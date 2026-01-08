Pericol public pe străzile din Botoșani: Șofer depistat cu o alcoolemie uriașă, de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat

06:10

Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase de la vânzare în urma unei alerte de siguranță alimentară. Decizia a fost luată chiar de compania producătoare, după ce s-a descoperit că un ingredient furnizat de un partener extern ar putea fi contaminat cu o bacterie periculoasă pentru sugari. Deși până în prezent nu [...]