Platforma britanică de e-commerce Swap a ridicat 100 de milioane de dolari la şase luni după o rundă de 40 de milioane de dolari

Un schior poate schia o zi într-una dintre staţiunile montane din România cu circa 40-50 de euro, o sumă ceva mai mică decât preţul unui skipass de o zi din staţiunile montane din Italia sau Austria. Totuşi în Italia sau Austria schiorul are parte de mai multe pârtii şi mai lungi, spre deosebire de România.