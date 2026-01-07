Din 8 ianuarie se pot plăti impozitele și taxele pentru noul an

09:10

Un accident rutier grav a avut loc duminică după-amiaza în localitatea Gura Bădiliței, comuna Vânători. Trei frați au fost transportați de urgență la unități medicale după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un incident violent. La volanul mașinii se afla un tânăr de 20 de ani, care a suferit un traumatism craniocerebral; [...] The post Trei tineri, membri ai aceleiași familii, au ajuns la spital după un accident grav în Gura Bădiliței first appeared on IasiTV Life.