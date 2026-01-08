Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB

16:50

Manchester United l-a demis în cursul zilei de luni pe tehnicianul Ruben Amorim, iar acum conducerea lucrează la găsirea unui înlocuitor, care să aducă stabilitatea la echipă, dar și în rezultate. Oficialii de pe Old Trafford au în plan o discuție cu una dintre legendele care au îmbrăcat tricoul „diavolilor", întâlnirea decisivă urmând să aibă […]