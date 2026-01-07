Tragedie evitată la secundă: Un bărbat cu dizabilități, salvat de vecini dintr-un incendiu violent
IasiTV Life, 7 ianuarie 2026 06:00
O tragedie a fost evitată marți în județul Iași, după ce mai mulți cetățeni au reușit să salveze un bărbat imobilizat dintr-o casă cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit în localitatea Boureni și s-a manifestat violent pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Până la sosirea celor două autospeciale ISU, vecinii au acționat contra
Acum 5 minute
06:10
Pericol pentru nou-născuți: Loturi de lapte praf NAN, retrase din cauza contaminării bacteriene # IasiTV Life
Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase de la vânzare în urma unei alerte de siguranță alimentară. Decizia a fost luată chiar de compania producătoare, după ce s-a descoperit că un ingredient furnizat de un partener extern ar putea fi contaminat cu o bacterie periculoasă pentru sugari. Deși până în prezent nu
06:10
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris: Vremea extremă a anulat zborurile către România # IasiTV Life
Președintele României, Nicușor Dan, a fost nevoit să își amâne revenirea în țară programată pentru această noapte, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează atât România, cât și Franța. Aflat la Paris pentru reuniunea „Coaliția de Voință", șeful statului nu a putut decola cu aeronava Spartan din cauza ceții dense din București, care face imposibilă
Acum 15 minute
06:00
Tragedie evitată la secundă: Un bărbat cu dizabilități, salvat de vecini dintr-un incendiu violent
O tragedie a fost evitată marți în județul Iași, după ce mai mulți cetățeni au reușit să salveze un bărbat imobilizat dintr-o casă cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit în localitatea Boureni și s-a manifestat violent pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Până la sosirea celor două autospeciale ISU, vecinii au acționat contra
06:00
Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu se va desfășura perioada 1 – 7 ianuarie 2026. Începând cu ziua de joi, 8 ianuarie 2026, se vor încasa impozitele, taxele
Acum 24 ore
13:40
INVITAT / Asist.univ.dr. RALUCA NEAGU – Coordonator Centru Regional de Transplant Iași
08:20
Elevii revin în bănci: Începe Modulul 3 al anului școlar. Când este programată vacanța mobilă în 2026 # IasiTV Life
Vacanța de iarnă se încheie oficial, iar elevii și preșcolarii sunt așteptați la cursuri începând de joi, 8 ianuarie. Această dată marchează debutul celui de-al treilea modul de învățare din structura anului școlar 2025-2026. Etapa actuală de cursuri va avea o durată de aproximativ cinci săptămâni, urmând să se finalizeze pe 13 februarie. Ulterior, din
08:20
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut au depistat şi reţinut o femeie cu cetăţenie română și Republica Moldova căutată de autorităţile din Marea Britanie, care are de executat o pedeapsă de 14 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă pe teritoriul acestui stat. În ziua de 05 ianuarie a.c, în jurul orei
08:10
Ministerul Educației și Cercetării anunță introducerea a două noi discipline opționale pentru ciclul gimnazial, menite să răspundă nevoilor societății actuale. Prima disciplină, „Elemente de educație media digitală", debutează în premieră la gimnaziu ca o soluție directă la provocările mediului virtual. Cursul vizează formarea unor tineri responsabili în raport cu tehnologia, pregătindu-i totodată pentru studiile liceale
08:10
Boboteaza nu este doar o sărbătoare religioasă de referință, ci și o zi plină de misticism și ritualuri populare. În această noapte, tradiția spune că fetele își pot afla viitorul soț folosind un fir roșu de mătase și o crenguță de busuioc sfințit. Mai mult, o superstiție inedită spune că fetele care alunecă pe gheață
Ieri
14:40
INVITAT / Ipodiacon MIHAI ALEX OLTEANU – Muzeograf Muzeul Mitropolitan
09:40
Primul spectacol al anului oferit de Opera Națională Română din Iași este unul special. Mâine, de la ora 18.30, în Sala Mare, teatrul liric ieșean va oferi publicului Gala Aniversară Opera 70. Evenimentul este dedicat aniversării a 70 de ani de la înființarea Operei Iași, care a început activitatea în ianuarie 1956, primul spectacol, „Tosca",
08:10
Semnal de alarmă în sănătate: Numărul rezidenților depășește de trei ori posibilitățile de integrare ale sistemului # IasiTV Life
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tras un semnal de alarmă privind sustenabilitatea actualului sistem de pregătire a medicilor. Prezent duminică seara în cadrul unei emisiuni la Antena 3, oficialul a subliniat că România școlarizează în prezent de trei ori mai mulți rezidenți decât poate absorbi sistemul medical, situație pe care o descrie ca fiind „scăpată
08:10
O clipă de neatenție a instalației electrice a dus la o adevărată tragedie în comunitate. O femeie în vârstă de 86 de ani a decedat după ce anexa în care își ducea bătrânețea a ars generalizat. Fumul dens observat de un vecin a fost singurul semn al dezastrului care se petrecea în interior. Salvatorii sosiți
07:50
Autoritățile au confirmat identitatea victimei din Elveția: Un român de 18 ani și-a pierdut viața în Crans-Montana # IasiTV Life
Bilanțul negru al incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana a ajuns la 24 de morți, după ce poliția a anunțat identificarea a încă 16 victime. Printre cei care și-au pierdut viața se numără mulți minori și tineri, cea mai mare parte fiind de naționalitate elvețiană, dar și cetățeni străini. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat oficial
07:50
INVITAT / Prof. univ. dr. NORINA FORNA – Medic primar stomatologie generală, protetică dentară și chirurgie oro-maxilo-facială, președinte al asociației decanilor facultăților de medicină dentară din România și din spațiul francofon
07:50
Meteorologii avertizează asupra unei schimbări bruște a vremii în intervalul 5–6 ianuarie. În județul Iași și în restul Moldovei, primele ore ale zilei pot aduce depuneri de polei din cauza trecerii de la ninsoare și lapoviță la ploi. Stratul de zăpadă în zonele joase va măsura între 3 și 10 centimetri, însă marea provocare rămâne
07:40
Ceea ce putea fi o tragedie imensă s-a transformat într-un accident cu pagube materiale însemnate în satul Onișcani, comuna Filipești. Un autotren a scăpat de sub control și s-a oprit în pereții unei case de locuit. Norocul a făcut ca niciun locatar să nu se afle în interior în momentul în care mastodontul a lovit
07:40
Incendiu într-un bloc din Fălticeni: Zeci de locatari evacuați din cauza unei lumânări lăsate nesupravegheate # IasiTV Life
Un incendiu a izbucnit ieri seară într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc din municipiul Fălticeni. Alerta a mobilizat imediat forțele de intervenție, la fața locului deplasându-se pompierii militari cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD, beneficiind și de sprijinul a două echipaje de la Serviciul de Ambulanță
Mai mult de 2 zile în urmă
06:00
Intervenție contra cronometru la Voinești: Pompierii au scos două butelii din mijlocul unui incendiu violent # IasiTV Life
Un incendiu violent a mistuit o locuință din satul Voinești, județul Iași, declanșând o mobilizare rapidă a salvatorilor în urma unui apel la 112. La fața locului au acționat 13 subofițeri din cadrul Detașamentului I de Pompieri Iași, sprijiniți de două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situații
05:50
Anul 2026 a început sub semnul unei tragedii imense în stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu devastator urmat de o explozie, într-un bar aglomerat, a provocat cel puțin 40 de decese și peste 115 răniți. Joi seara, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat oficial activarea mecanismului de protecție civilă al UE, după
05:50
Asociația de vânătoare Zimbru va captura animalele sălbatice care își fac apariția în cartierele orașului # IasiTV Life
În urma unei Hotărâri a Consiliului Local adoptată la sfârșitul anului trecut, Primăria Municipiului Iași și Asociația de vânătoare Zimbru au încheiat un contract care prevede recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al orașului. Valoarea totală a contractului este de 10.000 de lei. Pentru fiecare intervenție cu capturarea animalelor se va
05:40
Anul 2026 a debutat la Vatican sub semnul speranței și al reconcilierii. Cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, Papa Leon a oficiat prima liturghie a anului în fața unei mulțimi de 5.000 de credincioși care au umplut Bazilica Sfântul Petru. În omilia sa, Suveranul Pontif a subliniat că adevărata mântuire a omenirii nu rezidă în
05:40
Copil de 8 ani lovit de o mașină pe DN15. Șoferul, un tânăr ucrainean, a prezentat un permis fals polițiștilor # IasiTV Life
Intervenție de urgență joi, în Vânători-Neamț, după ce un minor de 8 ani a fost victima unui accident rutier. Copilul s-a angajat în traversarea drumului național DN15 printr-un loc fără marcaj pietonal, moment în care a fost lovit de un autoturism condus de un cetățean ucrainean. Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramona
05:30
Tragedie la priveghi în Bicaz: O casă a ars din temelii din cauza unei lumânări, iar trupul unui bărbat decedat a fost carbonizat # IasiTV Life
Mobilizare masivă de forțe la Bicaz, unde un incendiu devastator a lăsat o familie pe drumuri și a distrus totul în cale. Flăcările, declanșate de o lumânare aprinsă lângă un sicriu, au cuprins rapid întreaga gospodărie. În încercarea disperată de a scăpa din capcana de foc, patru locatari s-au evacuat prin ferestre, suferind multiple leziuni
05:20
Un accident rutier a avut loc ieri în localitatea Grajduri, solicitând intervenția de urgență a salvatorilor în urma unui apel la 112. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-o rigolă de pe marginea drumului. La fața locului au fost mobilizați cinci pompieri din cadrul Detașamentului 2 Iași cu o autospecială de descarcerare,
05:20
Un incendiu de amploare a izbucnit, în noaptea de Revelion, la o gospodărie din localitatea Măneuți, județul Suceava. Pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți, sprijiniți de echipele de voluntari (SVSU) din localitățile Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca și Gălănești. În total, șapte autospeciale de stingere și o ambulanță
1 ianuarie 2026
12:10
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași
31 decembrie 2025
11:40
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director Poliția Locală Iași
11:10
Dragi ieșeni, Dragi prieteni, La final de an, când privim în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță, gândurile mele se îndreaptă către voi — oamenii acestui județ. Iașul nu înseamnă doar străzi, instituții sau istorie, ci mai ales oameni: părinți, bunici, tineri sau oameni cu mai multă experiență care cred într-un viitor mai bun.
30 decembrie 2025
21:40
Anul Nou nu este doar o simpla schimbare de calendar, ci un moment perfect pentru reflecție, speranță și noi începuturi. Lăsăm în urmă un an – 2025 – plin de lecții și privim cu încredere spre 2026, un an care promite noi șanse, bucurii și împliniri. Fiecare zi din 2026 este o pagină albă pe
21:40
Iașul întâmpină Noul An în Piața Palatului Culturii! Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași invită întreaga comunitate miercuri, 31 decembrie 2025, la spectacolul de Revelion, un eveniment plin de lumină, muzică și emoție. Revelionul Copiilor – 18:30 Seara începe cu magia celor mici! Piața Palatului Culturii se transformă într-un spațiu de poveste, unde
15:30
INVITAT / Pr. ADRIAN BLĂJUȚĂ – Purtător de cuvânt Episcopia Romano-Catolică Iaşi
15:30
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director comunicare Arhiepiscopia Iașilor
15:20
Astăzi, Bogdan Lupu, inginer constructor, în vârstă de 37 de ani, a depus jurământul de primar al
07:00
Mobilizare preventivă la Ruginoasa: Autoritățile și „mascații” au stabilit regulile pentru tradițiile de Anul Nou # IasiTV Life
Autoritățile din județul Iași au demarat pregătirile pentru a asigura ordinea publică în comuna Ruginoasa, localitate renumită pentru tradițiile sale spectaculoase, dar adesea violente, din ajunul Anului Nou. La sediul Primăriei Ruginoasa a avut loc o întâlnire de lucru între forțele Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) și liderii cetelor de mascați din satele Dumbrăvița, Bugioaia și [...] The post Mobilizare preventivă la Ruginoasa: Autoritățile și „mascații” au stabilit regulile pentru tradițiile de Anul Nou first appeared on IasiTV Life.
06:50
Cum a reacționat Donald Trump după ce a aflat de atacul cu drone de la Kremlin, potrivit surselor din media rusească # IasiTV Life
Un nou moment tensionat în relația ruso-americană a fost marcat de convorbirea telefonică recentă dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Kremlinul a folosit acest prilej pentru a prezenta un raport despre un presupus atac cu drone asupra reședinței ruse din Novgorod, incident care l-ar fi lăsat pe președintele american „șocat”, conform surselor rusești. Cei doi [...] The post Cum a reacționat Donald Trump după ce a aflat de atacul cu drone de la Kremlin, potrivit surselor din media rusească first appeared on IasiTV Life.
06:40
Tudorel Toader avertizează: Decizia CCR pe legile Justiției ar putea fi influențată de presiunea publică # IasiTV Life
Curtea Constituțională a României (CCR) se confruntă cu o criză de cvorum care a dus la o a treia amânare a deciziei privind legea pensiilor magistraților, noul termen fiind stabilit pentru 16 ianuarie. În acest context, Tudorel Toader consideră că, odată depășit impasul procedural, legea va fi declarată constituțională, va fi promulgată și va produce [...] The post Tudorel Toader avertizează: Decizia CCR pe legile Justiției ar putea fi influențată de presiunea publică first appeared on IasiTV Life.
06:30
Pericol la Tomești: Vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc. Pompierii au intervenit pentru a preveni o tragedie # IasiTV Life
O intervenție de urgență a avut loc ieri în comuna Tomești, după ce rafalele puternice de vânt au desprins aproximativ 40 de metri pătrați din învelitoarea acoperișului unui bloc de pe strada Mihail Codreanu. Alerta a fost dată prin numărul unic 112, semnalând un pericol iminent pentru trecătorii din zonă, elementele de șarpantă fiind la [...] The post Pericol la Tomești: Vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc. Pompierii au intervenit pentru a preveni o tragedie first appeared on IasiTV Life.
06:30
Zile libere 2026: Lista completă a sărbătorilor legale și perioadele în care poți face minivacanță # IasiTV Life
Calendarul oficial al anului 2026 vine cu vești excelente pentru contribuabili, oferind mai multe ferestre de odihnă repartizate pe tot parcursul anului. Între sărbătorile de tradiție și zilele dedicate evenimentelor naționale, structura anului viitor favorizează pauzele lungi. Deoarece multe dintre aceste zile nelucrătoare sunt „lipite” de sâmbătă și duminică, românii își vor putea planifica minivacanțe [...] The post Zile libere 2026: Lista completă a sărbătorilor legale și perioadele în care poți face minivacanță first appeared on IasiTV Life.
06:20
Incendiu puternic în localitatea Scobinți: O casă a fost distrusă aproape în totalitate de foc # IasiTV Life
Un incendiu puternic a izbucnit luni în localitatea Zagavia, comuna Scobinți, mobilizând forțe impresionante de intervenție. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a trimis de urgență trei autospeciale și 12 subofițeri de la Punctul de Lucru Hârlău pentru a domoli flăcările care au cuprins o locuință. La sosirea pompierilor, focul se manifesta generalizat la [...] The post Incendiu puternic în localitatea Scobinți: O casă a fost distrusă aproape în totalitate de foc first appeared on IasiTV Life.
06:10
Descoperire șocantă pe calea ferată: Trenuri blocate și zeci de călători afectați în nordul României # IasiTV Life
Circulația trenurilor între Lunca Ilvei și Ilva Mare a fost complet oprită luni după-amiază, în urma unui accident soldat cu decesul unei persoane. Alerta a fost dată de impiegatul de mișcare din stația Lunca Ilvei, care a sesizat Poliția Transporturi Feroviare despre prezența unui trup pe șine. Victima, o localnică străină de activitatea feroviară, prezenta [...] The post Descoperire șocantă pe calea ferată: Trenuri blocate și zeci de călători afectați în nordul României first appeared on IasiTV Life.
29 decembrie 2025
15:20
INVITAT / Conf.univ.dr. TUDOR CIUHODARU – Medic primar Urgențe The post DEZBATEREA ZILEI / SĂRBĂTORILE DEPARTE DE SPITAL first appeared on IasiTV Life.
09:40
Anchetă după un deces suspect în Botoșani: Bărbat de 51 de ani, găsit decedat într-o cameră tehnică # IasiTV Life
O descoperire macabră a avut loc într-un complex de agrement situat la periferia municipiului Botoșani, unde un bărbat de 51 de ani a fost găsit fără suflare. Trupul neînsuflețit a fost identificat de către angajații complexului într-o cameră tehnică a locației. Din primele cercetări, s-a stabilit că victima a inhalat o cantitate letală de monoxid [...] The post Anchetă după un deces suspect în Botoșani: Bărbat de 51 de ani, găsit decedat într-o cameră tehnică first appeared on IasiTV Life.
09:30
În cursul zilei de duminică pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit din localitatea Tătăruși, județul Iași. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, care au acționat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu un [...] The post Incendiu produs la o locuință în localitatea Tătăruși first appeared on IasiTV Life.
09:30
Un accident rutier în care au fost implicate două vehicule de transport public a avut loc duminică seară în zona Dancu. Din primele date obținute de la fața locului, s-a constatat că unul dintre tramvaie a intrat în coliziune cu spatele celui de-al doilea, care circula în fața sa. Incidentul a provocat blocaje temporare în [...] The post VIDEO. Coliziune între două tramvaie în zona Dancu first appeared on IasiTV Life.
09:20
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a ajuns sub supraveghere medicală după ce a fost atacat de un mistreț în timpul unei partide de vânătoare desfășurate la Todirești. Reprezentanții Spitalului Municipal Pașcani au confirmat faptul că pacientul a suferit o „plagă importantă” la nivelul coapsei drepte, însoțită de o ruptură musculară. Având în [...] The post Bărbat spitalizat în stare gravă după ce a fost atacat de un porc mistreț first appeared on IasiTV Life.
09:20
Bilanțul codului de vânt în Iași: Peste 20 de intervenții ale pompierilor în doar șase ore # IasiTV Life
Vântul puternic a creat haos în municipiul Iași pe parcursul zilei de 28 decembrie. Într-un interval de doar șase ore, între 08:00 și 14:00, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași au fost solicitate să intervină în peste 20 de cazuri de urgență. Cele mai mari probleme au fost cauzate de cei 16 arbori [...] The post Bilanțul codului de vânt în Iași: Peste 20 de intervenții ale pompierilor în doar șase ore first appeared on IasiTV Life.
09:10
Trei tineri, membri ai aceleiași familii, au ajuns la spital după un accident grav în Gura Bădiliței # IasiTV Life
Un accident rutier grav a avut loc duminică după-amiaza în localitatea Gura Bădiliței, comuna Vânători. Trei frați au fost transportați de urgență la unități medicale după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un incident violent. La volanul mașinii se afla un tânăr de 20 de ani, care a suferit un traumatism craniocerebral; [...] The post Trei tineri, membri ai aceleiași familii, au ajuns la spital după un accident grav în Gura Bădiliței first appeared on IasiTV Life.
25 decembrie 2025
12:00
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iasi The post DEZBATEREA ZILEI / REVELIONUL IESENILOR 2026 first appeared on IasiTV Life.
24 decembrie 2025
13:20
Societatea ieseana Instal Construct General a ales ca, la sfarsit de an, sa rasplateasca fidelitatea clientilor sai printr-o tombola cu premii totale de peste 3.000 de euro.Astfel, prin tragere la sorti, au fost oferite 3 centrale termice, un boiler, termostate de ambient, precum si salopete si tricouri. Rand pe rand, au fost extrasi norocosii care [...] The post Tombola ICG first appeared on IasiTV Life.
