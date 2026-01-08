Colonialism în secolul XXI: Donald Trump a anunțat că va obliga Venezuela să cumpere doar produse americane cu veniturile obținute din petrol
Aktual24, 8 ianuarie 2026 07:50
Președintele american Donald Trump a anunțat recent un acord istoric cu autoritățile interimare din Venezuela, prin care Caracasul se angajează să utilizeze exclusiv veniturile din vânzările de petrol către SUA pentru achiziții de produse americane. Anunțul vine în contextul capturării fostului președinte Nicolás Maduro de către forțele americane la începutul anului și al preluării controlului […]
• • •
Acum 30 minute
07:50
07:40
Aldrich Ames, fost ofițer al CIA și unul dintre cei mai periculoși trădători din istoria serviciilor de informații americane, a murit luni la vârsta de 84 de ani. Moartea lui a avut loc în închisoarea federală din Cumberland, Maryland, unde se afla încarcerat de aproape 30 de ani, după ce fusese condamnat pentru trădare și […]
Acum o oră
07:20
Statele Unite amenință că vor trimite în judecată echipajul petrolierului „Marinera”, din care fac parte și cetățeni ruși # Aktual24
Echipajul petrolierului ”Marinera”, navă capturată miercuri de marina militară americană în zona Atlanticului de Nord, deși naviga sub pavilion rusesc, ar putea fi adus în SUA și judecat acolo, întrucât pentru acest petrolier autoritățile americane au emis un ordin judiciar de sechestru în urma încălcării ”sancțiunilor” impuse de SUA, a transmis Casa Albă. ”Aceasta era […]
07:10
Într-un climat global economic tot mai volatil, în care unele dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume aleg să oprească investițiile în locații strategice, Cambridge reiese ca un exemplu de reziliență și optimism. După ce gigantul farmaceutic AstraZeneca a anunțat că va pune pe pauză investițiile de 200 de milioane de lire sterline în […]
Acum 2 ore
06:40
Viitorul a 350.000 de haitieni din SUA este sub semnul întrebării. Instanța analizează revocarea protecției temporare # Aktual24
Viitorul a 350.000 de haitieni care trăiesc în Statele Unite sub statutul de Protecție Temporară (TPS) este acum într-un echilibru fragil, suspendat între raționamente politice și realitatea unei crize umanitare acute. Într-un proces care ar putea deveni un punct de cotitură, instanțele federale din Washington, D.C. sunt chemați să decidă dacă revocarea protecției acestor persoane […]
Acum 8 ore
00:10
SUA: „Șamanul QAnon” se distanțează de Trump și a anunțat că va candida la funcția de guvernator al Arizonei # Aktual24
„Șamanul QAnon”, care a devenit simbolul revoltelor de la Capitoliul SUA din 2021, a declarat că va candida la funcția de guvernator al Arizonei, potrivit Sky News. Jacob Angeli-Chansley, care preferă să fie cunoscut sub numele de Jake Angeli, a fost fotografiat vopsit în roșu, alb și albastru printre protestatarii care au luat cu asalt […]
Acum 12 ore
23:30
Preşedintele american Donald Trump studiază „activ” împreună cu echipa sa posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a refuzat încă o dată să excludă o preluare militară a acestei insule ce este un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, ţară cu care secretarul american de stat Marco […]
23:30
„Nu datorăm nimic SUA. Dacă vor petrol venezuelean, SUA vor trebui să-l cumpere la prețuri internaționale”, spune compania petrolieră venezueleană PDVSA # Aktual24
Compania petrolieră de stat din Venezuela, PDVSA, a declarat că progresează în negocierile cu SUA pentru vânzările de petrol, un membru al consiliului de administrație al companiei declarând pentru Reuters că SUA vor trebui să-l cumpere la prețuri internaționale. Marți, Washingtonul a anunțat un acord cu Caracas pentru a obține acces la țiței venezuelean în […]
23:20
Temperatură medie record în 2025 în Marea Nordului: 11,6° Celsius, cea mai mare valoare de când agenția a început să colecteze date în 1969 # Aktual24
Agenția Federală Maritimă și Hidrografică din Germania (BSH) a anunțat că anul 2025 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Marea Nordului. Temperatura medie a apei a fost de 11,6° Celsius, cea mai mare valoare de când agenția a început să colecteze date în 1969. Anul trecut a fost, de asemenea, aproape un […]
23:10
Canada îl enervează pe Trump, anunță că își deschide consulat în Groenlanda: ”Viitorul Groenlandei și al Danemarcei va fi stabilit exclusiv de rezidenții acestora” # Aktual24
Doi canadieni cu funcții importante vor merge în Groenlanda, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump și membri ai administrației sale privind anexarea teritoriului autonom danez, din motive pe care președintele SUA le-a descris ca fiind legate de „securitatea națională”. Miercuri, premierul Mark Carney a anunțat că guvernatorul-general al Canadei, Mary Simon, și ministrul Afacerilor […]
22:50
Presshub: Șșș, șșș… E atât de liniște la Bruxelles. Uniunea Europeană nu este o superputere, ci un exercițiu de consens # Aktual24
Tăcerea sau prudența Uniunii Europene în fața unor crize internaționale, precum situația din Venezuela, este adesea interpretată ca slăbiciune, indecizie sau lipsă de relevanță geopolitică. În realitate, această reacție reflectă exact natura proiectului european: UE nu este un stat, nu este o supraputere și nu a fost construită pentru a acționa ca una. Este o […]
22:50
SUA l-ar fi avertizat pe ministrul venezuelean de Interne că ar putea fi următoarea țintă dacă nu cooperează cu Washingtonul și nu o sprijină pe președinta interimară # Aktual24
Administrația Trump l-ar fi avertizat pe ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, că ar putea fi următoarea țintă dacă nu o susține pe președinta interimară, Delcy Rodríguez, care este la putere de când Nicolás Maduro a fost capturat sâmbătă. Reuters a relatat că oficialii americani erau „în special îngrijorați” că ministrul de Interne, considerat […]
22:30
Premieră în Marea Britanie: Un bărbat a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru vânzarea online de substanțe chimice folosite la sinucidere # Aktual24
Un bărbat care a vândut online o substanță chimică mortală pentru a ajuta oamenii să se sinucidă a fost închis în ceea ce se crede a fi primul caz de acest fel din Marea Britanie. Miles Cross, în vârstă de 33 de ani, a pledat vinovat la patru capete de acuzare de comitere intenționată a […]
22:10
Răscoala lui Simion. Liderul AUR își scoate partidul în stradă pe 15 ianuarie: ”Chiar dacă e frig, trebuie să scăpăm de această guvernare” # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a anunțat miercuri organizarea unui protest împotriva guvernului, joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, solicitând susținătorilor să participe, chiar dacă este frig. Într-o postare pe Facebook, Simion a anunțat: „Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în […]
21:50
Gruparea separatistă din Yemen a pierdut legătura cu delegația care a plecat la Riad pentru discuții # Aktual24
Un grup separatist din sudul Yemenului a declarat miercuri că încearcă să contacteze delegația sa care a călătorit în capitala saudită pentru discuții privind detensionarea situației dintre forțele rivale de pe teren. Consiliul Sudic de Tranziție (STC), cel mai puternic grup din sudul Yemenului, a declarat că o delegație formată din 50 de membri a […]
21:10
Într-o mișcare care va reconfigura harta festivalurilor de muzică din Asia, Tomorrowland, cel mai celebru festival de muzică electronică din lume, își va face debutul pe un nou continent în decembrie 2026. După 20 de ani de dominare a scenei muzicale din Europa, organizatorii belgieni se pregătesc să aducă magia EDM-ului în inima Asiei, alegând […]
21:10
Minneapolis: Un agent de imigrare american a împușcat mortal un șofer care ar fi încercat să dea cu mașina peste agenții ICE # Aktual24
Un agent de imigrare american a împușcat mortal, miercuri, un șofer în Minneapolis, pe fondul unei intensificări a acțiunilor de control al legilor privind imigrația, potrivit oficialilor locali și federali. Acesta este cel mai recent incident violent din timpul represiunii naționale a președintelui Donald Trump împotriva migranților. Împușcăturile au atras protestatari pe străzile din apropierea […]
20:50
Delegația oficială română a ajuns la București. Deasupra Eveției, avionul Spartan a fost însoțit de două avioane F-18 # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a ajuns la București miercuri seara, în jurul orei 20:00, după ce delegația oficială română a fost blocată pe aeroport la Paris, din cauza vremii nefavorabile. Pe parcursul zborului de la Paris la București, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava Spartan cu care s-a deplasat șeful statului a fost escortată de două […]
20:50
Generalul care comanda garda de onoare prezidențială a Venezuelei, Javier Marcano Tábata, a fost demis la câteva zile după ce liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane într-un raid la Caracas și dus la New York pentru a fi judecat pe acuzații de „narco-terorism”. Garda de onoare prezidențială este unitatea militară care […]
20:40
Cuba în prăbușire: Criza economică fără precedent care amenință viitorul revoluției comuniste # Aktual24
Cuba se află într-un moment critic al istoriei sale, confruntându-se cu cea mai gravă criză economică din cei 67 de ani de existență ai revoluției comuniste. Ceea ce odată părea a fi o realizare a regimului socialist un sistem de siguranță socială care proteja cetățenii, garantându-le accesul la educație, sănătate și resurse de bază se […]
20:40
Acte de cruzime în Caraș-Severin: Câine legat de mașină și târât pe asfalt. Polițiștii au găsit proprietarul câinelui # Aktual24
Polițiștii din Caransebeș au fost sesizați la numărul de urgență 112 de mai mulți oameni din localitatea Bucoșnița, județul Caraș-Severin, care au observat un câine legat cu o lesă de o mașină și târât pe asfalt. Scena a fost filmată de camerele de supraveghere, potrivit caransebes.ro. „Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un […]
20:10
Întrebările dureroase pentru NATO și Uniunea Europeană în contextul amenințării lui Trump privind Groenlanda – Analiză # Aktual24
Marți, 5 ianuarie 2026, la Paris, a avut loc o întâlnire crucială pentru viitorul Ucrainei, dar și pentru aliniamentele politice din Europa și din întreaga lume. În cadrul acestei întâlniri, cunoscută drept „Coaliția de Voință”, liderii europeni s-au reunit cu reprezentanții administrației lui Donald Trump pentru a discuta despre cum pot ajunge la un acord […]
20:10
Armata siriană a declarat zonele kurde din Alep drept „zone militare închise” și le-a cerut civililor să părăsească aria de conflict, pe măsură ce confruntările cu Forțele Democratice Siriene (SDF) au intrat în a doua zi. Comandamentul operațional al armatei siriene a declarat pentru Al Jazeera că toate pozițiile militare ale SDF din cartierele Alepului […]
19:40
ANALIZĂ. Vestul poate să „sucească mâna” Rusiei: Piața petrolului aduce vești proaste pentru Putin # Aktual24
Contextul este unul tot mai prost pentru Rusia și capacitatea sa de a continua războiul din Ucraina, iar principalul argument economic pentru asta este faptul că veniturile sale din petrol scad și sunt amenințate să scadă și mai mult. Asta oferă statelor occidentale ocazia să pună mai multă presiune pe Rusia pentru a încheia războiul […]
19:30
Iarna care a înghețat Europa: Șase morți și haos pe aeroporturi și drumuri din cauza ninsorilor extrem de puternice # Aktual24
Un val de ninsori intense și condiții meteo extrem de reci au lovit Europa, generând haos pe drumuri și în aer. În ultimele zile, vremea severă a adus nu doar întârzieri masive și anulări de zboruri, ci și victime. Până acum, șase oameni au murit din cauza accidentelor provocate de condițiile de iarnă, iar mii […]
19:10
Zelenski se plânge că a fost lăsat în ceață de aliații europeni: ”Nu am primit un răspuns clar şi fără echivoc privind garanțiile de securitate” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, citată de Agerpres. „Aceasta este o întrebare […]
19:10
BREAKING Marco Rubio anunță că se întâlnește cu lideri ai Danemarcei pentru a discuta despre Groenlanda: ”Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare” # Aktual24
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a anunţat miercuri că a programat o întâlnire cu reprezentanţi ai Danemarcei pentru săptămâna viitoare, declarând agenţiei AP: „Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare.” Declaraţia survine în contextul în care mai mulţi lideri europeni au respins, marţi, afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump privind o posibilă preluare […]
Acum 24 ore
18:40
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery respinge oferta de preluare ostilă reorganizată a Paramount # Aktual24
Încă o dată, Warner Bros. Discovery a ales Netflix ca pretendent preferat în detrimentul Paramount. Miercuri, consiliul de administrație al WBD a informat acționarii că oferta revizuită de luna trecută din partea Paramount nu este încă la fel de atractivă ca acordul existent cu Netflix – chiar dacă Paramount a declarat că a abordat multe […]
18:40
Trump: „Vom fi întotdeauna acolo pentru NATO”. Declarația, după ce premierul danez a spus că NATO dispare dacă Trump ia Groenlanda # Aktual24
Președintele american Donald Trump a publicat un text în care pare să reacționeze la discuțiile că NATO ar dispărea dacă America ar anexa Groenlanda, așa cum chiar el a sugerat frecvent, opinie susținută chiar de șefa guvernului Danemarcăi, Mette Frederiksen. „Ca să le amintesc tuturor fanilor NATO: ei erau la 2% din PIB și cei […]
18:20
Momentul în care trupele SUA confiscă petrolierul rusesc, chiar sub nasul unui submarin al Rusiei. Reacția Moscovei – VIDEO # Aktual24
Ministerul rus al Transporturilor a denunţat miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Forţele Navale americane împotriva petrolierului rus M/V Bella 1, redenumit „Marinera”, în ape internaţionale, în contextul în care partea rusă a pierdut legătura cu nava. „La 24 decembrie 2025, nava Marinera a primit o autorizaţie temporară de navigaţie sub steagul naţional al […]
18:10
Președintele Dan reușește să revină în România dupa două anulări ale zborului de la Paris: ”Acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge” # Aktual24
Aeronava militară cu care s-a deplasat în Franţa preşedintele Nicuşor Dan a decolat miercuri de la Paris, după două amânări din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Avionul Spartan îi are la bord pe membrii delegaţiei prezidenţiale şi pe jurnaliştii care l-au însoţit la Paris pe preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor […]
17:40
SpaceX pregătește cea mai puternică rachetă din lume. Compania lui Musk se teme că va pierde contractul cu NASA # Aktual24
2026 este un an crucial pentru SpaceX, deoarece întârzierile programului Starship ar putea duce la pierderea contractului de aselenizare Artemis III. Compania a distribuit pe X o fotografie cu următorul booster Super Heavy care va zbura pe Starship Flight 12. Imaginea arată boosterul în interiorul instalației Starbase a companiei spațiale, cu legenda „Stivuirea finalizată”, relatează […]
17:30
Mandatul Renatei Weber în fruntea instituției Avocatul Poporului a încetat de drept la 3 iulie 2024. Parlamentul ar fi trebuit să-i găsească în cel mai scurt timp un înlocuitor, preferabil în prima ședință de după data sus menționată, deși normal ar fi fost s-o facă dinainte. Nu s-a întâmplat acest lucru nici până în ziua […]
17:10
Fregata germană Sachsen se îndreaptă spre o misiune NATO pe fondul disputei din Groenlanda # Aktual24
Germania a desfășurat fregata Sachsen într-o misiune NATO în Marea Nordului, Marea Baltică și Atlanticul de Nord, pe măsură ce tensiunile cresc între SUA și Danemarca privind Groenlanda. Nava de război a părăsit portul său de origine Wilhelmshaven marți după-amiază, cu aproximativ 250 de soldați la bord, a anunțat un purtător de cuvînt al Marinei, […]
16:40
Cuba, afectată puternic de capturarea lui Maduro. Criza economică se va amplifica: ”Vom avea parte de mai puțin petrol, mai multe întreruperi de curent” # Aktual24
Efectele în lanț ale capturării lui Nicolás Maduro, sâmbătă, s-ar putea face simțite rapid în Cuba, devastând insula aflată într-o criză economică de ani de zile. În urma operațiunii dramatice care l-a înlăturat pe Maduro în miez de noapte, președintele Donald Trump a sugerat că guvernul Cubei va cădea, lucru reiterat de secretarul de stat […]
16:20
Roboții sunt noii „imigranți AI” care vor suplini deficitul de forță de muncă, anunță directorul gigantului Nvidia # Aktual24
Potrivit lui Jensen Huang, „roboții vor crea locuri de muncă”, ceea ce va ajuta la compensarea pierderii forței de muncă cauzate de îmbătrânire și de scăderea ratei natalității. Directorul gigantului în domeniul cipurilor Nvidia, Jensen Huang, a afirmat marți că revoluția roboticii va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge, argumentând că lumea […]
15:40
Tensiuni fără precedent în Atlanticul de Nord. O confruntare rece Rusia-SUA tinde să devină fierbinte # Aktual24
Un nou episod tensionat în războiul economic și geopolitic al secolului XXI se derulează chiar acum în Atlanticul de Nord, unde o confruntare directă între forțele Statelor Unite și Rusia capătă amploare. Această escaladare are loc pe fundalul unei nave petrolier, cunoscută inițial sub numele Bella 1, care a schimbat nu doar cursul călătoriei sale, […]
15:10
Trupe franceze și britanice în Ucraina. Ce ar însemna pentru Europa acest pas al celor două puteri # Aktual24
Într-o mișcare care ar putea avea un impact semnificativ asupra echilibrului geopolitic, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție pentru a trimite trupe în Ucraina în cazul în care va fi încheiat un acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Sir Keir Starmer, care a subliniat importanța […]
14:40
De ce își dorește de fapt Trump Groenlanda: ”El este un tip din imobiliare”. Și ce o face atât de importantă pentru securitatea națională a SUA # Aktual24
Președintele american Donald Trump este hotărât să preia controlul asupra Groenlandei, o insulă vastă, slab populată și bogată în minerale, situată între Oceanul Arctic și Oceanul Atlantic de Nord. „Este atât de strategic”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One duminică. „În acest moment, Groenlanda este înconjurată de nave rusești și chinezești […]
14:10
Lovitură pentru bugetul militar al lui Putin. Prețurile petrolului rusesc scad brusc, anunță Bloomberg # Aktual24
Exporturile de petrol rusesc au scăzut brusc în ultimele săptămâni ale anului 2025 și la începutul lunii ianuarie. Pe fondul a 14 scăderi consecutive de prețuri și al volumelor reduse de transporturi, costul livrărilor a coborât la cel mai scăzut nivel din 2022. Potrivit Bloombetrg, în cele patru săptămâni premergătoare datei de 4 ianuarie, transporturile […]
13:50
Atac departe în spatele frontului. O baterie HIMARS distruge o coloană rusească lângă Pokrovsk – VIDEO # Aktual24
Un convoi de trupe rusești a fost vizat de o misiune de recunoaștere ucraineană lângă Pokrovsk. Un tir precis cu rachete al sistemului HIMARS a lovit soldați și vehicule pe un drum deschis. Imaginile arată că arma americană este încă eficientă. Un atac ucrainean folosind lansatorul multiplu de rachete HIMARS a lovit un grup de […]
13:40
Lockheed a anunțat că a ajuns la un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru a „accelera rapid” producția și livrarea interceptoarelor sale PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) pe o perioadă de șapte ani. Noul acord va crește capacitatea anuală de producție a interceptoarelor PAC-3, sau Patriot Advanced Capability, de la aproximativ 600 la 2.000. […]
13:10
Transferul a 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela către SUA, o mișcare geostrategică? # Aktual24
Într-o mișcare surprinzătoare și, deopotrivă, îndrăzneață, președintele american Donald Trump a anunțat că Venezuela va preda între 30 și 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite, o cantitate ce reprezintă aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este doar o parte dintr-un plan amplu ce vizează înlăturarea regimului lui Nicolás Maduro, care se […]
13:00
SUA fac pace între Israel și Siria. Cele două state sunt de acord să împărtășească informații și să urmărească dezescaladarea militară # Aktual24
Noul guvern sirian și Israelul au convenit să formeze un grup comun, supravegheat de SUA, pentru a împărtăși informații și a urmări dezescaladarea militară, a anunțat reprezentantul american după discuțiile de la Paris. Întâlnirea are loc pe fondul atacurilor israeliene și al îngrijorării SUA cu privire la presiunea asupra conducerii fragile a Siriei. O declarație […]
12:40
Rusia trimite un submarin și nave militare pentru a ajuta petrolierul urmărit de SUA. Acesta încercase să intre într-un port din Venezuela # Aktual24
Rusia a trimis nave militare pentru a escorta un petrolier care a plecat de pe coasta Venezuelei luna trecută și care a fost urmărit de atunci de nave americane, conform relatărilor presei internaționale, într-o mișcare care ar putea amplifica tensiunile dintre Washington și Moscova pe fondul încercării administrației Trump de a bloca navele sancționate din […]
12:40
Prim-ministrul ceh, pe placul Moscovei: Inițiativa privind obuzele pentru Ucraina poate continua dacă este finanțată de alții # Aktual24
Prim-ministrul ceh Andrej Babis, după o întâlnire a Coaliției de Voință de la Paris, a declarat că Inițiativa privind obuzele pentru Ucraina ar putea continua dacă este finanțată de alte state. Acest lucru este menționat într-un comunicat al guvernului ceh, relatează European Pravda. Babis a subliniat că Republica Cehă are rezerve cu privire la anumite […]
12:30
Judecătoarea Gîrbovan, atacuri violente la adresa lui Koveși: ”A comis abuzuri în numele pretinsei lupte împotriva corupției, abuzuri care au compromis atât lupta anticorupție, cât și încrederea în justiție” # Aktual24
Judecătoarea Dana Gîrbovan neagă, într-un drept la replică, că s-a întâlnit cu fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, condamnat penal și apoi achitat, pentru a lucra împreună la legile justiției. În comunicat, ea lansează atacuri violente la adresa Laurei Codruța Koveși: ”Începând cu luna mai 2015, UNJR și-a concentrat toate eforturile pentru apărarea independenței justiției față […]
12:10
Protestele din Iran continuă: orașul Abdanan a fost cucerit de rebeli, care au alungat forțele de securitate ale regimului – VIDEO # Aktual24
Valul de proteste anti-regim din Iran, declanșat de criza economică profundă și deprecierea record a rialului, a atins un punct critic pe 6 ianuarie 2026 în orașul Abdanan (provincia Ilam, vestul țării, lângă granița cu Irak). Mii de demonstranți au ocupat străzile principale, forțând forțele de securitate să se retragă, într-un eveniment descris de unele […]
11:40
Donald Trump anunță că Venezuela va preda SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol: „Petrolul va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că autoritățile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, aflat sub sancțiuni. Anunțul, făcut printr-o postare pe platforma Truth Social, reprezintă o nouă etapă în strategia administrației Trump de control asupra resurselor petroliere venezuelene, după capturarea […]
11:00
Administrația Trump a trimis un ultimatum dur noii conduceri din Venezuela: „Livrați petrol doar Americii și rupeți legăturile cu China, Iran și Rusia” # Aktual24
Administrația de la Washington a transmis un ultimatum clar președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodríguez: Caracasul trebuie să rupă legăturile economice și politice cu China, Rusia, Iran și Cuba și să accepte un parteneriat exclusiv cu SUA în exploatarea și vânzarea petrolului, înainte de a i se permite creșterea producției petroliere. Condițiile sunt ferme și […]
