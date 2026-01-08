Pe Profit Insider: CFR Călători semnează
Profit.ro, 8 ianuarie 2026 06:10
CFR Călători semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
• • •
Acum 6 ore
01:30
Președintele american, Donald Trump, a semnat o proclamație prin care retrage Statele Unite din 35 de organizații care nu țin de Organizația Națiunilor Unite și din 31 de entități ale ONU care „funcționează contrar intereselor naționale ale SUA”.
Acum 8 ore
00:20
FOTO Tranzacție surpriză în România - Proeminent antreprenor israelian, având Crucea de Cavaler a Ordinului de Merit al Ungariei, preia un distribuitor român de echipamente și consumabile de laborator # Profit.ro
BATM Advanced Communications, furnizor israelian de infrastructură de rețea, securitate cibernetică și tehnologii de diagnostic, a vândut distribuitorul de echipamente și consumabile de laborator AMS 2000 Trading Impex, cu sediul la București și circa 100 de angajați, într-o tranzacție evaluată la aproape 24 de milioane de dolari.
00:20
Ministerul Energiei s-a înțeles cu Compania Națională Poșta Română să închirieze fostul ″cartier general″ al acesteia, de pe Bulevardul Dacia nr. 140 din București, și să-și mute sediul acolo, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Omul de televiziune Andreea Esca, prezentatoarea știrilor Pro TV, și-a înființat o firmă având ca obiect activități de design industrial și vestimentar, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Primele vești proaste din industria auto: Producția Ford Craiova are o cădere importantă # Profit.ro
Uzina Ford Otosan din Craiova a încheiat anul 2025 cu o scădere importantă, în decembrie, și nu a reușit să-și depășească performanța din 2024, la nivelul întregului an. Este prima veste neplăcută din industria auto românească, fiind de așteptat ca Dacia să transmită un mesaj similar, conform datelor Profit.ro.
00:10
ULTIMA ORĂ VIDEO Sunt panicați: Întâlnire de taină a bancherilor centrali. Dominația dolarului se încheie. Țările vând titluri de stat americane în ascuns. Scenariu rău pentru fonduri de pensii. Europa – în cea mai proastă poziție # Profit.ro
Într-un orizont de timp care se comprimă, oficialii care au răspunderea stabilității financiare în cele mai importante țări occidentale se pregătesc de administrarea unei crize, spune fostul ministru de finanțe elen Yanis Varoufakis, după întoarcerea de la o întrunire a Băncii Reglementelor Internaționale, în mesajul văzut de Profit.ro.
00:10
Digi și-a doborât recordul, prăbușind Vodafone - campion absolut la portabilitate al 5-lea an consecutiv, în Spania. A “furat” de la concurență milioane de abonați și a transformat piața. La polul opus - Vodafone, cu cifre devastatoare # Profit.ro
Digi a fost și în 2025 liderul incontestabil în atragerea clienților prin portabilitatea numerelor în Spania, pentru al cincilea an consecutiv. Operatorul român de telecomunicații, care pregătește listarea subsidiarei spaniole, și-a doborât propriul record la portabilitate pe această piață, cu un câștig net de aproape 1 milion de linii noi în ultimul an, relevă datele analizate de Profit.ro.
7 ianuarie 2026
23:30
Scandal în Bulgaria după adoptarea euro. Plângeri privind comisioane și restricții ilegale. Banca Națională intervine împotriva băncilor # Profit.ro
Banca Națională a Bulgariei a intervenit după ce au apărut plângeri privind comisioane și restricții ilegale impuse de băncile din țară, imediat după adoptarea monedei euro, pentru schimbul de leva în euro.
Acum 12 ore
22:20
ChatGPT a generat anularea unei căsătorii, în Olanda.
22:10
Lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor fi reluate, după suspendarea pe perioada sărbătorilor de iarnă.
21:50
Artesana, producător de lactate artizanale, se pregătește să înceapă lucrările pentru a treia fabrică de lactate, în prima parte a anului.
21:40
Halucinant - 800.000 lei pentru un apartament cu 3 camere. Erori grave la calculul impozitelor pe locuință # Profit.ro
Erori halucinante la calculul impozitelor pe locuință: un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament de 3 camere.
21:20
Thomas Ingenlath, cel care și-a pus semnătura pe unele dintre cele mai populare modele Volvo ale generației actuale și care a plecat în 2017 să conducă Polestar, s-a întors pentru a face echipă cu Hakan Samuelsson.
21:10
FOTO Trump atacă NATO cu un mesaj în care își arată îndoiala că ar sări în sprijinul SUA # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, lansează un mesaj în care își arată îndoiala că NATO ar sări în sprijinul SUA în cazul unei agresiuni militare împotriva țării sale.
20:50
Experții criminaliști din orașul bulgar Șumen au identificat și arestat un bărbat în vârstă de 35 de ani care a încercat să plătească o băutură răcoritoare cu o bancnotă falsă de 50 de euro.
20:50
Aeronava președintelui Nicușor Dan, de la Paris, a aterizat în România.
20:30
NIL Tekstil, producător și distribuitor turc de textile pentru casă, intră pe piața românească.
20:00
O companie europeană face istorie: a lansat înaintea chinezilor prima baterie solid-state din lume. „De azi, motorul cu combustie devine irelevant!” # Profit.ro
Compania britanică Donat Lab a lansat oficial prima baterie cu electrolit solid din lume, în producție de serie. Performanța este cu atât mai importantă cu cât mai mulți producători mari din China pregătesc lansarea pe piață a acestui tip de baterii.
19:30
Eșec la Volvo. Noul CEO venit să salveze situația nu a reușit să câștige pe întreg anul. Compania, nevoită să raporteze o nouă scădere, generată de segmentul electric # Profit.ro
Chiar dacă luna decembrie a marcat o revenire a situației generale la Volvo, compania suedeză deținută de grupul chinez Geely a încheiat anul 2025 cu o scădere importantă, care se adaugă celei din urmă cu un an.
18:50
Municipiul Iași vrea să renunțe la cărbune drept combustibil pentru producția de energie termică și electrică și să treacă pe gaze naturale și hidrogen.
18:30
FOTO „Depunerile de excremente de păsări“ au afectat podul hobanat din Parcul Drumul Taberei. Reparații de peste 700.000 de euro # Profit.ro
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, a lansat o licitația publică pentru lucrări de reparații curente la podul hobanat din Parcul Drumul Taberei.
18:00
FOTO Pedepse pentru taxe plătite degeaba pe case, teren și mașini. Primarul Sectorului 2 cerut cercetarea disciplinară # Profit.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 2 pentru 'bâlbâiala' în afișarea sumelor diferite de plată pe anul 2026 pentru contribuabili.
17:40
Echipajele Dacia Sandriders aliniate la startul etapei a patra din Raliul Dakar au avut un parcurs foarte bun și, de această dată, n-au mai avut parte de ghinioane. Toate mașinile au accelerat la maxim și au câștigat puncte noi în clasamentul general.
Acum 24 ore
17:20
Companiile energetice americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari pentru activele internaționale ale grupului rus Lukoil.
17:00
FOTO Bară la bară. Oamenii se întorc de la munte, aglomerație de mașini pe DN1. Poliția recomandă rute alternative # Profit.ro
Aglomerație de mașini pe DN1, pe sensul de mers de la munte spre Ploiești.
16:40
Cea mai gravă pană de electricitate după al doilea război mondial din Berlin, care a afectat 50.000 de case, a fost rezolvată abia acum # Profit.ro
Militanții de extremă stânga germani au revendicat responsabilitatea atacului care a lăsat fără electricitate zeci de mii de locuințe din Berlin.
16:30
Departamentele americane al Justiției și Securității Interne, în coordonare cu Departamentul Apărării, anunță confiscarea unui petrolier rusesc.
16:20
Confederația Patronală Concordia propune un pachet de relansare și creștere economică, cu politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate.
16:20
ULTIMA ORĂ Victorie pentru Netflix și drum liber spre achiziția HBO. Warner Bros a respins oferta ostilă de preluare a Paramount și merge mai departe cu Netflix # Profit.ro
Consiliul de administrație al grupului Warner Bros a respins în unanimitate oferta îmbunătățită de cumpărare a concurentului său Paramount, reafirmând în același timp preferința sa pentru propunerea primită din partea Netflix.
16:10
Bulgaria jubilează - a bătut România în rivalitatea către zona euro. Pare că nu există niciun cataclism pe prețuri. Poate Bucureștiul să recupereze? - titlul presei bulgare în aceste zile # Profit.ro
"Bulgaria o bate pe România la aderarea la zona euro – poate Bucureștiul să recupereze?", este titlul presei bulgare în aceste zile.
16:00
Zeci de mii de permise de călătorie gratuite, lansate pentru întreaga Europă de UE și destinate tinerilor # Profit.ro
Comisia Europeană a lansat cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU.
16:00
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, Au făcyt aceste lucru prin achiziții și cesiuni.
15:40
Când te uiți la o mașină electrică, instinctul te duce spre baterie: capacitate, chimie, autonomie.
15:20
Grupul care deține Facebook amână lansarea globală a ochelarilor Ray-Ban Display, din cauza cererii ridicate din SUA și a limitărilor de producție # Profit.ro
Invocând o combinație de cerere foarte puternică în Statele Unite și constrângeri de ofertă, Meta Platforms a anunțat că va amâna extinderea internațională a ochelarilor săi inteligenți Ray-Ban Meta Display.
14:30
Arabia Saudită face un nou pas pentru a atrage mai mult capital și deschide piața financiară tuturor investitorilor străini # Profit.ro
De la 1 februarie, Arabia Saudită va deschide piața sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunțat autoritatea de reglementare a pieței de capital din regat.
14:10
De astăzi, "fără înghețată sau pizza pe trepte!". Roma impune taxă la un obiectiv-capodoperă vizitat anual de milioane de turiști, după un an de discuții # Profit.ro
Primăria Romei impune de astăzi o taxă de acces la emblematica Fântână Trevi (Fontana di Trevi), vizitată anual de milioane de persoane.
14:00
Celebrul laser de la Măgurele primește din străinătate echipamente de ultimă generație, după falimentul unui contractor american # Profit.ro
Compania germană RI Research Instruments GmbH anunță că a obținut un contract de 16,8 milioane de euro pentru proiectarea și livrarea unui sistem de generare Gamma Beam de ultimă generație pentru infrastructura Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) din Magurele.
13:50
Retailerul suedez de mobilier IKEA va închide 7 magazine, în China.
13:40
Președintele Nicușor Dan va crea, la Palatul Cotroceni, un departament special având ca scop acțiuni împotriva dezinformării și fake-news.
13:30
Controale la ochi obligatorii, la fiecare 3 ani, pentru șoferii de peste 70 de ani, introduse de o țară europeană # Profit.ro
Potrivit datelor oficiale, aproape unul din patru șoferi de automobile uciși în accidente rutiere în 2024 avea 70 de ani sau peste.
13:10
FOTO S-au grăbit degeaba să achite taxele pe case, teren și mașini. Primii așezați la coadă au descoperit că, după plată, au rămas încă datori la stat # Profit.ro
Zeci de mii de români care s-au grăbitr încă din primele zile ale anului să achite taxele mult majorate pe locuințe, teren și mașini au constatat că, după ce au achitat suma afișată, le-a apărut o nouă sumă de plată, mai mare, fiind astfel în continuare datori la stat.
12:40
Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi controlate de SUA, a declarat Donald Trump.
12:30
Apar roboții umanoizi în fabrici. Hyundai va introduce roboți umanoizi în fabrica din SUA # Profit.ro
Hyundai Motor Group intenționează să implementeze roboți umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, pas important către automatizarea sarcinilor repetitive și cu risc ridicat din producția auto, transmite Reuters.
12:30
Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depășit pragul de 25.000 puncte.
12:20
În acest an, România poate să doborare recordul de autostrăzi inaugurate, după 2024, cu aproape 195 kilometri deschiși circulației.
12:10
VIDEO Nicușor Dan, blocat la Paris. Aeronava cu care urma să revină în țară nu poate decola din cauza ninsorii # Profit.ro
Din cauza condițiilor meteo de la Paris, aeronava cu care președintele Nicușor Dan urma să revină din Franța nu poate decola.
11:50
A apărut de nicăieri și a depășit toți giganții din Silicon Valley. O companie japoneză are cea mai mare creștere pe bursă din lume # Profit.ro
Kioxia Holdings Corporation, un producător de cipuri de memorie listat la Tokyo, a profitat de explozia cererii de stocare a datelor generată investițiile în AI pentru a obține un randament uriaș, relatează revista Fortune.
11:30
Un stejar de 300 de ani, unul dintre cei mai vechi din București, parte din vechea pădure care acoperea o parte din teritoriul pe care se află azi Capitala, s-a prăbușit.
11:10
Samsung este în prima linie când vine vorba de extinderea disponibilității inteligenței artificiale dezvoltate de Google, ca urmare a parteneriatului dintre cele două companii.
