurile sunt mai mari cu 20.769 de euro, echivalentul unui avans anual de 18%, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.
Bursă. Acţiunile Société Générale, majoritarul francez al BRD, s-au apreciat cu peste 150% în 2025, într-un an istoric, dar chiar şi aşa rămân la jumătate faţă de recordul din 2007 # Ziarul Financiar
Société Générale, acţionarul majoritar al BRD SocGen, a încheiat 2025 cu o evoluţie remarcabilă pe bursa de la Paris: acţiunile s-au apreciat cu 153%, deşi rămân la jumătate faţă de maximul atins înainte de criza financiară din 2007-2008, conform datelor Investing.
Bursă. Bursa de Valori Bucureşti a bifat un record de finanţări în 2025, dar 4,2 miliarde de euro din cele 6,5 mld. euro au venit din Fidelis, statul român fiind principalul actor. Listările de acţiuni au fost marginale, de 95 mil. euro. Până acum # Ziarul Financiar
Anul 2025 a devenit un reper pentru Bursa de Valori Bucureşti din perspectiva numărului de runde de finanţare, cu 101 listări şi emisiuni finalizate, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, dar volumul record de operaţiuni nu a fost însă însoţit de o relansare a pieţei de acţiuni, care a contribuit marginal la total, cea mai mare parte a finanţărilor provenind din emisiunile de obligaţiuni, în special din programul Fidelis derulat de statul român.
