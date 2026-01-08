Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să judece contestaţia Coaliţiei pentru Apărarea Statului de Drept la decizia de înfiinţare a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei
8 ianuarie 2026 06:10
Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să judece joi cererea de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, adoptate în 2022, solicitare depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, o organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu. La sfârşitul anului 2024, acest organism a mai contestat, tot în contencios administrativ, alături de extremistul Călin Georgescu, hotărârea de anulare a alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024. Pe lista celor contestaţi atunci figurau, printre alţii, în afară de Biroul Electoral Central, Guvernul României, Curtea Constituţională, Ministerul Apărării, Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, SRI, fostul preşedinte Klaus Iohannis şi Elena Lasconi.
06:30
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă aproape complet în două regiuni din sud-estul Ucrainei, în urma unor atacuri ruseşti de miercuri seară, a declarat Ministerul Energiei, citat de Reuters.
06:10
06:10
Inflaţia din zona euro s-a situat la 2% în luna decembrie, potrivit datelor preliminare publicate miercuri de Eurostat, confirmând estimările economiştilor chestionaţi de Reuters şi revenind exact la ţinta stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite CNBC.
05:40
din surse precum Iranul, pentru a înlocui livrările din Venezuela, care au fost întrerupte după ce Statele Unite l-au îndepărtat de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, au declarat traderi şi analişti citaţi de Reuters.
05:10
Lockheed Martin a ajuns la un acord pe şapte ani cu Departamentul Apărării al Statelor Unite pentru a creşte capacitatea anuală de producţie a interceptorilor PAC-3 (Patriot Advanced Capability) la aproximativ 2.000 de unităţi, de la circa 600 în prezent, relatează Reuters.
01:40
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că, după negocieri cu senatori şi reprezentanţi politici americani, a stabilit că bugetul militar pentru anul viitor ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă o mărire cu 50% faţă de anul în curs. relatează Reuters. Totodată, el a anunţat că intenţionează să împiedice contractorii din domeniul apărării, precum RTX, să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni până când nu vor accelera producţia de arme, o măsură prezidenţială rară ce contravine normelor de pe Wall Street şi care a determinat scăderea acţiunilor din domeniul apărării şi semnalează schimbări radicale pentru complexul militar-industrial american.
01:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care „funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters.
01:10
Discursul anual despre starea Uniunii va fi ţinut de Donald Trump la data de 24 februarie în faţa Congresului american, a anunţat miercuri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, relatează AFP.
01:10
Donald Trump a asigurat miercuri pe reţeaua sa Truth Social că Venezuela va cumpăra numai produse americane cu veniturile obţinute din petrolul venezuelean comercializat de Statele Unite în cadrul unui acord cu Caracas, relatează AFP.
00:40
În urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, preşedintele Donald Trump şi-a intensificat retorica în jurul dorinţei sale de a prelua Groenlanda, ridicând din nou perspectiva unei intervenţii militare, stârnind temeri în întreaga Europă şi condamnări pe scară largă. Dar, în timp ce expansionismul american a căpătat un nou avânt sub Trump, ideea ca SUA să controleze teritoriul danez autonom este mult mai veche decât actualul preşedinte, arată CNN.
00:40
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a procedat la una dintre primele sale remanieri importante şi l-a demis pe generalul Javier Marcano Tabata, până acum şef al Gărzii de Onoare Prezidenţiale şi director general al Direcţiei Generale de Contrainformaţii Militare (DGCIM). Este o decizie extrem de simbolică, luată la câteva zile după operaţiunea spectaculoasă condusă de un comando al forţelor speciale americane, care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, la Caracas, scrie Le Figaro.
00:10
Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur, miercuri, recentele comentarii ale adjunctului şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, care a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei. Senatorul a calificat remarcile drept „amatoristice” şi „absurde” şi l-a îndemnat pe preşedintele Donald Trump să concedieze persoanele care îi dau astfel de sfaturi, relatează CNN.
00:00
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter e lider în clasament.
23:40
Echipa engleză Tottenham Hotspur a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 2-3, în faţa formaţiei Bournemouth, în etapa a 21-a din Premier League.
23:20
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins miercuri seara, la Jeddah, scor 5-0, gruparea Athletic Bilbao, în semifinalele Supercupei Spaniei.
23:20
Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.
23:10
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că siguranţa rutieră este în pericol la Gheorgheni, unde sunt doar şase poliţişti rutieri. Pe timpul nopţii, după ora 22.00, niciunul dintre aceştia nu este de serviciu, deşi ar fi de acoperit 15 km drumuri comunale, 43 km drumuri judeţene, 108 km drumuri naţionale şi zone de tranzit către Neamţ, Covasna, Mureş.
23:00
Campioana U BT Cluj a suferit prima înfrângere din 2026 în BKT EuroCup, miercuri, în deplasare, cu Umana Reyer Veneţia, scor 90-83 (41-34), în etapa a XIII-a din grupa A.
22:50
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, miercuri seară, patru localităţi sunt în continuare nealimentate cu curent electric şi se intervine pentru remedierea situaţiei.
22:40
CFR anunţă, miercuri seară, un incident pe calea ferată, între pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, unde muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare.
22:40
Programată să joace sâmbătă, în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni, cu Algeria, naţionala Nigeriei ar putea să nu se prezinte la meci, după ce jucătorii au ameninţat că vor face acest pas dacă nu vor primi bonusurile promise.
22:20
Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a calificat confiscarea navei Marinera de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”, în timp ce, potrivit agenţiei de ştiri TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă a anunţat, în schimb, că aceştia ar putea fi judecaţi.
22:00
Vicecampioana CSO Voluntari a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia VfB Suhl Thuringen, scor 3-1, în manşa tur din optimile CEV Cup. Echipa germană a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti în turul anterior.
21:50
O femeie de 55 de ani a căzut, miercuri seară, cu maşina în râul Jiu, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de Poliţie, pompieri, salvamontişti dar şi medici. Femeia a fpst scoasă în şoc hipotermic.
21:40
Napoli, campioana Italiei, a încheiat la egalitate miercuri, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Hellas Verona, în etapa a 19-a din Serie A. Napoletanii au fost conduşi cu 2-0.
21:20
Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia slovenă Nova Gorica, scor 3-0, în manşa tur din optimile Challenge Cup.
21:20
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Ea afirmă că decesul tânărului care a fost implicat într-un accident utier este o tragedie, dar trebuie aşteptat rezultatul unei anchete ”corecte, riguroase şi obiective”, înainte de a stabili vinovăţii. În cazul în care există o culpă medicală, Poiană afirmă că cel vinovat va plăti, însă afirmă că trebuie înţeleasă şi presiunea sub care lucrează medicii din serviciile de Urgenţă.
21:00
21:00
Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari, relatează AFP.
20:40
Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a ajuns, miercuri seară, în România, la aproape 24 de ore de la ora programată iniţial.
20:40
Celebrul fost fotbalist Kevin Keegan a fost diagnosticat cu cancer, a anunţat familia sa. Fostul atacant şi antrenor al echipei naţionale a Angliei, în vârstă de 74 de ani, a fost spitalizat recent din cauza „simptomelor abdominale persistente”, se arată într-un comunicat, potrivit Sky News.
20:20
În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP.
20:00
Rusia a atacat miercuri două porturi maritime din regiunea Odesa din Ucraina, ucigând o persoană şi rănind alte opt, potrivit oficialilor ucraineni, relatează Reuters.
19:50
Drumarii intervin, miercuri seară, după ce au căzut mai multe pietre pe caroosabil, pe DN 57, pe raza Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
19:50
Echipa Corona Braşov a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Volley Schonenwerd, scor 3-0, şi s-a calificat în optimile CEV Cup, fiind nevoie şi de ”set de aur” pentru departajare.
19:50
Jucătoarea egipteană de tenis Hajar Abdelkader a avut o prestaţie jenantă la Nairobi, într-un turneu ITF, pierzând în numai 37 de minute un meci în care a realizat doar trei puncte.
19:30
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, informează CNN.
19:20
Şase persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs la Roman, judeţul Neamţ, în acesta fiind implicate trei autoturisme.
19:10
Salvamontiştii din Neamţ au intervenit, miercuri, pentru recuperarea unui tânăr de 20 de ani, inconştient, aflat în zona înaltă a Masivului Ceahlău. După aproximativ patru ore, el a fost predat medicilor de la Ambulanţă.
19:10
Echipa SCM Rm. Vâlcea a anunţat, miercuri, transferul handbalistei franceze Grace Zaadi, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Contractul este valabil în perioada 2026-2028.
19:10
Ciclistul britanic Simon Yates a anunţat miercuri că se va retrage din activitate, cu efect imediat, părăsind astfel echipa Visma înainte de startul sezonului 2026.
19:10
Preşedintele Donald Trump a lăudat puterea SUA în cadrul NATO, punând totodată la îndoială faptul că alianţa nord-atlantică ar veni în apărarea SUA, dacă ar fi nevoie, relatează CNN.
19:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău el precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul, arătând că este ”o afirmaţie nefondată şi profund incorectă”.
19:00
Echipa sibiană FC Hermannstadt a anunţat miercuri transferul atacantului camerunez Christ Afalna, de la Unirea Slobozia.
18:50
Sportivele Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au fost învinse, miercuri, în 16-imile de finală ale WTT Champions Doha 2026, competiţie de prestigiu care are loc în Qatar, la Lusail Sports Arena. Evenimentul marchează prima întrecere majoră a anului şi reuneşte cei mai valoroşi sportivi din tenisul de masă mondial.
18:50
Un autoturism a căzut, miercuri seară, în râul Jiu, în apropierea unui supermarket din municipiul Târgu Jiu. Un bărbat a fost scos din maşină de pompieri, el fiind în şoc hipotermic şi primind îngrijiri medicale.
18:50
SUA au confiscat miercuri dimineaţă o nouă navă în Caraibe care „desfăşura activităţi ilicite”, a anunţat Comandamentul Sud al SUA pe X, relatează CNN.
18:50
18:40
Scandalul legat de decesul tânărului de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău continuă să genereze reacţii puternice pe scena politică. Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, fost deputat de Buzău în mandatul 2020–2024, lansează acuzaţii dure la adresa ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi a conducerii spitalului.
18:30
Deputatul Ştefăniţă Avrămescu, fost candidat AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, afirmă că a solicitat oficial intervenţia Ministerului Sănătăţii, prin Corpul de Control, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce fusese rănit într-un accident rutier.